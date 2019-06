«Hace falta un buen proyecto de alguna administración que evite el despoblamiento» María José Herrero concluye sus años como alcaldesa en plenas fiestas patronales. / WORD GUIJO DE ÁVILA La alcaldesa en funciones de Guijo de Ávila, María José Herrero, explica los detalles de las fiestas en honor a San Antonio, que se celebran desde hoy y hasta el domingo ROSA M. GARCÍA / WORD Miércoles, 12 junio 2019, 12:24

Las fiestas de San Antonio en Guijo de Ávila cuentan este año con la curiosidad de que habrá dos alcaldes, ya que en plenas actividades festivas, el sábado 15, se constituye el nuevo Ayuntamiento. La alcaldesa hasta ese día es María José Herrero, que termina así dos legislaturas al frente del Consistorio.

–¿Cómo se presentan las fiestas?

-Todos los años nos volcamos con las fiestas del Patrón del pueblo. En verano, la asociación del municipio programa otra fiesta, la semana cultural que llaman ellos, para que pueda participar la gente que viene a pasar esos días de verano. Empezó para que hubiera actividades en agosto y ya está asentada; así, tenemos dos fiestas, esta de San Antonio y la del verano. Ahora, tenemos la ventaja de que nuestras fiestas son casi las primeras que hay del verano y tienen mucho éxito, viene mucha gente, ya que estamos muy cerca de Guijuelo y ya parece que hay ganas de fiesta de verano.

-Sí, porque Guijo de Ávila es un pueblo pequeño

-Ahora mismo tiene 66 habitantes. Ha bajado muchísimo y es una pena. Fallece alguien y no hay un repuesto de gente joven que venga a los pueblos a incrementar la población, por más que insistas y puedas ofrecerles, no es atractivo; como en toda Castilla y León, es un mal de todos. Nosotros tenemos tres casas rurales a tope todo el año, un camping de primera categoría lleno desde Semana Santa hasta octubre, un enclave estupendo, aunque nos falta un poco potenciarlo turísticamente. La lucha desde un pueblo tan pequeñito a veces es muy ardua y no da los resultados previstos.

-¿Debería de hacerse algo en conjunto?

-Sí, aunque todas las cosas que son en conjunto, al final se diluyen, porque no hay un proyecto de continuidad, desde una Administración que haga un poco de tutor y que marque unas pautas. Todo son iniciativas privadas o puntuales, pero se echa en falta un buen plan de desarrollo. Nosotros tendríamos un desarrollo fácil. Toda la zona, Salvatierra, Aldeavieja, Cespedosa, Guijo... todos estos pueblos al margen del pantano, sería fácil por la Diputación o una Consejería coger un buen proyecto y sacarlo adelante; pero depende de administraciones superiores. A nivel del pueblo, Guijo es un poco distinto al resto y tenemos una fiestas muy culturales para un pueblo tan pequeño. Son cinco días de fiestas en los que tenemos charlas, exposiciones, teatro, etc., no nos conformamos con el baile o la paella, intentamos hacer algo distinto que pueda cambiar la fiesta de año en año.

-¿Qué es lo que más caracteriza a estas fiestas?

-Algo característico de nuestra fiesta es que hacemos una hoguera casi simbólica en la plaza que llamamos 'La Velá'. Es casi como el chupinazo de salida de nuestra fiesta. Hacemos 'la velá' y alrededor de la hoguera tomamos chocolate con bizcochos. Es algo simbólico que se hace siempre, haga frío o calor. Este año, además, habrá la actuación de una chica que canta copla. Al día siguiente, San Antonio, es el más importante de la fiesta; hay misa y procesión, paella, donde compartimos todos mesa, el homenaje a los que cumplen más de 80 años, entre otros actos.

-¿Qué novedades hay?

Este año la novedad es la cata de vinos. Es la primera vez que lo hacemos con vinos de la Sierra. Por hacer una actividad distinta. Lo plantemos, a la gente le gustó y nos hemos animado a hacerlo. Después de la cata, habrá teatro. El día de San Antonio tenemos muchas y variadas actividades. Los actos de los días posteriores son ya más típicos de todas las fiestas: concurso de tartas, calva, orquestas, hinchables.

-Este año, las fiestas coinciden con el cambio en la Alcaldía...

-Sí, justo el sábado tenemos el pleno, por lo que en estas fiestas va a haber dos alcaldes. Yo llevo dos legislaturas y dije que dejaba ya los cargo públicos, porque llevo mucho y creo que está bien la renovación. Sigue el mismo partido, pero cambia el alcalde; la duda aún es si tendremos alcalde o alcaldesa, porque los dos compañeros del PSOE están decidiendo quién será de los dos; el otro concejal es del Cs. El sábado lo sabremos, sin problemas.

-¿Qué balance hace de estos años?

-En estos ocho años hemos visto decrecer la población, es lo peor, no sabemos cómo atraer gente a los pueblos. Por lo demás, teníamos algo muy presente, que Guijo no diera ni un paso atrás y así lo hemos hecho. Nuestra meta era dotar de wifi al pueblo y en los últimos días ha llegado una subvención europea de 15.000 euros, con lo que habrá wifi gratis para todo el pueblo. Además, siempre hemos apostado por el tema de las energías renovables; tenemos un aula de las energías renovables, placas solares en el tejado del centro social, en el depósito, o sea, dentro de nuestras posibilidades, nos hemos ido adaptando al tema de las energías renovables. También se ha invertido mucho en la vida cotidiana del pueblo.

-¿Por ejemplo?

-Durante todo el año, no nos limitamos a las fiestas, sino que hemos buscado actividades muy participativas para la gente que vive de continuo en el pueblo: charlas, cine al aire libre, teatro,... lo traemos al pueblo para que no tengan que desplazarse y pueda disfrutarlo aquí. Raro es el mes en el que no hay alguna actividad.

-Ha sido alcaldesa de Guijuelo...

-Hace 14 años, luego fui diputada provincial y ahora, dos legislaturas, alcaldesa de Guijo. Son muchos años, 35.

-¿Y a partir de ahora?

-Seguiré en la política, pero a nivel de partido, en Guijuelo. Ya no es la lucha diaria y tan directa, es un poco apoyar y ayudar al partido. Y me dedicaré más a la familia y a mi negocio.