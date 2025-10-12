El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Chuki trata de zafarse del marcaje de Atienza durante el Burgos-Real Valladolid de este domingo. Ricardo Ordóñez
Uno a Uno

Chuki resuelve y se lleva la mejor puntuación en el triunfo del Real Valladolid ante el Burgos

El gol del vallisoletano permitió desatascar el exigente duelo regional en El Plantío

Arturo Posada

Arturo Posada

Valladolid

Domingo, 12 de octubre 2025, 22:26

Comenta

  1. 7,5

    Guilherme Fernandes

De nuevo respondió a la perfección en el único remate a puerta que recibió, con una gran parada.

  1. 7,5

    Iván Alejo

Mantuvo la intensidad en su juego y ... salió airoso de casi todos los duelos. Se proyectó bien arriba como suele.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

