LaLiga Hypermotion Jornada 9 D12/10 · Árbitro: Manuel Ángel Pérez Hernández

Escudo Burgos Club de Fútbol

Burgos

18:30h.

0

-

0

Valladolid

Escudo Real Valladolid Club de Fútbol

Min. 38

BUR

VLL

Tarjeta amarilla Min 20'

Miguel Atienza ha sido amonestado con tarjeta amarilla .

Tarjeta amarilla Min 8'

Iván Garriel ha sido amonestado con tarjeta amarilla .

Tarjeta amarilla Min 21'

Iván Alejo ha sido amonestado con tarjeta amarilla .

Tarjeta amarilla Min 34'

Victor Meseguer ha sido amonestado con tarjeta amarilla .

Real Valladolid

Derbi intenso en El Plantío: Entra Chuki tras la lesión de Tenés

Alejo y Latasa protagonizan las mejores ocasiones

Minuto a minuto

Juan J. López

Juan J. López

Valladolid

Domingo, 12 de octubre 2025, 17:33

Lo más importante

Icono19:07

min. 36 Se rompe Tenés...

19:06

Juan Ángel Méndez

Juan Ángel Méndez

No recuerdo un partido con tantas faltas. Menos mal que no es hora de siesta…

Icono19:06

min. 34 Nueva tarjeta... Ahora a Meseguer por pisotón.

19:03

min. 30 Se cumple la primera media hora de partido, y ha sido blanquivioleta -hoy amarilla- en El Plantío

19:01

min. 29 falta de David Torres, para cortar la intensidad visitante.

Icono18:59

min. 28 Tarjeta a un asistente de Ramis en el banquillo burgalés. Está calentito el partido en los banquillos

Icono18:58

Peter desde lejos

min. 27 Otro robo y lanzamiento desde fuera. Flojito pero bien

18:57

min. 26 Appin... está ya de gratis sin tarjeta. FAlta sobre Alejo

Icono18:56

Lanza Canós desde fuera

min. 25 Buen robo del Pucela! Lanza Canós desde lejos tras un buen robo en 3/4 partes del campo

Icono18:55

min. 23 Tarjeta para Almada por protestar

18:54

Juan Ángel Méndez

Juan Ángel Méndez

Tras los primeros minutos de efervescencia local, el Pucela va encontrando ritmo y posesión. Ahora debe saber administrarla para crear peligro

Icono18:53

min. 21 La quinta para Alejo... Los dos laterales ya tienen tarjeta. Derbi duro. Almada pierde a Alejo para el choque ante el Sporting de la próxima semana

18:51

Joaquín Robledo

Joaquín Robledo

«Qué difícil resulta descifrar el fútbol mientras el físico supera al juego y las expectativas de cada equipo se basan en el resultado de la presión. Al menos hasta que el cansancio desordena o un gol modifica».

Icono18:51

min. 20 Tarjeta a Atienza por una falta clara a Peter Federico

18:50

min. 19 Mal saque de falta ahora de Alejo... Balón para el meta burgalés

Icono18:47

min. 17 Latasa cabecea... casi! Está muy bien el Pucela ahora

Icono18:47

CENTRO BUENÍSIMO DE ALEJO

min. 16 No remató nadie la falta

18:46

min. 15 Appin hace una falta clara a Alejo y... ¿la tarjeta?

18:46

min. 14 Centro buenísimo de Alejo tras un buen robo de Meseguer (que ojo no está mal) y Latasa remata

18:45

min. 14 Está robando mucho el Real Valladolid en 3/4 partes del campo...

Icono18:44

Córner para el Pucela

Aprieta el Valladolid

18:42

min. 11 Si el colegiado no pita la falta en el costado derecho a Peter... no va a pitar nada

18:41

Juan Ángel Méndez

Juan Ángel Méndez

Por más que lo intento, no consigo descifrar el plan de partido del Pucela. Juega a nada

Icono18:39

min. 8 Tarjeta muy justa a Garri. Ojito que el canterano queda muy hipotecado para el resto del partido. Ya está claro que Bueno jugará

18:37

Hay que recodar que Almada volvió a mostrarse crítico con «las trampas» de los futbolistas, de su equipo y de los rivales. Puedes leer aquí la información

18:36

min. 5 Estos primeros minutos reflejan lo que es un derbi... Jugadores al suelo de uno y otro equipo

18:35

min. 4 Trata de sacudirse la presión burgalesa el Pucela. Lo intenta por la banda de Biuk

Icono18:32

MIN. 1 Le cae un balón suelto a Mario González... Solo en el área. El balón se va arriba. Aún así estaba en fuera de juego

18:31

Importante

Arranca el DERBI

18:25

Ya se dejan notar los aficionados del Real Valladolid en El Plantío

18:19

Una de las alternativas que esperan los aficionados blanquivioleta es que Marcos Andre pueda tener minutos. Desde su lesión en el partido ante el Almería, se ha echado de menos al brasileño, máxime cuando la delantera pucelana atraviesa un bache de un gol en tres partidos.

18:14

Juan Ángel Méndez

Juan Ángel Méndez

Visto el once, Almada se esta obcecando ligeramente con algunos futbolistas como Federico o Latasa… se le está poniendo cada de Pezzolano

17:57

En la previa del encuentro Arturo Posada valora las primeras urgencias del Pucela esta temporada después de tres partidos sin conocer la victoria (con las derrotas ante Albacete y Cultural, y el empate la pasada semana ante el Mirandés). Puedes leerla aquí

17:42

La alineación del Real Valladolid es continuista en Burgos, con la única novedad de que regresa el capitán, Stanko Juric, tras superar sus problemas físicos, y en detrimento de Mathis Lachuer

Icono17:36

Icono17:35

17:34

Preparados para vivir el choque de la novena jornada de la Liga Hypermotion entre el Burgos CF y el Real Valladolid, que arrancará a las 18:30 horas. Ya tenemos alineaciones

17:33

Buenas tardes y bienvenidos a un nuevo directo a propósito de la temporada 2025-2026 del Real Valladolid. Reciban un cordial saludo de Juanjo López y el resto del equipo de El Norte de Castilla

Alineación y estadísticas

Luis Miguel Ramis

4-2-3-1

Alineación

Ander Cantero

portero

Álex Lizancos

defensa

Sergio González

defensa

Grego Sierra

defensa

Florian Miguel

defensa

Iván Morante

centrocampista

Miguel Atienza

centrocampista

David González

centrocampista

Mario González

centrocampista

Kévin Appin

centrocampista

Fer Niño

Delantero

Guillermo Almada

4-2-3-1

Alineación

Guilherme Sousa Carvalho Fernandes

portero

Iván Alejo

defensa

Pablo Tomeo

defensa

David Torres

defensa

Iván Garriel

defensa

Víctor Meseguer

centrocampista

Stanko Juric

centrocampista

Peter Federico González Carmona

centrocampista

Sergi Canós

centrocampista

Stipe Biuk

centrocampista

Juanmi Latasa

Delantero

Estadísticas

42,6%

VLL

BUR

57,4%

VLL

VLL

0 Goles 0
0 Remates a puerta 1
0 Remates fuera 3
0 Remates al palo 0
0 Asistencias 5
6 Faltas cometidas 12

