FÚTBOL - Segunda B Gorka Etxeberria: «La prioridad en Unionistas CF ahora son un central y un mediocentro» Gorka Etxeberria, en una rueda de prensa con Unionistas CF. / Manuel Laya El director de fútbol del equipo charro sigue firme en su modelo de negociación inspirado en el Eibar:«Si no coges la oferta, la cogerá otro» JUANJO GONZÁLEZ Salamanca Viernes, 21 junio 2019, 15:49

Está en la época de mayor trabajo consciente de que toda la afición de Unionistas CF está muy pendiente de sus 'pasos' o más bien de sus movimientos desde la parcela deportiva como director de fútbol de USCF. Gorka Exeberria sigue firme a sus principios desde el inicio de las negociaciones tanto para las renovaciones como para las nuevas adquisiciones de cara a la temporada 2019-2020. Tiene ya trabajo adelantado con 12 jugadores confirmados entre renovaciones y adquisiciones -tres por ahora con el meta Brais, el centrocampista Diego González y el delantero David Grande-.

Así analiza Gorka Etxeberria para El Norte cómo va su época más intensa de trabajo:«Hemos acabado un bloque fuerte, no solo por el que teníamos hasta mayo de las renovaciones que eran prioritarias, luego también el hecho de tener ya el portero, el delantero centro y un centrocampista como Diego era un primer bloque de incorporaciones, y puedo decir que estoy muy satisfecho de haber podido firmar a Brais, Diego y David Grande, y ahora estamos de vuelta a buscar para todas las posiciones porque nos queda casi medio equipo por hacer, nos faltan ocho jugadores», explica el dirigente vasco.

Etxeberria hace el análisis pormenorizado de cómo es el trabajo de búsqueda de jugadores en Unionistas CF desde su llegada a la entidad el pasado verano, algo que se ha ido elaborando y mejorando durante la temporada. «Tenemos un sistema propio creado en el que tenemos tres filtros. Todo lo que llega, ya sean ofrecimientos de representantes o de nuestra propia red de scouting sufre un primer corte, no entra todo, con un gran almacén de nombres. Luego llega el trabajo más fuerte de la secretaría técnica que para el nivel 2, tenemos creadas unas 'listas de selección' que por cada puesto tenemos entre 8-14 jugadores;y luego ya salta de la secretaría técnica a la Comisión Técnica que es donde Curiel y yo compartimos con el míster y Turi si hablamos de porteros. Y ahí es donde tenemos nuestro Top-3», explica el director de fútbol del club salmantino, que añade que de este top-3 «son ya fichables, tienen la bendición y cualquiera de ellos nos satisface. En ese nivel 1 intentamos tener tres por puesto.El que nos diga primero que sí no esperamos a otro, le firmamos. Tengo gente tocada de esos top-3 y el primero que nos dé el OK, pues le firmamos. Es un sistema propio que hemos creado que nos ayuda a organizarnos y a darle calidad al proceso».

El dirigente blanquinegro reconoce que sí que ha habido un cambio en el mercado de fichajes con respecto a la concepción de Unionistas de Salamanca, un club debutante en Segunda B, diferente a lo que se está encontrando este verano a la hora de negociar. «Es curioso porque he encontrado mucha más predisposición en los externos que en los internos... La gente de fuera nos ve consolidados, un proyecto serio y de fiar. Pero los de dentro, como se han revalorizado lógicamente, han subido las expectativas y está siendo más dificultoso», dice.

En este sentido, Etxeberria analiza sobre las posibles renovaciones de Adrián Llano, Portilla, Albisua o Garrido que «podrían seguir vistiendo la camiseta de Unionistas. No hemos descartado a ninguno pero sinceramente no varío el discurso:no vamos a subir las ofertas, no podemos. Están tasadas cada posición. No hay compás de espera porque no hay cuerda», reitera el director de fútbol blanquinegro. .

Entrando de forma pormenorizada en el caso del delantero Iván Garrido, «tenemos hasta la semana que viene la renovación unilateral. Pero no queremos hacerla tal cual de forma unilateral y estamos pensando ofrecerle unos pequeños cambios. Ya sabe que queremos que siga».

El caso de Portilla es diferente. Tenía un 1+1 en su contrato que en el club entendían como fácilmente renovable pero las negociaciones se han encallado en contra de lo que quería Etxeberria. «No está siendo tan fácil y está en su derecho porque la cláusula es la que es. Él tiene exigencias que no podemos cubrir. Le digo lo que al resto, no niego que no lo merezcan, pero es que no se lo podemos dar», afirma.

El modelo del Eibar

Etxeberria ha sido criticado por algún sector de la afición de USCF por su firmeza en las negociaciones, ofreciendo desde el inicio una cantidad de dinero a los jugadores inamovible dependiendo del puesto. Y el vasco lo explica así:«Tengo el objetivo a medio plazo de que se conozca al club en el que estoy yo por la seriedad en este tema. Así el fútbol español debe saber que cuando Unionistas te hace una oferta antes de oírla debes saber que va a ser pequeña, segura y que no se va a negociar. Y si no la coges, la cogerá otro. Si en dos años somos capaces de ser conocidos como lo fue el Eibar toda la vida, mi escuela en este tema de negociaciones, luego es muy fácil. El Eibar que estuvo tantos años en Segunda División con un presupuesto de Segunda B y siempre pagando mucho menos que los demás pero pagando religiosamente. Es ese rigor y seriedad el que queremos para aquí. Es más honesto creo. Para que Unionistas se gane ese prestigio sé que alguno se puede quedar en el camino, es necesario. Y solo cuando vean que efectivamente cogieron a otro y éste se quedó fuera, solo entonces me van a creer. Con mucha pena, pero serán efectos colaterales, no voy a perder la cabeza y mucho menos al club por no perder a 'X' jugador. Y es cuando me empezará a creer la gente».

Central y medio, prioridad

Aunque Etxeberria tiene las negociaciones abiertas por todas las partes del campo, reconoce que hay dos en las que está poniendo especial interés. «Todos van a ser importantes. Por una cuestión de organización, en este momento la prioridad es un central y al menos un mediocentro, aunque tenemos que hacer dos centrocampistas. Ahora tenemos dos, Ribelles y Diego, y queremos otros dos. Podrían ser Portilla y Albisua pero también estamos con otros nombres adelantados, pero necesito las respuestas. Para todas las posiciones que necesitamos, incluso el portero sub-23 y el lateral derecho sub-23, ya tengo jugadores tocados».

La pretemporada, con 16-18

El director de fútbol confiesa que para el inicio de la pretemporada, fijado para el 15-16 de julio, le gustaría tener 16-18 jugadores ya a las órdenes de Roberto Aguirre. «Me gustaría tener 16-18 jugadores para el inicio de la pretemporada, estamos en 12. Con 16 me aprobaría contando a Motos, 18 estaría muy bien porque no queremos más por si hay algún retoque final, para ver también cómo va la pretemporada», esgrime.

Por último, Gorka Etxeberria confiesa que le gustaría tener más salmantinos en la plantilla aunque al ser cuestionado que si alguno de los han terminado al temporada en el Zamora podrían entrar entre sus planes, señala que «me da igual de dónde vemos, No vamos a traer salmantinos por traer, solo a igualdad tendremos una mirada cariñosa para ellos. Pero no son los nombres salmantinos que todo el mundo puede tener en la boca, tenemos que encontrar la siguiente generación. Un ejemplo es el fichaje de Dieguito», finaliza el director de fútbol de Unionistas CF.