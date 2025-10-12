Derbi intenso en El Plantío: Entra Chuki tras la lesión de Tenés

Secciones
Servicios
Destacamos
LaLiga Hypermotion Jornada 9 D12/10 · Árbitro: Manuel Ángel Pérez Hernández
Burgos
18:30h.
0
-
0
Valladolid
Min. 38
BUR
VLL
Tarjeta amarilla Min 20'
Miguel Atienza ha sido amonestado con tarjeta amarilla .
Tarjeta amarilla Min 8'
Iván Garriel ha sido amonestado con tarjeta amarilla .
Tarjeta amarilla Min 21'
Iván Alejo ha sido amonestado con tarjeta amarilla .
Tarjeta amarilla Min 34'
Victor Meseguer ha sido amonestado con tarjeta amarilla .
Valladolid
Domingo, 12 de octubre 2025, 17:33
19:07
min. 36 Se rompe Tenés...
19:06
No recuerdo un partido con tantas faltas. Menos mal que no es hora de siesta…
19:06
min. 34 Nueva tarjeta... Ahora a Meseguer por pisotón.
19:03
min. 30 Se cumple la primera media hora de partido, y ha sido blanquivioleta -hoy amarilla- en El Plantío
19:01
min. 29 falta de David Torres, para cortar la intensidad visitante.
18:59
min. 28 Tarjeta a un asistente de Ramis en el banquillo burgalés. Está calentito el partido en los banquillos
18:58
min. 27 Otro robo y lanzamiento desde fuera. Flojito pero bien
Enlace copiado
18:57
min. 26 Appin... está ya de gratis sin tarjeta. FAlta sobre Alejo
18:56
min. 25 Buen robo del Pucela! Lanza Canós desde lejos tras un buen robo en 3/4 partes del campo
Enlace copiado
18:55
min. 23 Tarjeta para Almada por protestar
18:54
Tras los primeros minutos de efervescencia local, el Pucela va encontrando ritmo y posesión. Ahora debe saber administrarla para crear peligro
18:53
min. 21 La quinta para Alejo... Los dos laterales ya tienen tarjeta. Derbi duro. Almada pierde a Alejo para el choque ante el Sporting de la próxima semana
18:51
«Qué difícil resulta descifrar el fútbol mientras el físico supera al juego y las expectativas de cada equipo se basan en el resultado de la presión. Al menos hasta que el cansancio desordena o un gol modifica».
18:51
min. 20 Tarjeta a Atienza por una falta clara a Peter Federico
18:50
min. 19 Mal saque de falta ahora de Alejo... Balón para el meta burgalés
18:47
min. 17 Latasa cabecea... casi! Está muy bien el Pucela ahora
18:47
min. 16 No remató nadie la falta
Enlace copiado
18:46
min. 15 Appin hace una falta clara a Alejo y... ¿la tarjeta?
18:46
min. 14 Centro buenísimo de Alejo tras un buen robo de Meseguer (que ojo no está mal) y Latasa remata
18:45
min. 14 Está robando mucho el Real Valladolid en 3/4 partes del campo...
18:44
Aprieta el Valladolid
Enlace copiado
18:42
min. 11 Si el colegiado no pita la falta en el costado derecho a Peter... no va a pitar nada
18:41
Por más que lo intento, no consigo descifrar el plan de partido del Pucela. Juega a nada
18:39
min. 8 Tarjeta muy justa a Garri. Ojito que el canterano queda muy hipotecado para el resto del partido. Ya está claro que Bueno jugará
18:37
Hay que recodar que Almada volvió a mostrarse crítico con «las trampas» de los futbolistas, de su equipo y de los rivales. Puedes leer aquí la información
18:36
min. 5 Estos primeros minutos reflejan lo que es un derbi... Jugadores al suelo de uno y otro equipo
18:35
min. 4 Trata de sacudirse la presión burgalesa el Pucela. Lo intenta por la banda de Biuk
18:32
MIN. 1 Le cae un balón suelto a Mario González... Solo en el área. El balón se va arriba. Aún así estaba en fuera de juego
18:31
Importante
Enlace copiado
18:25
Ya se dejan notar los aficionados del Real Valladolid en El Plantío
18:19
Una de las alternativas que esperan los aficionados blanquivioleta es que Marcos Andre pueda tener minutos. Desde su lesión en el partido ante el Almería, se ha echado de menos al brasileño, máxime cuando la delantera pucelana atraviesa un bache de un gol en tres partidos.
Aquí os dejamos toda la info sobre Marcos André y su regreso
18:14
Visto el once, Almada se esta obcecando ligeramente con algunos futbolistas como Federico o Latasa… se le está poniendo cada de Pezzolano
17:57
En la previa del encuentro Arturo Posada valora las primeras urgencias del Pucela esta temporada después de tres partidos sin conocer la victoria (con las derrotas ante Albacete y Cultural, y el empate la pasada semana ante el Mirandés). Puedes leerla aquí
17:42
La alineación del Real Valladolid es continuista en Burgos, con la única novedad de que regresa el capitán, Stanko Juric, tras superar sus problemas físicos, y en detrimento de Mathis Lachuer
17:36
⚪⚫ ¡Este es el 𝑿𝑰 𝑰𝑵𝑰𝑪𝑰𝑨𝑳 para el derbi ante el @realvalladolid! 1️⃣1️⃣— Burgos Club de Fútbol (@Burgos_CF) October 12, 2025
¡Vamos, BCF! 🔥#BurgosCFRealValladolid#BurgosCFpic.twitter.com/oWCFmO5jCC
17:35
ONCE ▪ 1️⃣1️⃣— Real Valladolid C.F. (@realvalladolid) October 12, 2025
¡A por el derbi, señores!#BurgosCFRealValladolid #11RVpic.twitter.com/M9GxuKnTOg
17:34
Preparados para vivir el choque de la novena jornada de la Liga Hypermotion entre el Burgos CF y el Real Valladolid, que arrancará a las 18:30 horas. Ya tenemos alineaciones
17:33
Buenas tardes y bienvenidos a un nuevo directo a propósito de la temporada 2025-2026 del Real Valladolid. Reciban un cordial saludo de Juanjo López y el resto del equipo de El Norte de Castilla
Luis Miguel Ramis
4-2-3-1
Ander Cantero
portero
Álex Lizancos
defensa
Sergio González
defensa
Grego Sierra
defensa
Florian Miguel
defensa
Iván Morante
centrocampista
Miguel Atienza
centrocampista
David González
centrocampista
Mario González
centrocampista
Kévin Appin
centrocampista
Fer Niño
Delantero
Guillermo Almada
4-2-3-1
Guilherme Sousa Carvalho Fernandes
portero
Iván Alejo
defensa
Pablo Tomeo
defensa
David Torres
defensa
Iván Garriel
defensa
Víctor Meseguer
centrocampista
Stanko Juric
centrocampista
Peter Federico González Carmona
centrocampista
Sergi Canós
centrocampista
Stipe Biuk
centrocampista
Juanmi Latasa
Delantero
42,6%
BUR
57,4%
VLL
|0
|Goles
|0
|0
|Remates a puerta
|1
|0
|Remates fuera
|3
|0
|Remates al palo
|0
|0
|Asistencias
|5
|6
|Faltas cometidas
|12
|
Publicidad
Publicidad
Reporta un error en esta noticia