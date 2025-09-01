Los veinte de Almada, a la espera de Jaouab y Lachuer

Guillermo Almada ha utilizado veinte futbolistas en los tres primeros partidos, y eso pese a que ha repetido once en los tres, algo inusual en ... los últimas temporadas en el Real Valladolid, máxime cuando su compatriota Paulo Pezzolano era partidario de variar la alineación prácticamente todas las semanas.

Sin embargo, Almada es un técnico que prefiere no tocar lo que funciona. No modificó el 4-4-2 con el que llegó en la carpeta hasta que el equipo dio muestras de que no funcionaba; y no ha variado el equipo titular dado el buen arranque liguero del Pucela.

Sin embargo, el preparador uruguayo ya ha utilizado a veinte futbolistas, y eso que también en su libreta está que solo utiliza a los jugadores que rayan la excelencia en el apartado físico. Solo cuando ha estado para competir, ha alineado a Jules Ponceau, el vigésimo jugador de la plantilla en debutar el pasado sábado ante el Córdoba. El penúltimo fue Maroto en Castalia la jornada anterior.

Precisamente, en ese sentido, al técnico –también por necesidad– no le ha costado echar un ojo a los Anexos, y ha tirado de canteranos para completar el equipo hasta la puesta a punto de las incorporaciones veraniegas, y hasta que la dirección deportiva cierre de forma definitiva la plantilla en las próximas horas.

Así han contribuido en las tres primeras jornadas jugadores como Xavi Moreno o el propio Maroto, y con Garri o Alani en otro estatus a los ojos del charrúa.

En el otro extremo están los casos de Arnu y Jorge Delgado, que aún no han debutado en competición oficial, pese a haber tenido minutos durante la pretemporada. Ni siquiera han tenido oportunidades con la salida de Mamadou Sylla y con la lesión de Marcos André, en un mensaje claro de que no cuentan para Almada.

Ni siquiera el pasado sábado, con el equipo necesitado de un gol ante el Córdoba, y con los dos en el banco, tuvieron la alternativa del preparador sudamericano. Los dos confiaban en tener minutos, pese a que asumían ese rol secundario. Sin embargo, el inicio liguero y la falta de opciones les hace poder decantarse por una posible cesión, que no se vería con malos ojos en el club, dado que se da por hecho que Marcos André no saldrá, salvo sorpresa mayúscula.

Otro de los que no ha debutado pese a que llegó los primeros días de agosto es Mohamed Jaouab, aunque según se explica, responde precisamente a esa idea del técnico de no tocar lo que funciona, y hasta ahora la pareja Tomeo-Torres funciona en el eje de la zaga.