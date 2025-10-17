El espectacular gol de Chuki en Burgos, al detalle

Real ValladolidEl espectacular gol de Chuki en Burgos, al detalle
El canterano dio los tres puntos al Real Valladolid en el derbi con un lanzamiento directo de falta en el estadio El Plantío
Valladolid
Viernes, 17 de octubre 2025, 19:33
Se acababa de cumplir el minuto 55 y poco más que el tiempo había pasado en el estadio El Plantío, en un derbi que hasta entonces dormitaba sin nada más que llevarse a la boca que las continuas interrupciones que protagonizaron los jugadores de ambos equipos. Burgos y Real Valladolid se habían repartido más errores que aciertos, en un partido que iba encaminado a un empate de manual, sin demasiadas ocasiones de gol que celebrar.
El gol
En el minuto 55:18 el árbitro pita para permitir a Chuki ejecutar el tiro libre, tres segundos después, el balón ya está dentro de la portería del Burgos.
Jugador del Burgos
Jugador del Real Valladolid
El balón golpea con fuerza la parte baja del larguero y rebota en el suelo ya dentro de la portería
Cantero, el portero, se estira todo lo que puede pero no llega a la pelota
La barrera, formada por dos jugadores, salta pero el tiro la supera con facilidad
Cerca de
25 m
Tomeo
Federico
Atacantes y defensores corren al área para luchar por un posible rechace
Juric
Intenta estorbar a la barrera y la visión del portero
Chuki
Toma carrerilla y golpea muy fuerte el balón
El gol
En el minuto 55:18 el árbitro pita para permitir a Chuki ejecutar el tiro libre, tres segundos después, el balón ya está dentro de la portería del Burgos.
Jugador del Burgos
Jugador del Real Valladolid
El balón golpea con fuerza la parte baja del larguero y rebota en el suelo ya dentro de la portería
Cantero, el portero, se esira todo lo que puede pero no llega a la pelota
La barrera, formada por dos jugadores, salta pero el tiro la supera con facilidad
Cerca de
25 m
Tomeo
Federico
Meseguer
Atacantes y defensores corren al área para luchar por un posible rechace
Juric
Intenta estorbar a la barrera y la visión del portero
Chuki
Toma carrerilla y golpea muy fuerte el balón
El gol
En el minuto 55:18 el árbitro pita para permitir a Chuki ejecutar el tiro libre, tres segundos después, el balón ya está dentro de la portería del Burgos.
Jugador del Burgos
Jugador del Real Valladolid
El balón golpea con fuerza la parte baja del larguero y rebota en el suelo ya dentro de la portería
Cantero, el portero, se esira todo lo que puede pero no llega a la pelota
Cerca de
25 m
La barrera, formada por dos jugadores, salta pero el tiro la supera con facilidad
Latasa
Torres
Tomeo
Morante
David G.
Meseguer
Atacantes y defensores corren al área para luchar por un posible rechace
Juric
Juric intenta estorbar a la barrera y la visión del portero
Chuki toma carrerilla y golpea muy fuerte el balón
El gol
En el minuto 55:18 el árbitro pita para permitir a Chuki ejecutar el tiro libre, tres segundos después, el balón ya está dentro de la portería del Burgos.
El balón golpea con fuerza la parte baja del larguero y rebota en el suelo ya dentro de la portería
Jugador del Burgos
Jugador del Real Valladolid
Cantero, el portero, se esira todo lo que puede pero no llega a la pelota
Cerca de
La barrera, formada por dos jugadores, salta pero el tiro la supera con facilidad
25 m
Latasa
Torres
Tomeo
Federico
Morante
David G.
Chuki
Meseguer
Atacantes y defensores corren al área para luchar por un posible rechace
Juric
Juric intenta estorbar a la barrera y la visión del portero
Chuki toma carrerilla y golpea muy fuerte el balón
Pero llegó ese minuto 55, con el balón escorado a la derecha del ataque blanquivioleta y Chuki decidido a probar suerte. Una falta específica para un zurdo que solo tenía un camino para encontrar portería. Rosca, mucha rosca, y un golpe seco y certero que buscara la escuadra izquierda de la portería de Ander Cantero. Había que afinar mucho, y Chuki lo hizo.
¡Vaya si lo hizo! Su disparo, ese que todo jugador sueña con trasladar a un partido oficial, se coló en la portería burgalesa en menos de dos segundos, tocando en el larguero antes de que el balón botara dentro y besara la red. La consiguiente euforia de jugadores como Federico, Latasa o Juric, que se agachó junto a la barrera, y la algarabía de la grada blanquivioleta, estaban más que justificadas. El golazo de Chuki, el mejor del Pucela hasta la fecha y uno de los más vistosos de la temporada en Segunda División, adelantaba al equipo de Almada y cobraba visos de otorgarle los tres puntos en juego, como así sería poco después.
Límite de sesiones alcanzadas
El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez.
Por favor, inténtalo pasados unos minutos.
Sesión cerrada
Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este.
Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo.
¿Tienes una suscripción? Inicia sesión