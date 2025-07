Así valora la prensa local el cambio de propiedad del Real Valladolid: «Compromiso e ilusión»

Al término de la rueda de prensa de presentación de la nueva propiedad del Real Valladolid, los periodistas que siguen al club vallisoletano opinan acerca ... del cambio de directiva, el modelo de copresidencia y la vuelta de Víctor Orta a los despachos blanquivioletas como director deportivo.

En líneas generales, todos los periodistas han coincidido en una máxima: se respira un ambiente totalmente distinto al vivido durante la etapa de Ronaldo. Uno que, en la opinión de Solares y Uruñuela (los nuevos copresidentes), pretende consolidar al equipo en primera división a corto plazo.

Carlos Raúl Martínez (Cadena SER): «No vienen aquí a aprender, vienen aprendidos de casa»

«Se ha diferenciado mucho de lo que ha sido la anterior propiedad. Ha hablado de cercanía, de integrarse de lleno en la fibra de la ciudad, de estar aquí. Aunque no salen sus nombres, y tampoco tienen por qué decirlo. Me da la sensación de que no vienen aquí a aprender -que también-, sino que vienen aprendidos de casa. Víctor Orta ha vuelto tal y como lo conocíamos. Ojalá tenga suerte, porque esto también es una cuestión de suerte, no sólo de trabajo. Va a ser la figura que tenga las claves y tome las decisiones más inmediatas a corto plazo para devolver al club a primera división».

Juan Carlos Amón (Cadena COPE): «A todo el mundo hay que concederle un tiempo de margen»

«A todo el mundo hay que concederle un tiempo de margen. Se habla de los cien días de prueba, como a los políticos, pero creo que en el fútbol cien días no es tiempo suficiente para ver nada. Creo que en la presentación han escondido los datos que yo creo que tienen que esconder; sobre todo, con el objetivo claro de institucionalizar de nuevo el club. Sobre Víctor Orta, pienso que está aquí porque quiere estar. Nadie ha sabido mejor que él dónde podría haber acabado y nadie sabe mejor que él por qué ha venido a Valladolid. Creo que es el más adecuado para la dirección deportiva después de dos años de inacción absoluta en ese departamento. Lo que está claro es que Víctor viene a trabajar».

Manuel Belver (El Día de Valladolid): «Víctor no ha querido mojarse, ni siquiera en el tema Raúl Moro»

«Se nota que el discurso lo tenían muy estudiado y estandarizado. Desde el primer momento, han respondido igual; lo tenían muy trabajado. Cuando se les ha preguntado por datos concretos, han preferido responder más adelante. Además, Víctor es conocido aquí y le he visto más ilusionado que nunca. Es un enfermo del fútbol. No ha querido mojarse en nada, ni siquiera en el tema de Raúl Moro, salvo cuando ha dicho que hay una línea roja, una cantidad a la que hay que llegar y, si no, no se venderá. Aunque yo creo que se va a vender. Tampoco en el tema del entrenador. Lo que más me ha sorprendido es que estuviera en esta rueda de prensa. Llegué a pensar que iba a tener su propia rueda de prensa».

Ignacio Bailador (Diario As): «A todos nos llena un poco el corazón ver que viene gente que conoce lo que es el club»

«Me ha parecido una presentación interesante, con gente bastante seria que conoce a dónde viene, que para mí es lo más importante. Queda mucho camino por delante; pero a mí, de primeras, me ha dado una buena sensación. Y en cuanto a la figura de Víctor Orta, creo que es un director deportivo con muchísima experiencia, un tipo que conoce muy bien Valladolid y que lo ha demostrado con una serie de datos. A todos nos llena un poco el corazón ver que viene gente que conoce lo que es el club. Que tengan todos mucha suerte, porque su suerte también será la nuestra».

Jesús Pérez Baraja (Radio Marca): «Valoro mucho que no hayan tenido delante un folio»

«Siempre que hay un cambio así yo creo que, como dijo el otro día el alcalde, la palabra es ilusión. Evidentemente una cosa son las palabras y otra serán los hechos, que iremos valorando con el tiempo. Están escarmentados de la anterior propiedad, por todas las cosas que se prometieron y que luego no se hicieron; pero, de inicio, ilusión. Valoro mucho que no hayan tenido delante un folio. El mensaje del director deportivo es lo que esperábamos todos de esta nueva etapa».