Chuki resuelve y se lleva la mejor puntuación en el triunfo del Real Valladolid ante el Burgos

De nuevo respondió a la perfección en el único remate a puerta que recibió, con una gran parada.

Mantuvo la intensidad en su juego y ... salió airoso de casi todos los duelos. Se proyectó bien arriba como suele.

7 Pablo Tomeo

Salvo un fallo puntual, mantuvo el nivel defensivo que acostumbra, con seis despejes y cuatro recuperaciones

7 David Torres

Estuvo un pelín lento en la acción en la que Mateo estrelló el balón en el poste. Por lo demás, no pasó apuros.

5,5 Iván Garriel

Una amarilla en el minuto 8 condicionó su actuación, ya que tuvo que extremar la cautela en su zona

7,5 Stanko Juric

Devolvió al equipo la solidez en la medular, con apoyo a la línea defensiva y ejerció como líder.

6 Víctor Meseguer

Actuación correcta del mediocentro, que no rifó pases y acudió a los duelos. Fue cambiado en la segunda parte.

6,5 Peter Federico

Mejoró con respecto al partido anterior y buscó crear peligro desde la derecha. Sustituido por molestias.

6 Sergi Canós Tenés

Se movió entre líneas y apareció arriba para finalizar un acción. Se lesionó en el minuto 37 y fue cambiado.

5,5 Stipe Biuk

No recupera la gran versión de los primeros partidos y sigue a medio gas. Sólo apareció a chispazos.

6 Juanmi Latasa

No logró probar al portero del Burgos (tres remates desviados). Pelea y más pelea sin efectividad.

El entrenador:

7 Guillermo Almada

Le dio más empaque al equipo para lograr equilibrar la esperada intensidad del Burgos. Planteó bien los cambios en la segunda mitad.

También jugaron:

8 Iván San José 'Chuki'

El mejor. El golazo que marcó de falta directa vale su peso en oro tras suplir al lesionado Sergi Canós. Revindica su vuelta al once.

6 Guille Bueno

Cumplió con oficio cuando entró por el amonestado Iván Garriel como lateral izquierdo.

7 Marcos André

Entró con ganas y estrelló un balón en la madera a los pocos segundos.

6 Julien Ponceau

Apenas tuvo incidencia en el juego en su papel de falso extremo izquierdo.

6,5 Ibrahim Alani

Mantuvo el orden en el tramo final formando un doble pivote conJuric