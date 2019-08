FÚTBOL - Segunda B Etxeberria: «Sé que alguno de los que queríamos renovar se han arrepentido» de no aceptar la oferta de Unionistas CF Gorka Etxeberria en la rueda de prensa. / Manuel Laya El director de fútbol de Unionistas confiesa que ha hablado después con algunos de ellos y además da «por casi cerrada la plantilla salvo que salga un chollo» JUANJO GONZÁLEZ Salamanca Lunes, 12 agosto 2019, 19:35

El director de fútbol de Unionistas, Gorka Etxeberria, ha aprovechado la presentación oficial del centrocampista Matthieu como nuevo jugador del equipo para hacer balance del mercado veraniego de fichajes en el club charro. Así, ha señalado que «la plantilla está como esperaba a estas alturas, estamos muy contentos en la comisión técnica y deportiva porque nos habíamos planteado varios objetivos ya en Navidad cuando hablábamos del Unionistas 2.0, renovamos al míster y exactamente a la mitad de la plantilla y la otra mitad la hemos elegido nosotros anticipándonos en la mayoría de los casos, viéndolos mucho y no comprando por catálogo. Hemos barajado muchos nombres pero siempre nos ha salido uno de los elegidos. Seguimos siendo un equipo pequeño en la Segunda B».

El director de fútbol confiesa que «diría que está cerrada salvo si nos sale un chollo. Queríamos 18 jugadores de campo y los porteros, y tenemos 18+3. Es la situación ideal para nosotros, tenemos una ficha libre y no la vamos a buscar y si aparece lo haremos».

Aguirre expresó antes del último fichaje de Matthieu que podría llegar un jugador de banda pero Gorka ha aclarado que «la penúltima pieza marcaba la última. No teníamos ninguna duda con la capacidad de Jordan, por eso la cesión a prueba. Depedendía del perfil de centrocampista dinámico. En ese caso la última era Jordan pero si no hubiéramos logrado a Mathieu, y con un medio más estático, la última sí que hubiera sido una banda».

En este sentido, Gorka valoró sobre la composición final de la plantilla que «estoy muy contento porque nos marcamos objetivos y los hemos cumplido aunque eso no garantiza nada. La sensación es que hemos elegido nosotros a los jugadores. Hay un mercado al que no accedemos, eso está claro. A las pruebas me remito, comparando con la pretemporada del año pasado, hemos logrado entrenar con casi todo el equipo en la pretemporada. Está complentando el mister una pretemporada casi perfecta, sin lesiones apenas y eso es un lujazo».

Cuestionado sobre los jugadores a los que el club quería renovar y que finalmente no lo hicieron y han terminado firmando por otros clubes, Gorka es consciente de que alguno se ha arrepentido después de no aceptar la oferta de Unionistas. «No es que lo crea, lo sé. Es ventajista hablar ahora. Tomaron sus decisiones y lo respeto, pero muchos de ellos no les ha salido como pretendían y mantengo buena relación, con algunos hablé después pero ya era tarde. Lo siento y hoy a ellos les hubiera agradado pero no hay que hacer la vista atrás. Me alegro de que todos encuentren acomodo».

En relación a Felipe Aimi, jugador firmado por dos temporadas que salió en principio cedido al Real Ávila pero que fue 'devuelto' esa misma semana, Gorka significó que «fue cedido con una semana de margen para irse atrás. Y lo hicieron muy rápido. Nada más llegar me dijo que no estaba a gusto y decidimos echar para atrás. Le estamos buscando equipo en una cesión de Tercera, no se va a quedar en el primer equipo. No es el último jugador. Nos quedaremos con 18+3. Es un tío encantador además de buen futbolista. Se podría quedar todo el año entrenando y no sé si querrá, pero le buscaremos un Tercera y podría ser interesante para el año que viene si juega 35 partidos. Si no sale la cesión como queremos, igual se queda entrenando sin ficha o se va a casa».

Para Etxberria, los objetivos del club en su segunda temporada en Segunda B deben ser «la permanencia, que a este club por su estructura social y económica le da la vida. Objetivo existencial no puede haber otro. El año pasado ya dije que salvarse sin apuros y lo repetiría si puede ser sin apuros. Tengo claro que el primer gran obejtivo es volver a ser competitivos desde el minuto 1. Ganaremos, empataremos y perderemos partidos pero siempre compitiendo. Si somos fiables como el año pasado nos salvaremos posiblemente sin apuros. Creo que el aficionado de Unionistas es especial en eso también. Son los dueños del club y saben lo que somos y dudo que se vuelvan locos».