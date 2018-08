CICLISMO Las dos etapas de la Vuelta a España en Salamanca dejarán un retorno económico de más de 600.000 euros Asistentes a la presentación de las etapas de la Vuelta Ciclista a España en Salamanca. / J. G. La novena etapa de la ronda llegará a La Covatilla el 2 de septiembre y el 4 saldrá de la Plaza Mayor la décima con especial atención al VIII Centenario de la Universidad JUANJO GONZÁLEZ Salamanca Lunes, 20 agosto 2018, 16:29

La Diputación de Salamanca ha acogido esta mañana la presentación oficial de las dos etapas de la Vuelta Ciclista a España que acogerá Salamanca este próximo mes de septiembre. Un acto al que han asistido Javier Guillen, director general de La Vuelta, Javier Iglesias, presidente de la Diputación, Enrique Sánchez Guijo, concejal de Deportes del Ayuntamiento de Salamanca, Enrique Cabero, vicerrector de la Universidad de Salamanca, y Gabriel García, director regional de Carrefour, como gran patrocinador de la Vuelta.

Serán dos vueltas pero serán tres los días que La Vuelta esté en Salamanca porque el domingo 2 de septiembre llegara la 9ª etapa con salida en Talavera de la Reina y llegada al mítico puerto de la La Covatilla de Béjar y que será la Etapa Reina de esta edición; esa misma noche los 3.000 integrantes de la ronda dorminarán ya en Salamanca porque el lunes 3 de septiembre se hará la primera jornada de descanso de La Vuelta, y el martes 4 saldrá de la Plaza Mayor de Salamanca la décima etapa con paso incluso por la fachada de la Universidad una jornada que terminará en en Fermoselle-Bermillo de Sayago tras afrontar los corredores 177 kilómetros, una etapa que llevará el nombre de VIII Centenario Universidad de Salamanca en conmemoración a la celebración de la institución académica.

El presidente de la Diputación, Javier Iglesias, señaló que «presentamos dos etapas de la Vuelta a España y quisiera destacar la unión entre el Ayuntamiento y la Diputación para coordinar la apuesta por la ronda tras unos años en los que no ha podido venir. Será todo un acontecimiento en una tierra en la que se ama el ciclismo, especialmente en Béjar, que nos ha dado grandes ciclistas. Además es la Vuelta a España, que es muy importante hablar de España en estos momentos. Y porque promocionamos Salamanca, que desde el aire se ve muy bien, Y contamos con la etapa reina, la de La Covatilla. Destaco el papel del alcalde de Béjar, Alejo Riñones. Será la cuarta vez que podamos ver esta etapa, todos tenemos en mente cuando nuestro paisano Santi Blanco ganó en 2002 en su casa, en Béjar. Otros como Lale Cubino o Roberto Heras, ganador de cuatro Vueltas, también subieron con éxito. Los salmantinos, tras un parón, nos merecemos volver a disfrutar de la Vuelta. Se pasarán en la novena etapa por varios pueblos como Guijuelo o Alba de Tormes en la décima, por ejemplo».

El concejal de Deportes, Enrique Sánchez Guijo, apuntó que «quería destacar la gratitud a Unipublic por haber optado de nuevo por Salamanaca. No es fácil cuadrar el recorrido. Otros años no hemos podidi permitirnos el lujo de que volviera La Vuelta. Llevábamos ya siete años sin verla. Y ahora hemos vuelto a invertir para poder tenerla tras superar complicados momentos. Es una inversión en términos de promoción porque lo que tenemos es muy valioso. Saldremos el día 4 de la Plaza Mayor a las 13.05 pero los ciclistas y la infraestructura estará en Salamanca desde el mismo domingo por la noche tras coronar La Covatilla, viviremos 48 horas de ciclismo en Salamanca. El lunes se notará que La Vuelta está en Salamanca con actividades, los equipos... y eso ayudará a generar ilusión en los más jóvenes; y el martes 4, con el VIII Centenario de la Universidad de Salamanca que lleva 800 años ayudando a vertebrar España, la etapa llevará su nombre y la ronda pasará por la fachada de la Universidad de Salamanca durante la salida neutralizada, una imagen seguro difícil de repetir».

