«Me encantaría tener un puente práctico, sin tantas limitaciones» Jesús Blázquez, alcalde de Alba de Tormes, con la villa ducal al fondo. / WORD ALBA DE TORMES El primer edil habla de los próximos días festivos y de los deseos que le gustaría cumplir si tuviera un mayor presupuesto para el municipio MANUEL LAYA / WORD ALBA DE TORMES Miércoles, 22 agosto 2018, 12:06

A pocos días de las fiestas de la Transverberación de Santa Teresa, el primer edil de Alba de Tormes, Jesús Blázquez, habla de las actividades festivas pero también de la gestión municipal y de los proyectos que le gustaría realizar.

- ¿Qué ambiente se respira en Alba estos días?

- Muy bueno, el ambiente de prefiesta es estupendo, pero no solo ahora sino todo el mes de agosto. Éste es el mes de las vacaciones, hay muchísima gente de fuera en los pueblos de alrededor y aprovechan para acercarse por la zona y al depender toda la comarca de Alba de Tormes, pues se ve muchísimo más público de lo habitual. Pero según se va acercando el fin de semana se incrementará mucho más.

- Serán unas fiestas en las que sigue muy presente este Año Jubilar Teresiano.

- Llevamos todo el año haciendo actos del Año Jubilar Teresiano y en las fiestas evidentemente también tendremos actos dirigidos en ese sentido. El Año Jubilar seguirá hasta octubre y en estas fiestas no podíamos dejar de seguir con los actos encaminados por el mismo camino. No volveremos a tener otro año así en varios años y, por tanto, debemos tenerlo en mente de forma continua.

- Qué resaltaría del programa de fiestas, ¿alguna novedad?

- El programa de fiestas sigue el curso de otros años. Es muy difícil meter novedades sin tener que aumentar el presupuesto. Con todo este año tenemos algo muy novedoso, a los ya tradicionales fuegos artificiales vamos a añadir fuegos artificiales acuáticos, que seguro que le van a gustar a todo el mundo. El resto sigue un poco en la línea: grupos y orquestas y muchas actividades para todas las edades, niños, jóvenes y mayores. En cuanto a los eventos taurinos este año tendremos una clase práctica en la plaza de toros, que ya ha tenido muy buena acogida en otros pueblos cercanos. Este año no habrá novillada, solo encierros, porque el tema taurino cada día está más caro y está menos refrendado por el público.

- Entiendo que los festejos taurinos son un gran gasto.

- Los festejos taurinos se llevan gran parte del presupuesto. Este año es de 80.000 euros, de los cuales 40.000 euros se van en festejos taurinos y los otros 40.000 en el resto de festejos más o menos, prácticamente el cincuenta por ciento del gasto. Es un tema muy caro y engendra riesgos, en Alba de Tormes gracias a Dios hace muchos años que no ocurre nada grave y esperemos que siga así. Pero a parte de esos riesgos tienen muchos costes de animales, veterinarios, permisos, seguridad… Igualmente haremos varios encierros y capeas, pero la afición no viene respondiendo como lo hacía antes; pero aun así es un sacrificio económico que hacemos por mantener la tradición, pero no nos da para poder hacer grandes eventos taurinos. Intentamos que no desaparezcan porque en Alba de Tormes hay mucha tradición taurina e intentaremos mantenerlo a uno u otro nivel. Mantenemos lo que más reclamo tiene para el público en general, los encierros y las capeas que son lo más vistoso para el público en general.

- ¿Cómo ha ido el último año en Alba de Tormes?

- Como los anteriores, ha sido una continuidad de trabajo que venimos haciendo desde otros años. El equipo de Gobierno no hemos dejado de trabajar para mejorar todo lo posible, aunque no hemos podido llegar a todo lo que nos gustaría porque no hay posibilidades. Con todo, no dejamos de trabajar, ahí tenemos las reparaciones de la pasarela que hemos hecho este año, mejoras en el campo de fútbol, en el cementerio, intervenciones en la calle Cuesta del Duque… Tenemos, además, el proyecto del museo de la iglesia de Santiago prácticamente acabado, a falta de catalogar las piezas que se expondrán y ya podrá ser inaugurado.

- Si el presupuesto no fuera un impedimento, ¿qué le gustaría a Jesús Blázquez tener en Alba de Tormes?

- Si dependiera de mí me gustaría acabar el Multiusos, que empezó el Grupo Popular, y que está a medias, sería estupendo terminarlo para poder usarlo. Sería fantástico la autovía que se llegó a mencionar que habría de Alba de Tormes a Salamanca y un puente que fuera práctico en el tránsito de camiones y coches y no tener que seguir utilizando éste con las limitaciones que tiene o el deterioro que puede sufrir. Tenemos un problema con los filtros de la ETAP y me gustaría tener dinero para solucionarlo mañana y no tener que estar pendiente de si nos dan ayudas y demás. Si tuviera dinero disponible te puedo asegurar que haría muchas cosas y además bien, útiles para el pueblo y los vecinos, no malgastarlo.

- ¿Qué le diría a la gente que se quiera acercar estos días a Alba?

- Estoy seguro que todo el que se acerque a Alba de Tormes va a disfrutar y que seguro que esto genera un arraigo. Los que vienen una vez, disfrutan de nuestras fiestas y conocen a la gente de Alba y se van encantados, luego hablan bien de nosotros y procuran volver cuando pueden. Yo invito a todo el mundo a disfrutar de estos días festivos, ojalá que las acabemos sin ningún percance, que todo el mundo disfrute y que los que vengan de fuera sean bien acogidos. Aquí, además de unas grandes fiestas, se van a encontrar patrimonio, arte, gastronomía, un río maravilloso para disfrutar de él. Alba de Tormes es para disfrutarla todo el año y ahora en fiestas mucho más.