FÚTBOL - Segunda B Diego Hernández se presenta con Unionistas «feliz por volver a casa» Diego Hernández posa junto a Gorka Etxeberria y a Javier Mateos, gerente de Renault Auto-Salamanca. / MANUEL LAYA El joven jugador salmantino llega cedido por el Real Madrid, club con el que ha ampliado un año más su contrato JUANJO GONZÁLEZ Salamanca Jueves, 26 julio 2018, 14:39

Unionistas de Salamanca ha presentado esta mañana en el concesionario de Renault en Salamanca a su último fichaje para su debut en Segunda B, el joven delantero charro Diego Hernández que llega a la entidad en calidad de cedido por el Real Madrid, club con el que ha ampliado un año más su contrato -hasta 2020- y en el que la pasada campaña jugó en el Juvenil A de Guti. Pasó además por las canteras de la UD Salamanca aunque dónde más tiempo estuvo fue en la del Santa Marta.

El encargado de presentarlo fue Gorka Etxeberria, director de Fútbol de Unionistas, que significó sobre el joven punta que «viene cedido, ha renovado con el Real Madrid y va a jugar una temporada con nosotros y estamos realmente ilusionados porque en parte cumple el espíritu que pretende Unionistas para, por supuesto, competir con demagogias cero, pero al mismo tiempo y si se puede, cuantos más salmantinos mejor. Tiene mucha calidad, capacidad de remate y con la ilusión que nos ha demostrado queriendo venir a jugar con nosotros, es el fichaje perfecto en cuanto a ilusión y luego ya iremos viendo el rendimiento que tiene».

Por su parte, el jugador señaló que «estoy muy feliz de poder volver a casa, de vestir esta camiseta que también represente al antiguo club de la UD Salamanca. Vengo con mucha ilusión y seguro que al equipo le espera una temporada muy buena a Unionistas», empezó diciendo para añadir que «yo quería este reto, creo que puedo demostrar bastante en Segunda B y aunque no he contado con los minutos suficientes que yo quería en juveniles estoy dispuesto a trabajar. Siempre es fácil volver a casa, había más ofertas por ahí, es un club recién ascendido en Segunda B y yo quería jugar en esta categoría. Decir que sí a casa es muy fácil».

Sobre lo que puede aportar al equipo, Diego explicó que «soy un jugador con bastante físico, tengo buen remate y potencia y sobre todo mucho espíritu porque soy de Salamanca. Vamos a hacer todo lo posible para que este club se mantenga en Segunda B». El nuevo jugador de Unionistas ya ha entrenado con el equipo y dialogado con el míster Roberto Aguirre: «Sí, ha sido una primera toma de contacto, todavía no he tenido uan charla personal con él pero es muy buen entrenador y ya hemos empezado a aclarar cosas tácticas».

Diego Hernández no quiso fijarse como punta que es un reto de goles para la temporada porque «no hay retos que valgan. El trabajo lo da todo y según vayan saliendo las cosas estoy seguro de que eso llegará».

Otro salmantino como con la UDS

Se da la circunstancia de que el primer fichaje con el sello de Gorka Etxeberria para Unionistas es un joven jugador salmantino, algo que ya sucedió cuando fue técnico de la UD Salamanca. En aquel caso fue el central charro Héctor Ladero. «Es cusualidad pero es verdad, y me gusta porque no quiero caer en la demagogia de hablar de la cantera a granel, por cantidad. Esto en San Sebastián toda la vida ha existido esa discusión sobre cuántos chicos tienen que subir cada año. Y yo tengo claro que bajarles el listón a los canteranos o gente de la ciudad para llegar es el mayor error que se puede cometer quien lo haga para el jugador, el equipo y el club. Hay que mantener los niveles y ayudarles a ellos a saltarlos. Es diferente. Ojalá cada vez más chicos de Salamanca den el nivel que exige la categoría, pero no podemos negar que es alto ni hacernos trampas en el solitario. Dicho esto, mi espíritu de siempre y de Unionistas en particular va por ahí. Queremos ayudar a los chicos de la cantera y de Salamanca a que cada vez haya más de ellos para el primer equipo. Es verdad que me hizo ilusión que mi primer fichaje en la UDS fuera Héctor Ladero y ahora coincide, aunque el puesto es totalmente diferente, pero me alegro por la anécdota simbólica. Pero sí hay un espíritu de salmantinizar lo que se pueda el equipo».

Próximos fichajes

Etxeberria además aclaró que «no hablaré con Jorge Alonso hasta que vuelva de vacaciones el día 1 y también estamos pendientes de unas placas que tiene que hacerse. No hay caso de momento».

Y, por últimos, sobre los próximos fichajes, el director de Fútbol añadió que «tenemos muy claros los puestos a reforzar y tenemos bastantes nombres en cada posición. Ahora también hay que dejar aterrizar al míster. Ya hemos trabajado en dos reuniones de la secretaría técnica para poner nombres, pero el míster necesita digerir. Ya tenemos las quinielas cerradas para cada posición, pero luego no es fácil. Ahoira ya no habrá muchos fichajes todos los días, iremos despacito haciéndolo lo mejor posible». A una pregunta sobre si uno de esos nombres puede ser Sergio García, Gorka contestó que «puede, pero como otro montón. Lo conocemos, pero como otros que nos han ofrecido o conocemos nosotros. Mal haríamos si no tuviésemos a gente conocida en las listas, auqnue después fuese descartado o ni se le llame».