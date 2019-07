Campaña para 'cortar' la violencia sexual que sufren un 31% de niñas y jóvenes Responsables de la Asoaición Plaza Mayor y del Ayuntamiento, durante la presentación del vídeo de la campaña. / LAYA La Asociación de Ayuda a la Mujer 'Plaza Mayor' continúa con su iniciativa de sensibilización en los institutos poniendo el foco en el agresor ROSA M. GARCÍA / WORD SALAMANCA Jueves, 25 julio 2019, 12:12

La violencia sexual durante la infancia y/o adolescencia alcanza un porcentaje del 31% durante los últimos años, según los datos de la Asociación de Ayuda a la Mujer 'Plaza Mayor'. La agrupación ha atendido este año a 130 mujeres, 83 de ellas eran víctimas de violencia de género, el 17% por agresiones sexuales.

La violencia sexual es una manifestación más de la violencia de género; tiene diversas maneras de manifestarse y muchas de ellas están normalizadas. La violencia suele ser más rápida en la población joven, con carencias en formación afectivo-sexual; una violencia sobre todo psicológica y sexual, potenciada por el uso de las nuevas tecnologías.

Por este motivo, la Asociación Plaza Mayor ha puesto en marcha en el ámbito nacional la campaña 'Cortando con la violencia sexual', para incidir en su prevención con población joven. Un proyecto realizado en Salamanca por dicha agrupación con la colaboración de chicas y chicos desde tercero de la ESO hasta segundo de Bachillerato de los institutos Martínez-Uribarri y Gonzalo Torrente Ballester, que tuvo su primera parte en 2018 y que continúa este año. Una iniciativa que pretenden realizar en todos los centros de salmantinos.

Ascensión Iglesias, presidenta de la agrupación salmantina, explicó ayer que han diseñado y difundido una campaña de sensibilización contra la violencia sexual sufrida por las mujeres jóvenes, donde el vídeo es la pieza central de la misma. Y para ello, han puesto «el foco en el agresor», porque están «cansadas de ver cómo la sociedad responsabiliza a las mujeres desde que son muy pequeñas, alertándolas de los peligros a que están expuestas si no hacen lo que tienen que hacer, evitar ser agredidas», afirmó. Y es que «seguimos educando a las chicas a no salir solas de noche, a no ir en coches con desconocidos, a no hacer conductas que les pongan en peligro, como beber o hablar con chicos de forma 'provocativa'».

«Esto ya lo han oído demasiada veces y no ha hecho que la violencia sexual termine», señaló, añadiendo que «al contrario, ha contribuido a que las chicas jóvenes tengan miedo y tengan una carga sobre sus espaldas, que las responsabiliza de lo que pueda llegar a pasarles, y a que las víctimas de violencia sexual se sientan culpables, impotentes y carentes de recursos para afrontar lo sucedido».

Por este motivo, Plaza Mayor se dirige «a los chicos, porque también queremos enseñarles a ellos», ya que las sociedad les sigue diciendo que «pueden aprovecharse de los privilegios que le vienen dados por su condición de género». La campaña se dirige a los «chicos que tienen esas conductas y también «a los que por presión, inexperiencia o mandato no se atreven a hacerle frente o responder».

En la primera parte de la campaña, el vídeo centraba su discurso en la definición de la violencia sexual y se señalaba «sin fisuras, al único responsable: el propio agresor». La segunda parte seguirá dando prioridad a la participación de los jóvenes, generando de nuevo espacios de intercambio y diálogo, pero el objetivo es llegar a «esa población masculina que no identifica las conductas de violencia sexual, que no saben cómo hacer algo diferente porque frecuentemente supone enfrentarse a su grupo de iguales».

Iglesias cree fundamental seguir trabajando con los jóvenes «para superar todos los obstáculos que nos alejan de la erradicación de la violencia sexual, considerando a los hombres, agentes claves para el cambio», porque «aunque ayudemos a las víctimas, que es fundamental, hay que ir mucho más allá: a la educación y sensibilización». Tanto ella, como la concejala de Familia a Igualdad de Salamanca, Ana Suárez, insistieron en que la educación es la herramienta para acabar con las agresiones sexuales. «Es lo único que nos permitirá acabar con la violencia machista», afirmó Suárez.

Por su parte, Jésica Joaquín Rodríguez, psicóloga de 'Plaza Mayor' se refirió a que la sexualidad «sigue siendo un tema tabú», por lo que los jóvenes no tiene una educación sexual «ni buena ni sana»; por ello, abogó por una educación sexual desde los primeros años de la infancia.