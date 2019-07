FÚTBOL - Segunda B Los extremos Iván Agudo y Luis Lara llegan ambiciosos al CD Guijuelo Iván Agudo, Natalia González, Astu y Luis Lara, en la presentación. / Foto CD Guijuelo Los nuevos jugadores del club chacinero, convencidos de hacer un buen curso a las órdenes de Ángel Sánchez JUANJO GONZÁLEZ Salamanca Lunes, 22 julio 2019, 19:25

El CD Guijuelo de Segunda B ha presentado esta mañana a dos de los fichajes para la temporada 2019-2020, los extremos Iván Agudo (ex del Badalona) y Luis Lara (procede del Club Deportivo Vitoria, filial del Eibar). El encargado de hacerlo ha sido el secretario deportivo Astu en las instalaciones de la empresa patrocinadora Rodilla.

Iván Agudo, de Castellón, señala que «estoy muy contento por la confianza que me han transmitido, hablé con el entrenador Ángel Sánchez y me dio mucha confianza y creo que es un buen sitio para mí». El jugador se definió como un futbolista de «desborde, en los últimos metros intento desequilibrar y tengo algo de gol». Por último dijo sobre la plantilla que «creo que se está haiendo este año un buen equipo para Per bastante ambiciosos».

por su parte, Luis Lara ha significado que «espero que sea un año bonito para todos y que el CD Guijuelo esté en los más alto de la clasificación. El CD Guijuelo es un club humilde, que se toma las cosas en serio y tiene mucha ilusión por hacer buenos años. Creo que soy un jugador rápido y habilidoso, con buen centro y buena llegada. Espero que este año sea el mío y 'romperla' este año».