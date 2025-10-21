El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Yeremay celebra un gol con el Dépor. A la derecho Julien Ponceau, jugador más valorado del Pucela. RCDEPORTIVO y A. MINGUEZA
Real Valladolid

El valor de Yeremay es casi el de toda la plantilla del Real Valladolid

La figura del Dépor es el jugador más valioso de Segunda y está tasado en 20 millones de euros; Ponceau es el del Pucela

Juan J. López

Juan J. López

Valladolid

Martes, 21 de octubre 2025, 11:36

Comenta

El Real Valladolid visita el domingo (21:00 horas) el Estadio de Riazor. Visita al Deportivo de Yeremay Hernández, el futbolista más caro de la ... Segunda División. El portal especialista en mercado Transfermarkt le dispara ya a los 20 millones de euros, casi la cuantía de toda la plantilla del equipo blanquivioleta, que se sitúa en poco más de 26 millones.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Hallan en el Canal de Rioseco el cadáver de un hombre que desapareció tras una boda
  2. 2 Retiran el tráiler atascado durante tres horas en el centro de Valladolid
  3. 3 Las 31 empresas de Valladolid que facturan más de 50 millones (y 3 dominan casi la mitad del total)
  4. 4

    El tráiler atascado durante tres horas en el centro venía de Michelin y entró «por error» al fiarse del GPS
  5. 5 De las hijas de Obama a la ensalada de maruja en la boda de Stella Banderas en Valladolid
  6. 6

    Eurostars compra el hotel Juan de Austria y retrasa a diciembre la apertura del de Zara
  7. 7 Descubrimos dos vestidos de novia de Stella del Carmen
  8. 8

    Encuentran en un arroyo camino de Villoldo al desaparecido en San Cebrián
  9. 9 Tres investigados por intentar asaltar de madrugada un restaurante de Fuensaldaña
  10. 10

    José Manuel aparca su camión después de 50 años y millones de kilómetros por España

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla El valor de Yeremay es casi el de toda la plantilla del Real Valladolid

El valor de Yeremay es casi el de toda la plantilla del Real Valladolid