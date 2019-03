ATLETISMO Álvaro de Arriba sortea la indumentaria de su oro Europeo para la investigación de la Esclerosis Múltiple Álvaro de Arriba posa con con la camiseta, el dorsal y la medalla de Oro en el Europeo . / WORD El atleta salmantino sorteará el dorsal, el body y las zapatillas desde el jueves 21 de marzo hasta el domingo 21 de abril a través de su página web, y el lunes 22 de abril se conocerá al ganador JUANJO GONZÁLEZ Salamanca Martes, 19 marzo 2019, 11:54

El atleta salmantino Álvaro de Arriba pondrá en marcha este jueves 21 de marzo el sorteo solidario de la indumentaria con la que se proclamó campeón de Europa de 800 metros lisos en el Campeonato de Europa de pista cubierta que se celebró en Glasgow.

El salmantino iniciará esta acción solidaria junto a Esclerosis Múltiple España (EME), el Corte Inglés de Salamanca, la Federación Española de Atletismo (RFEA) y Pixel Innova.

Los beneficios íntegros del sorteo del dorsal, el body y las zapatillas con las que ganó el oro en la pista cubierta de Glasgow el pasado 3 de marzo irán destinados al Proyecto M1 de recaudación de fondos para investigación de la Esclerosis Múltiple impulsado por Esclerosis Múltiple España.

El sorteo estará disponible durante un mes –hasta el próximo domingo 21 de abril– a través de una plataforma en su página web (http://alvarodearriba.com/). Todos aquellos que quieran hacerse con este lote de artículos únicos que lució el campeón de Europa en la pista de Glasgow pueden participar tantas veces quieran aportando una cantidad de 5 euros por número, cuyo importe íntegro constituirá un donativo directo al Proyecto M1. El sorteo tendrá lugar el próximo lunes 22 de abril y ese mismo día se desvelará el nombre del ganador o la ganadora.

Álvaro de Arriba ha visitado este lunes 18 de marzo la sede de Esclerosis Múltiple España, donde se ha fotografiado con los artículos a subastar. El campeón continental ha respondido una serie de cuestiones y ha animado a la gente a participar en este sorteo con el fin de recaudar la mayor cuantía posible para esta causa.

«Realmente me llevó a hacer este gesto el hecho de tener a una persona cercana que sufre esta enfermedad (…) Animo a todas las personas a participar ya no solo por la equipación, sino porque es una causa solidaria con la que se puede ayudar mucho», señala Álvaro de Arriba.

Además, este miércoles 20 de marzo a las 18.30h, Álvaro de Arriba dará una rueda de prensa en las instalaciones del Corte Inglés de Salamanca, empresa que aportará 500 euros para la causa. Allí mismo se habilitará un stand para promocionar el sorteo y el atleta firmará autógrafos y se hará fotografías con los asistentes que quieran tener un recuerdo del campeón.

El salmantino se coronó campeón continental el pasado 3 de marzo en los Europeos de pista cubierta de Glasgow 2019 y justo al finalizar la carrera anunció que donaría su indumentaria de su victoria para la investigación de la Esclerosis Múltiple, una enfermedad de la que aún no se conoce ni su causa ni su cura.

«Lo primero, voy a coger este body, este dorsal y las zapatillas para intentar subastarlo o donarlo y todo lo que saque será para la investigación de la Esclerosis Múltiple. Tenía ganas de hacer algo así para colaborar con una buena causa», reveló entonces Álvaro de Arriba en zona mixta.

Los fondos obtenidos a través de esta subasta se destinarán a impulsar el avance de la investigación de la Esclerosis Múltiple a través del Proyecto M1 de Esclerosis Múltiple España. Esta iniciativa contribuye a financiar los mejores estudios de investigación nacionales e internacionales sobre esta enfermedad.

«Que lo primero que le venga a Álvaro a la cabeza al ganar el oro sea cómo va a servirse de ello para ayudar a las personas que tienen Esclerosis Múltiple, es admirable. Estamos muy agradecidos por la visibilización que está dando a la enfermedad, y por supuesto porque quiera contribuir al avance de la investigación. Muchas gracias a Álvaro y a todo su equipo por este enorme gesto por las personas con Esclerosis Múltiple», señala Pedro Carrascal, director de Esclerosis Múltiple España.

Esclerosis Múltiple España (EME, www.esclerosismultiple.com) es una entidad sin ánimo de lucro declarada de Utilidad Pública, que tiene como finalidad la promoción de toda clase de acciones y actividades asistenciales, sanitarias y científicas destinadas a mejorar la calidad de vida de las personas con EM y otras enfermedades degenerativas del sistema nervioso, coordinando la actuación de sus miembros federados (37 organizaciones de EM) y gestionando la ejecución de dichos programas y proyectos conjuntos. Esclerosis Múltiple España representa a más de 9.500 personas en España.

El Proyecto M1 (www.eme1.es) es la primera iniciativa de recaudación de fondos destinados íntegramente para la investigación de la enfermedad desarrollada por Esclerosis Múltiple España. Se puso en marcho en mayo de 2013, y desde entonces se encuentra vinculado a la Alianza Internacional de Esclerosis Múltiple Progresiva, formada por numerosas organizaciones de pacientes internacionales, e impulsada por la Federación Internacional de Esclerosis Múltiple. En 2017 firmó un acuerdo de colaboración con la Red Española de Esclerosis Múltiple (www.reem.es) para contribuir a financiar proyectos de investigación sobre EM progresiva en España. Desde su puesta en marcha, a través del Proyecto M1 se destinado cerca de 300.000€ para financiar proyectos de investigación de Esclerosis Múltiple.

La Esclerosis Múltiple es una enfermedad crónica del Sistema Nervioso Central. Está presente en todo el mundo y es una de las enfermedades neurológicas más comunes entre la población de 20 a 30 años. Puede producir síntomas como fatiga, problemas de movilidad, falta de equilibrio, dolor, alteraciones visuales y cognitivas, dificultades del habla, temblor, etc. El curso de la EM no se puede pronosticar, es una enfermedad caprichosa que puede variar mucho de una persona a otra. No es contagiosa, ni hereditaria, ni mortal. Se da con más frecuencia (más del doble) en mujeres que en hombres. Hasta ahora, no se conoce su causa ni su cura.