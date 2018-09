FÚTBOL - Segunda B Ángel Sánchez: «No nos vamos a quitar ninguna ilusión nosotros» Ángel Sánchez, a la derecha en la banda, observa un recorte de Manu Dimas a un rival del Unión Adarve. / FOTO: CDG El técnico del CD Guijuelo destaca que ante el Unión Adarve su equipo «ha hecho un partido muy completo, quizá el que más de lo que llevamos de temporada» JUANJO GONZÁLEZ Salamanca Domingo, 30 septiembre 2018, 23:06

El técnico del CD Guijuelo, Ángel Sánchez se mostró «contento» por la nueva victoria del equipo ante el Unión Adarve porque «ha sido un partido muy completo, quizá de los más completos de la temporada, sobre todo en la primera parte donde el equipo ha subido dominar muchos registros y variados. Hay que seguir con esta humildad. En la primera parte solo faltó completarla con algún gol más».

Con respecto al tanto final madrileño Sánchez se mostró contrariado porque «nos creemos que el partido está acabado y no es así. Ya nos pasó en Salamanca y espero que se la última vez que ocurra».

El míster alabó la labor atrás de Jesús Muñoz, que «destaca por el juego aéreo y nos está aportando mucha seguridad. No se le puede reprochar nada en estos partidos en los que ha estado muy bien, pero igual que el resto de compañeros». También tuvo palabras para Ayub «que es el tercer partido que entra. Lo hace fenomenal y el equipo lo sabe».

El bejarano quiso evitar cualquier euforia porque «nuestra Liga son todos los equipos y no sabes si los equipos a los que ya te has enfrentado son mejores que el resto. Había que saber gestionar la euforia del Helmántico y lo hemos sabido gestionar bien. No nos vamos a quitar ninguna ilusión y si solo es una jornada la que podemos estar con los mejores la disfrutaremos. Este equipo es ilusión, actitud y fútbol y a partir de ahí creceremos y haremos cosas grades, pero siempre sabiendo quienes somos y dando el 120%».