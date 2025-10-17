El espectacular gol de Chuki en Burgos, al detalle

Se acababa de cumplir el minuto 55 y poco más que el tiempo había pasado en el estadio El Plantío, en un derbi que hasta entonces dormitaba sin nada más que llevarse a la boca que las continuas interrupciones que protagonizaron los jugadores de ambos equipos. Burgos y Real Valladolid se habían repartido más errores que aciertos, en un partido que iba encaminado a un empate de manual, sin demasiadas ocasiones de gol que celebrar.

El gol En el minuto 55:18 el árbitro pita para permitir a Chuki ejecutar el tiro libre, tres segundos después, el balón ya está dentro de la portería del Burgos. Jugador del Burgos Jugador del Real Valladolid El balón golpea con fuerza la parte baja del larguero y rebota en el suelo ya dentro de la portería Cantero, el portero, se estira todo lo que puede pero no llega a la pelota La barrera, formada por dos jugadores, salta pero el tiro la supera con facilidad Cerca de 25 m Tomeo Federico Atacantes y defensores corren al área para luchar por un posible rechace Juric Intenta estorbar a la barrera y la visión del portero Chuki Toma carrerilla y golpea muy fuerte el balón

Pero llegó ese minuto 55, con el balón escorado a la derecha del ataque blanquivioleta y Chuki decidido a probar suerte. Una falta específica para un zurdo que solo tenía un camino para encontrar portería. Rosca, mucha rosca, y un golpe seco y certero que buscara la escuadra izquierda de la portería de Ander Cantero. Había que afinar mucho, y Chuki lo hizo.

¡Vaya si lo hizo! Su disparo, ese que todo jugador sueña con trasladar a un partido oficial, se coló en la portería burgalesa en menos de dos segundos, tocando en el larguero antes de que el balón botara dentro y besara la red. La consiguiente euforia de jugadores como Federico, Latasa o Juric, que se agachó junto a la barrera, y la algarabía de la grada blanquivioleta, estaban más que justificadas. El golazo de Chuki, el mejor del Pucela hasta la fecha y uno de los más vistosos de la temporada en Segunda División, adelantaba al equipo de Almada y cobraba visos de otorgarle los tres puntos en juego, como así sería poco después.

