BALONCESTO - Liga Femenina Avenida quiere utilizar a Bembibre para irse con buenas sensaciones a la Copa de la Reina Asurmendi, la pasada temporada ante Bembibre. / EL NORTE El equipo salmantino, colíder de la Liga, recibe ya con Eldebrink recuperada a un conjunto berciano dirigido por Pepe Vázquez JUANJO GONZÁLEZ Salamanca Sábado, 23 febrero 2019, 12:32

Último encuentro liguero de Avenida antes de enfrentarse la próxima semana al primer gran reto del año: la Copa de la Reina, donde defiende sus dos últimos títulos. El equipo salmantino recibe esta tarde a las 18 horas al Embutidos Pajariel Bembibre en Würzburg con el propósito de irse al torneo del Ko con las mejores sensaciones posibles.

El equipo salmantino, que el miércoles cerró con una victoria ante el Olympiakos su participación en la Euroliga y que ayer conocía a su rival en los cuartos de final de la Eurocup -el Nadezhda ruso- es colíder de la Liga y lleva diez victorias seguidas ante un conjunto berciano en el puesto 11 que se encuentra tres victorias por encima del descenso, un margen que parece no le hará pasar apuros en el tramo final del campeonato gracias a que ha ganado tres de sus últimos cuatro compromisos ante rivales directos y que llegará a Würzburg de la mano de Pepe Vázquez, segundo entrenador de Avenida la pasada campaña.

El técnico Miguel Ángel Ortega podrá contar por fin con todos los efectivos incluida la sueca Eldebrink, ya recuperada de su lesión muscular que le ha tenido algo más de un mes fuera de las canchas.

El técnico catalán explica que «no se puede ya pensar en Copa, es un ensayo pero con cuidado porque viene Bembibre, que juegan un gran baloncesto, y hay que atar el partido y luego ya pensaremos en otras cosas, Todo lo que no se haya probado ya, no se podrá hacer demasiado. Ahora hay que sacar partidos y luchar por conseguir la Copa. Ya estará Eldebrink, el equipo ya está al completo y eso nos da muchas opciones porque cualquier eventualidad la tienes cubierta y puedes poner el partido a máxima intensidad», expresa Ortega, que añade sobre el rival que «son un conjunto muy compacto, que están haciendo un gran trabajo con Pepe y es un equipo al que hay que ganarle, no te van a regalar nada».