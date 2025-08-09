El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Sangre en el umbral de la casa. A la derecha, Álvaro muestra las heridas. El Norte

Segovia

«Estaban orinando delante de mi casa, se lo reproché y me rompieron los dientes»

La Guardia Civil tiene ya identificadas a dos personas en relación con la agresión que Álvaro sufrió en las fiestas de Sotosalbos

Carlos Álvaro

Carlos Álvaro

Segovia

Sábado, 9 de agosto 2025, 08:46

Sotosalbos, un pueblo tranquilo de apenas noventa habitantes, se ha visto sacudido por la violencia durante las fiestas patronales. La madrugada del domingo 3 de ... agosto, Álvaro de la Herrán, un cineasta madrileño de cincuenta y un años que reside en el municipio desde hace tres, sufrió una brutal agresión frente a su casa. «El golpe fue brutal y perdí el conocimiento». Cuando despertó, comprobó que tenía la boca destrozada, con varios dientes rotos.

