Chuki celebra el tanto perseguido por Latasa. Ricardo Ordóñez

Real Valladolid

El espectacular gol de Chuki en Burgos, al detalle

El canterano dio los tres puntos al Real Valladolid en el derbi con un lanzamiento directo de falta en el estadio El Plantío

Francisco González

Francisco González

Valladolid

Viernes, 17 de octubre 2025, 19:33

Comenta

Se acababa de cumplir el minuto 55 y poco más que el tiempo había pasado en el estadio El Plantío, en un derbi que hasta entonces dormitaba sin nada más que llevarse a la boca que las continuas interrupciones que protagonizaron los jugadores de ambos equipos. Burgos y Real Valladolid se habían repartido más errores que aciertos, en un partido que iba encaminado a un empate de manual, sin demasiadas ocasiones de gol que celebrar.

El gol

En el minuto 55:18 el árbitro pita para permitir a Chuki ejecutar el tiro libre, tres segundos después, el balón ya está dentro de la portería del Burgos.

Jugador del Burgos

Jugador del Real Valladolid

El balón golpea con fuerza la parte baja del larguero y rebota en el suelo ya dentro de la portería

Cantero, el portero, se estira todo lo que puede pero no llega a la pelota

La barrera, formada por dos jugadores, salta pero el tiro la supera con facilidad

Cerca de

25 m

Tomeo

Federico

Atacantes y defensores corren al área para luchar por un posible rechace

Juric

Intenta estorbar a la barrera y la visión del portero

Chuki

Toma carrerilla y golpea muy fuerte el balón

Pero llegó ese minuto 55, con el balón escorado a la derecha del ataque blanquivioleta y Chuki decidido a probar suerte. Una falta específica para un zurdo que solo tenía un camino para encontrar portería. Rosca, mucha rosca, y un golpe seco y certero que buscara la escuadra izquierda de la portería de Ander Cantero. Había que afinar mucho, y Chuki lo hizo.

¡Vaya si lo hizo! Su disparo, ese que todo jugador sueña con trasladar a un partido oficial, se coló en la portería burgalesa en menos de dos segundos, tocando en el larguero antes de que el balón botara dentro y besara la red. La consiguiente euforia de jugadores como Federico, Latasa o Juric, que se agachó junto a la barrera, y la algarabía de la grada blanquivioleta, estaban más que justificadas. El golazo de Chuki, el mejor del Pucela hasta la fecha y uno de los más vistosos de la temporada en Segunda División, adelantaba al equipo de Almada y cobraba visos de otorgarle los tres puntos en juego, como así sería poco después.

