BALONCESTO - Liga Femenina DIA Avenida ya cuenta con sus tres bronces mundialistas para preparar la Supercopa Silvia Domínguez, Laura Gil y Belén Arrojo con sus medallas. / MANUEL LAYA Silvia Domínguez, Laura Gil y Belén Arrojo se entrenan por primera vez con el equipo salmantino tras ganar el bronce en el Mundial con España este pasado domingo JUANJO GONZÁLEZ Salamanca Martes, 2 octubre 2018, 20:51

El CB Avenida ya tiene a todas su jugadoras para empezar a preparar la Supercopa de España del 10 de octubre tras la llegada esta tarde de las internacionales con España Silvia Domínguez, Laura Gil y Belén Arrojo. Lo hicieron con sus respectivas medallas de bronce colgadas del cuello ny después se pusieron a enterar a las órdenes de Lino López junto al resto de sus compañeras.

Silvia Domínguez, la capitana del CB Avenida señaló a su llegada a Würzburg que «tengo muchas ganas de empezar ya y de competir. Tenemos pocos días porque nos llega todo muy pronto pero con ganas de la competición de verdad». La catalana significó que este verano ha hablado con el nuevo técnico Lino López. «Al estar en la dinámica de la selección es complicado meterse en todo lo que es Avenida, pero para saber las ideas de juego y cómo lo quería vino bien».

Los retos con el club charro siguen siendo «como siempre, optar a todo, Es un poco lo mismo aunque es verdad que creo que va a ser una de las Ligas más disputadas, se han reofzado muy bien los equipos y hay nuevos equipos que vienen pisando fuerte. Tendremos más competencia, pero los objetivos siguen siendo los mismos».

Las jugadoras de Avenida hacen piña en el centro de la cancha. / MANUEL LAYA

Para Silvia, esta medalla de bronce con España ha sido especial. «Para mí a nivel personal es de las medallas más duras de conseguir por lo que me hae pasado a nivel personal, la frustración de estar entrenando mucho un verano para cambiar mi rol dentro de la selección, coger más responsabilidad y que una lesión inoportun cambie toda la dinámica», lamentó la de Mongat, que añadió que «miras las cosas con otra perspectiva, he tenido la suerte de que me han apoyado desde el día 1 para recuperarme y estar dentro del equipo y se me pedía aportar un poco más desde fuera y he intentado hacerlo lo mejor que podía, aunque como jugadora quieres aportar desde dentro de la pista. Y por eso ha sido un poco más frustrante. Me quedo con el último partido, sonreir aportando y traer el bronce a casa». Con respecto a su dolencia, Silvia terminó diciendo que «ahora tengo ganas de competir y dejar atrás el tema de la lesión. Estoy bien pero me falta un poco de rodaje».

Por su parte, Laura Gil expresó que «ahora ya en estamos en modo Salamanca y con ganas de empezar. Va a ser una temporada bonita, tenemos muchas ganas de darle forma a esto y de ir a por todas. Este verano pude tomar un café con Lino López y lo que hablamos me gustó».

Con respecto al bronce, la murciana significa que «ha sido un verano muy bonito pero ahora toca cerrar ese capítulo y abrir este nuevo». Gil ya es la jugadora nacional con más medallas con las selecciones nacioanles, 15 en total, superando a Pau Gasol con 14, un hecho que Gil expresa así. «Al final es algo que he conseguido cada verano con un grupo de compañeras y un equipo».

Por último, Belén Arrojo realizará sus valoraciones una vez que sea presentada este miércoles oficialmente como nueva jugadora de Avenida.