Después tomó la palabra Alejo Riñones, alcalde de Béjar, que quiso destacar «la labor del presidente de la Diputación porque sin él esta novena etapa de La Vuelta no hubiera podido llegar a La Covatilla de Béjar. La carretera además está preciosa porque la ha arreglado la Diputación. Allí hemos vivido finales de etapas en 2002, 2004, 2006 y en 2011, yo perdí las elecciones entre ese tiempo, y ahora vuelve. Todas las etapas que han acabado han sido con este alcalde. En Béjar tenemos muchos deportistas, especialmente ciclistas, como Lale Cubino, Santi Blanco, Moisés Dueñas o Roberto Heras, ganador cuatro veces de La Vuelta. Béjar aportará 15.000 euros para que la ronda llegue a La Covatilla, que también pasara por Cespedosa, Guijuelo, Ledrada, Sanchotello y Béjar».

También tomó la palabra Enrique Cabero, vicerrector de la Usal, que apuntó que «para la Universidad es una satisfacción que una de las etapas de La Vuelta lleve nuestra denominación en un año tan importante para nosotros. En las dos etapas por la provincia salmantina estarán presentes campus de la Universidad, en la primera el de Béjar, y en la segunda la de la capital. El ciclismo es importnate para la ciudad, porque aquí ha empezado y terminado La Vuelta y eso no muchas ciudades pueden decirlo».

Javier Guillén, director general de La Vuelta, destacó que «hacía tiempo que no veníamos a Salamanca pero Enrique Sánchez Guijo me decía que no era importante venir aquí sino cuándo llegar aquí, cuando las circunstancias lo permitiesen. Hay que agradecer a la Universidad por cumplir los 800 años, algo que nos ha empujado a venir aquí. Las dos etapas están muy pensadas. Enrique lo tenía todo en su cabeza, quería que fuera una etapa de salida porque deseaba antes una etapa de descanso aquí y eso siempre es un lunes, por lo que el domingo hay que poner una etapa de montaña. Y así, tenía claro que debíamos llegar a La Covatilla, descanso en Salamanca y salida al día siguiente de la Plaza Mayor. Después el presidente de la Diputación nos facilitó mucho ayudando con las localidades por donde podríamos pasar. Es la quinta vez que llegamos a La Covatilla, es la etapa reina porque es la etapa que más metros de altitud acumula, por encima de los 4.000 metros de altitud, de categoría especial».

Y Guillén puso su énfasis en que «durante quince años, la etapa de La Covatilla ha sido la más vista en TVE, la que ganó Santi Blanco. Ese récord lo perdió el año pasado con la del Angliru, pero eso no le resta importancia. La etapa de La Covatilla será retransmitida íntegramente, una de las pocas etapas que lo será desde la salida a la meta. Así, todo el recorrido por la provincia de Salamanca va a ser visto en España y 190 países, porque tenemos presencia en los cinco continentes, muchos de elos que son objetivo estratégico del turismo en España; en el centro de Europa con unas audicencias como Holanda, Dinamarca y Gran Bretaña que superan el 20% todas. Estaremos dos noches en Salamanca y La Vuelta son 3.000 personas y nuestra factura hotelera se calcula cada noche en unos 300.000-325.000 euros de retorno directo a la ciudad. En dos noches, el retorno estará por encima de los 600.000 euros. Al día siguiente, el día 4, seguiremos aportando vinculándonos a la Universidad de Salamanca. Una Vuelta que quiere vender un país que se llama España, se habla de nación, de país, de patria, de Estado y eso está muy bien, pero yo creo que hablar de España está mejor. Nosotros somos La Vuelta a España y nos gusta recorrer España».