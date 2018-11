El Fray Diego de Ciudad Rodrigo 'Abre la puerta' a la libertad sin violencia de género El color violeta y la puerta al fondo, presidieron el acto. / S. G. CIUDAD RODRIGO El instituto adelantó dos días la celebración del 25 de noviembre con un acto muy emotivo SILVIA G. ROJO / WORD Sábado, 24 noviembre 2018, 12:11

a artista Rozalen y más concretamente su canción 'La puerta violeta' fueron la fuente de inspiración de la que bebió toda la comunidad educativa del instituto Fray Diego Tadeo para organizar uno de sus actos de referencia a lo largo del año: la conmemoración del Día Internacional para la Eliminación de la Violencia hacia las Mujeres.

Una gran puerta de ese color violeta presidía la celebración en la que una vez más se nombraron, una por una, a las mujeres que a lo largo de este año han sido asesinadas como consecuencia de la violencia de género. En total 52 mujeres y siete niños, y con el nombre de todos ellos se colgaron llaves con las que simbólicamente se iba a abrir esa puerta. Precisamente, el lema elegido para la conmemoración de esta fecha que de manera oficial se celebra mañana, era el de 'Abre la puerta'.

Cada una de las clases del centro también había trabajado previamente en la elaboración de textos en los que aparecían de manera reiterada ese lema que aporta un mensaje de esperanza, como reconoció la propia directora del instituto, Pepi Martín Choya, pues esa puerta que se abría dejaba atrás la violencia de género y recibía a «una sociedad más justa, a la educación, al amor, a compartir, a la libertad, a la vida».

Ampa

Desde la asociación de padres y madres 'Julián Sánchez El Charro' también se dio lectura a un texto en el que se hablaba de tejer redes y precisamente, en ese aspecto habían trabajo los días anteriores, realizando un trabajo de ganchillo que cubría los árboles del patio como hace cuatro cursos. De manera simbólica, se pretendía unir a través de esas redes a toda la comunidad educativa en un proyecto común: la educación, el crecimiento en valores como el respeto, la tolerancia, la colaboración, la solidaridad, la apertura a otras culturas y el conocimiento intergeneracional pues han sido las madres las que han desarrollado estar tareas por las clases animando al alumnado a poner su granito de arena.

El ampa también ha elaborado 'pulseras para abrir puertas', basándose en la canción 'La puerta violeta' y que ha supuesto la elaboración de 1000 pulseras violetas con una llave que fueron vendidas a un euro durante la jornada de ayer y que se volverán a poner mañana a la venta en el recorrido de orientación contra la violencia hacia la mujer organizado por el Movimiento Ciudadano por la Igualdad y la Tolerancia.

Después de guardar un minuto de silencio por todas esas personas asesinadas, un grupo de profesores y alumnos pusieron la nota final interpretando la canción de Rozalén que no había dejado de sonar a lo largo de toda la mañana en el interior del centro educativo. «Pero dibujé una puerta violeta en la pared y al entrar me liberé, como se despliega la vela de un barco. Desperté en un prado verde muy lejos de aquí , corrí, grité, reí, sé lo que no quiero ahora estoy a salvo».

El instituto se encuentra inmerso en su 90 aniversario pero no pierde de vista sus señas de identidad: Solidaridad e igualdad.