Detenidos por estafar a ancianos con falsas revisiones de gas en pueblos de León y Zamora Los sospechosos, dos hombres de 43 y 44 años, llegaron a sustraer 9.000 euros a 12 víctimas

El Norte Valladolid Sábado, 9 de agosto 2025, 19:48 Comenta Compartir

El equipo ROCA de la Guardia Civil ha detenido en León a dos hombres de 43 y 44 años acusados de un delito de estafa continuada. Según la investigación, ambos acudían a domicilios de personas octogenarias en entornos rurales, haciéndose pasar por revisores de la empresa suministradora de gas. Una vez dentro, exigían a las víctimas entre 700 y 900 euros, bajo la amenaza de cortar el suministro si no se efectuaba el pago de inmediato.

La operación comenzó en mayo de 2025, cuando se recibieron las primeras denuncias, según Leonoticias.com. Hasta el momento, se han identificado 12 afectados: 10 en la comarca de la Maragatería (provincia de León) y 2 en la provincia de Zamora. El importe total estafado asciende a unos 9.000 euros.

Los detenidos, junto con las diligencias instruidas, han sido puestos a disposición del Juzgado de Instrucción en funciones de guardia de Astorga.