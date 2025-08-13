El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Directo Mañueco cifra en 8.200 los desalojados por los incendios en la región
Foto de archivo de la Guardia Civil. J.P. Reina
Salamanca

Cuatro detenidos durante la celebración de una 'rave' ilegal en Salvatierra de Tormes

Dos de los arrestos estuvieron causados por la conducción bajo los efectos de la droga, otro por tráfico de sustancias estupefacientes y el cuarto por un señalamiento en vigor

El Norte

El Norte

Valladolid

Miércoles, 13 de agosto 2025, 13:09

La Guardia Civil detuvo, hasta el momento, a cuatro personas durante la celebración desde el pasado viernes de una 'rave' a orillas del pantano de Santa Teresa, dentro del término municipal de Salvatierra de Tormes, en la provincia de Salamanca.

Fuentes de la Subdelegación del Gobierno en Salamanca indicaron que agentes del instituto armado realizan un servicio permanente para garantizar la seguridad ciudadana en torno a la fiesta ilegal, que concentró numeroso público, especialmente a lo largo del fin de semana, informa Ical.

Noticias relacionadas

Hace un butrón en su casa para robar aceite y vino a su vecina en Alaejos

Hace un butrón en su casa para robar aceite y vino a su vecina en Alaejos

Detenidos por estafar a ancianos con falsas revisiones de gas en pueblos de León y Zamora

Detenidos por estafar a ancianos con falsas revisiones de gas en pueblos de León y Zamora

Según las mismas fuentes, en el operativo desplegado están participando efectivos de Salamanca y cuanta con apoyo de otras unidades de Castilla León, así como grupos especializados en control de masas, la Agrupación de Tráfico y el Grupo Especial para evitar cualquier incidente en torno al pantano.

En concreto, se ha realizado una detención por un presunto delito contra la salud pública por tráfico de drogas; dos detenciones por conducción bajo los efectos de sustancias tóxicas y una más por un señalamiento en vigor. Además, los agentes han realizado alrededor de un centenar de denuncias relacionadas con la Ley de Seguridad Ciudadana y las mismas por conducción bajo la influencia de drogas.

Publicidad

Top 50
  1. 1

    La falta de aprobados en las oposiciones deja sin cubrir más de la mitad de las plazas en Secundaria
  2. 2 Muere un hombre de 75 años tras ser rescatado del Pisuerga
  3. 3

    «¿Tiene que morir alguien para que se ponga solución a esto?»
  4. 4

    Las Descalzas Reales se despiden de su convento: «Llevo 67 años viviendo aquí»
  5. 5 El ministro Puente tacha de «sinvergüenza» a Mañueco por «estar de farra» durante los incendios en Castilla y León
  6. 6 El muerto en el incendio de León era un voluntario de 35 años que donó una desbrozadora para la extinción
  7. 7

    Las temperaturas caen de golpe 11 grados tras una tormenta seca en Valladolid
  8. 8

    Adiós a Ricardo Duyos, los ojos en España del Grupo Bornos Bodegas
  9. 9

    Hace un butrón en su casa para robar aceite y vino a su vecina en Alaejos
  10. 10

    Evacúan la abadía por el incendio de Resoba y confinan Lebanza y El Campo

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla Cuatro detenidos durante la celebración de una 'rave' ilegal en Salvatierra de Tormes

Cuatro detenidos durante la celebración de una &#039;rave&#039; ilegal en Salvatierra de Tormes