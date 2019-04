FÚTBOL - Segunda B Fernando Estévez: «Si ganamos a Unionistas les meteríamos en la pelea» Fernando Estévez, en el Helmántico con el Burgos CF. / MARIA SERNA El entrenador del Burgos CF y ex del Guijuelo señala que «Las Pistas te condicionan por las dimensiones y el mal estado del campo» JUANJO GONZÁLEZ Salamanca Jueves, 4 abril 2019, 17:08

El técnico granadino Fernando Estévez Martín es un viejo conocido de la afición salmantina -dirigió al CD Guijuelo en la campaña 2014-2015- y con la presente temporada ya empezada llegó al Burgos para evitar su descenso, algo que está consiguiendo actualmente -está 15º- con una gran racha en las últimas jornadas -tres victorias, un empate y la polémica derrota del pasado domingo ante el Castilla con varias acciones dudosas-. Este sábado llega a Las Pistas con la intención de meter en el 'lío' a un Unionistas CF al que tiene ahora a cinco puntos y que ya le ganó en El Plantío en la ida (0-1).

«Estamos en un buen momento. El equipo cuando llegamos no tenía la mejores sensaciones y costó revertir la dinámica. Cogimos al equipo en puestos de descenso y a dos o tres victorias de los puestos de salvación y ahora estamos salvados, pero quedan jornadas importantes. Estamos contentos pero somos conscientes de que el objetivo no está cumplido», señala el míster andaluz, que no da todavía las cuatro plazas del descenso por adjudicadas. «No doy a ninguno por eliminado porque hay mucho enfrentamiento directo. Estamos a dos partidos de los de abajo y se pueden enganchar perfectamente. Estamos convencidos de que vamos a quedar fuera del descenso y de la promoción pero también que vamos a estar metidos en la pelea prácticamente hasta la última semana. Sumar y ganar en el campo de Unionistas sería importante porque nos alejaría del descenso y meteríamos a más equipos en la lucha por evitar la promoción y eso aumenta las opciones de poder evitarla».

La derrota ante el Castilla, tras ganar al Atlético B a domicilio, ha dejado en el vestuario del Burgos «decepción y rabia contenida porque hicimos méritos para otro resultado y como mínimo no perder. Ahora ya da igual el rival, hay que sumar sí o sí. Veníamos de ganar al Atlético de Madrid, y ahora tenemos otra realidad que es Unionistas, que está haciendo muy bien las cosas en su campo. Hay que traducir esa rabia contenida en juego porque venimos de una derrota», esgrima Fernando Estévez.

El míster es consciente de que Las Pistas condicionan mucho los partidos. «Sí, lo sé. Conozco las vicisitudes del campo actual, de su futuro campo... Estuve viendo el partido ante el Fuenlabrada y el campo no está en las mejores condiciones, ya te condiciona por las dimensiones pero además por el terreno irregular, propicio para las lesiones y que es un contexto al que tenemos que adaptarnos bien», explica Estévez que reconoce que ante el Fuenlabrada «no me sorprendió Unionistas porque le había visto en las semanas previas y me esperaba eso. Muy bien defensivamente, con la estrategia trabajado... Es cierto que en la segunda vuelta no está teniendo el nivel de la primera pero es un rival de mucha entidad y muy adaptado a su contexto, un campo en el que se maneja bastante bien».

No obstante, el técnico del Burgos no cree que Unionistas tenga problemas para salvarse. «No, no creo, ya firmaba yo los 41 puntos a estas alturas. No debe porque está teniendo una regularidad importante y lo tiene muy cerca. Queremos ganarles para meterles en la pelea porque se nos quedarían a dos puntos. Pero no creo que tengan problemas para salvarse. Esa gran primera vuelta le da una importante ventaja para el final. Creo que la salvación plena estará con 46-47 puntos», señala.

Le gana 3-1 a Aguirre

En sus dilatadas carreras en los banquillos, Estévez le gana por ahora el duelo particular a Aguirre. «Nos hemos enfrentado cuando él estuvo en el Zamora y yo en el Guijuelo. Le conozco bien, sabe cómo ser práctico en la categoría y hace que sus equipos compitan bien. En pretemporada ganamos, en la Liga los dos (2-3 y 1-0), pero en Burgos me ganó con Unionistas, así que vamos 3-1 (ríe). Me parece un buen entrenador y ha encajado muy bien en el proyecto de Unionistas porque venía de un año no bueno en el Lealtad. El trabajo le pone en su sitio».