«El Ayuntamiento sufraga todos los gastos de las fiestas patronales» Ignacio Polo, alcalde de Linares de Riofrío, muestra el programa de fiestas. / M.J. GUTIÉRREZ LINARES DE RIOFRÍO Desde ayer, que tuvo lugar el Día de los Mayores, hasta el próximo día 17, los vecinos disfrutan de un amplio programa de actos M. JESÚS GUTIÉRREZ / WORD LINARES DE RIOFRÍO Viernes, 9 agosto 2019, 13:43

Un año más, el Ayuntamiento de Linares de Riofrío, que preside Ignacio Polo, se encarga de sufragar todas las actividades que conforman el programa festivo en honor de Nuestra Señora de la Asunción, que se inició en la jornada de ayer con la celebración del Día de los Mayores, en el que no faltó la misa, seguida de un vino de honor en los salones de la tercera edad, donde se realizó un homenaje a los mayores, seguido de comida de confraternidad. Unas fiestas que se alargarán hasta el próximo sábado, día 17, y que como señala el primer edil «son pagadas por el Ayuntamiento, excepto el festival taurino, que tiene entrada, y la paella, que tiene un precio simbólico de 2 euros, para hacer frente a parte de los gastos, el resto es todo gratis».

Asimismo, Ignacio Polo indica que prácticamente todos los actos son organizados por el Ayuntamiento, aunque en algunos de ellos se cuenta con la colaboración de las diferentes agrupaciones del municipio, como la Asociación de Mayores, que se encarga de la XI Marcha Ruta por Sierra Chica, con almuerzo en La Honfría, que tiene lugar mañana; o el desfile de peñas del domingo y los diferentes campeonatos deportivos, que cuentan con la Asociación Peñas del Agua, por poner algunos ejemplos.

Una asociación, ésta última, afirma Ignacio Polo, que está formada por gente joven de diferentes peñas y edades y «nos gustaría que se unan para hacer más cosas a lo largo de todo el año, no sólo durante las fiestas patronales». En esta ocasión, han sido ellos quienes, por ejemplo, se han encargado de elegir al pregonero entre un miembro de la agrupación, José Antonio Sánchez Martín.

Hay otras actividades de las que también se encargan los jóvenes, prosigue el primer edil, y es de elegir las orquestas para las verbenas, pero deberían tener en cuenta el tamaño de sus escenarios y es que ahora se encuentran con un problema pues «los pueblos no contamos con plazas grandes ni lugares muy espaciosos y no sabemos dónde podremos colocar a una de esas orquestas, que necesita un lugar muy grande del que no disponemos».

En otro orden de cosas, y tras señalar que las fiestas siguen la misma línea que otros años, con actividades para todos los gustos y edades, donde no faltan las actuaciones musicales y taurinas, los juegos, las actividades religiosas y gastronómicas y sobre todo la diversión, Ignacio Polo hace referencia a todo aquello que desde el Ayuntamiento se quiere hacer una vez que pasen las celebraciones pero también durante todo la legislatura.

Así, cuenta que ahora se está metiendo la fibra óptica en el municipio, algo de gran importancia, y se adjudicará la instalación del wifi en ocho puntos, repartidos por todo el municipio. Pero sí hay algo en lo que Ignacio Polo tiene especial empeño es en «dar un impulso al polígono industrial, porque es una pena que lleve muchos años hecho y no tire adelante. Y también al espacio coworking, donde tenemos oficinas para emprendedores por 50 euros al mes, con todos los gastos pagados y donde ahora se ha instalado un fisioterapeuta». El objetivo final es «asentar población», por lo que el Ayuntamiento da todas las facilidades a aquellas empresas que se quieran implantar en el pueblo.

Otro de los proyectos es pedir la concentración parcelaria al Gobierno, «ahora que todavía tenemos ganaderos y gente en el pueblo, y antes de que se vayan, porque después no tendría sentido».

La ampliación de la residencia municipal de mayores, con una zona para válidos, es algo que espera poder conseguir, después de habérselo planteado en la anterior legislatura a la Junta de Castilla y León. «Se nos quedan pequeñas las residencias que tenemos», afirma Ignacio Polo, ya que junto a la municipal hay también una privada, por lo que espera contar con la ayuda de las administraciones para poder dar una solución a las personas válidas que no pueden estar solas en casa. Y añade que las residencias son un servicio muy necesario, en la actualidad, la municipal también da «comida a domicilio y lava y plancha la ropa a quien lo necesita».

Y hablando de los objetivos más inmediatos, Ignacio Polo hace referencia a la creación de un aula de naturaleza, que tenga su sede en Linares de Riofrío, pero que organice rutas por toda la zona. «Es algo que queremos hacer con Adriss, estamos esperando a que lo aprueben, y nosotros dejaríamos la oficina de turismo. El objetivo es que haya gente en el pueblo y que se atraiga a los visitantes, pero para ello hay que dar posibilidades de empleo».