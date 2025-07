Sylla se une a Javi Sánchez y Amallah en la enfermería del Real Valladolid y no viajará a Chile

Mamadou Sylla tampoco viajará a Chile. El delantero senegalés sufrió un pinchazo en la sesión vespertina del pasado jueves y el resultado de las ... pruebas conocido este domingo evidencia una lesión muscular que le mantendrá de baja entre dos y tres semanas, según la previsión de los servicios médicos. Ante esta circunstancia, el Real Valladolid ha decidido que Sylla no viaje a Chile con la expedición pucelana, que volará este mismo domingo a las 23:59 desde Madrid.

Mamadou Sylla se une en la enfermería a Javi Sánchez y Selim Amallah, otros dos jugadores que han permanecido al margen en el trabajo grupal durante la primera fase de la pretemporada y que también se quedarán en España mientras el resto del equipo afronta la estadía en Chile del lunes 21 al 27 de julio, invitado por el Colo-Colo por el centenario de este club.

Javi Sánchez afronta el último tramo de su recuperación tras la lesión músculo tendinosa del semimembranoso de la pierna derecha que sufrió en partido ante el Betis del tramo final de la temporada pasada y, aunque ya ha comenzado a integrarse en los ejercicios colectivos, finalmente no viajará a Chile. Selim Amallah no se ha ejercitado con el grupo en las últimas sesiones de entrenamiento por molestias físicas (el club no ha especificado exactamente cuál su dolencia) y tampoco viajará al país andino, pendiente a su vez de buscar acomodo en otro equipo durante el mercado veraniego