Bautista será el diputado socialista por la zona de Vitigudino y el partido le abrirá expediente

José Francisco Bautista, alcalde de Hinojosa de Duero y nuevo diputado provincial socialista. El veterano alcalde de Hinojosa de Duero volverá a tener escaño en La Salina tras vencer en la votación celebrada en el juzgado de la localidad salmantina SALAMANCA Miércoles, 19 junio 2019

El alcalde de Hinojosa de Duero, José Francisco Bautista, resultó elegido hoy como diputado provincial del PSOE por la comarca de Vitigudino tras obtener 39 votos frente a los 20 conseguidos por el candidato oficial socialista, Luis Rodríguez, alcalde de La Fregeneda

En total votaron 59 concejales de los 67 posibles distribuidos en el partido jurisdiccional de Vitigudino y el resultado supone que Bautista gana el pulso que matenía con la dirección provincial del partido, que abirá un expediente al alcalde díscolo que podría suponer su expulsión del PSOE salmantino, aunque parece difícil que puede perder su escaño en La Salina, en el que volverá a sentarse por cuarto mandato consecutivo.

El secretario provincial del PSOE, Fernando Pablos, señaló que Bautista «ha ganado y este es un proceso regulado en la ley electoral y donde nosotros no tenemos nada más que objetar», y anunciaba que «la Ejecutiva Provincial trasladará a la Comisión de Ética todos los datos a fínales de esta semana y será la Comisión de Ética la que decida, que es un organismo independiente que tiene el partido y en el que él puede comparecer y defenderse, y eso es lo que haremos. Ese órgano es elq ue decidirá qué es lo que pasa».

En la zona de Vitigudino fueron tres los candidatos presentados, en el proceso de primarias que organizó el PSOE para elegir a sus diputados en La Salina. Pero en aplicación del reglamento aprobado para este proceso hace cuatro años se quedó fuera Bautista, ya que no cumplía una de los requisitos principales. el de no llevar más de 12 años como diputado provincial. La Ejecutiva provincial socialista abordó el asunto para establecer una posible excepcionalidad, pero no fue aprobado por la mayoría.

A pesar de ello, Bautista siguió adelante con su intención de repetir y permanecer una cuarta legislatura en La Salina. presentando sus avales y forzando este miércoles una votación en el juzgado de Vitigudino que le ha sido claramente favorable.

Partido Popular

Por otra parte, y como estaba previsto el alcalde de Barruecopardo, Jesús María Ortiz, resultó reelegido este miércoles como diputado provincial del PP por la comarca de Vitigudino. A la votación, celebrada en el Centro Cultural de Vitigudino, asistieron 92 concejales, que apoyaron por unanimidad a Ortiz para la que será su cuarta legislatura como diputado provincial.