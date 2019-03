JUDO El Doryoku acude a dos torneos a Valladolid con los infantiles y cadetes Más de 30 judokas representarán al club salmantino en los torneos organizados por la Federación de Castilla y León REDACCIÓN / WORD Salamanca Sábado, 9 marzo 2019, 11:44

Nuevo fin de semana de judo para el Doryoku. En esta ocasión son más de 30 los judokas que se desplazan a Valladolid para competir en dos campeonatos organizados por la Federación de Judo de Castilla y León en categorías infantil y cadete. El sábado se celebra el campeonato cadete por la tarde y el domingo por la mañana será el turno de los infantiles.

El equipo cadete del Doryoku acude con más experiencia y ya están más consolidados; en el que será el último test antes del autonómico que será el 31 de marzo. Por contra, los infantiles afrontan su primer torneo importante en la mayoría de los casos.

El Doryoku va a intentar levantarse de los dos últimos campeonatos en los que no les sonrió la suerte; tanto en la Copa Cadete como en el Campeonato de España júnior. En esta última cita celebrada en Alcalá de Henares, los salmantinos no pudieron luchar por los puestos de medalla. Álvaro Antón realizó un buen combate en menos de 55 kilos pero finalmente acabó cediendo con el judoka madrileño. Marcos Mangas se vio sorprendido en el primer encuentro y no pudo rematar la temporada a pesar de haber estado todo el año en los primeros puestos del Ranking. La que estuvo lejos de luchar por las medallas fue Elena Casado, la cuál logró la victoria en el primer encuentro pero cedió en el pase a semifinales.