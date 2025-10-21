El valor de Yeremay es casi el de toda la plantilla del Real Valladolid

El Real Valladolid visita el domingo (21:00 horas) el Estadio de Riazor. Visita al Deportivo de Yeremay Hernández, el futbolista más caro de la ... Segunda División. El portal especialista en mercado Transfermarkt le dispara ya a los 20 millones de euros, casi la cuantía de toda la plantilla del equipo blanquivioleta, que se sitúa en poco más de 26 millones.

A sus 22 años, es una de las piezas más codiciadas del mercado, y el Deportivo de La Coruña ya rechazó el pasado verano ofertas millonarias que incluso sobrepasaban esos 20 kilos en los que se sitúa su caché actual, en una clara declaración de intenciones de la ambición del proyecto gallego.

Yeremay es el jugador capital del equipo de Antonio Hidalgo. Lo ha jugado absolutamente todo y solo ha sido sustituido en un encuentro. Con contrato hasta 2030 —prorrogable otros tres años más—, y con el compromiso de no cortar su carrera, el futbolista canario, que ya lleva tres tantos esta campaña, quiere ascender con el Dépor antes de valorar una salida.

En la lista de más valor económico, hecha pública por Transfermarkt, le siguen, con bastante diferencia, Mika Mármol, defensa de la UD Las Palmas que acaba contrato en junio de 2026 y al que el club amarillo está intentando renovar. El catalán está tasado ahora mismo en 10 millones de euros. Su renovación está supeditada a un hipotético ascenso.

El tercer futbolista más valioso de Segunda División es Sergio Arribas, del Almería, tasado en 8 millones de euros. Le sigue Thalys, también del Almería, valorado en 6 kilos.

David Mella y Milos Lukovic comparten, con cinco millones de euros como tasación, la quinta plaza de la lista de los jugadores con mejor valor de mercado de la categoría de plata del fútbol español.

La plantilla del Pucela

En el caso del Real Valladolid, el futbolista de más valor es Julien Ponceau, que alcanza los tres millones de euros, pero muy lejos de los grandes abanderados de la categoría. De hecho, la web especializada considera que el jugador francés se ha depreciado desde su llegada a Zorrilla, pese a ser el más valorado.

Le siguen en la plantilla blanquivioleta Stipe Biuk, con una tasación de 2,5 millones; mientras que Juanmi Latasa llega a los 2 millones.

En relación a subidas o bajadas de valor, jugadores como Pablo Tomeo se han revalorizado en Zorrilla, para llegar hasta el millón y medio, un valor que también acredita Chuki y Meseguer.

Juric, Peter Federico y Sergi Tenés se van al 1,2 millones, mientras que en el apartado de depreciación de jugador aparece Javi Sánchez, que cae hasta el millón de euros después de haber llegado a acreditar 3 millones a mediados de 2023.