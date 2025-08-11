Sylla se suma al grupo con dudas para Marcos André

Mamadou Sylla, que la pasada semana ya aceleró en su puesta a punto a nivel individual, fue la principal novedad en el inicio de semana ... del Real Valladolid. El ariete senegalés se incorporó a la disciplina de grupo junto al resto de sus compañeros, y estará disponible para entrar en la convocatoria de Guillermo Almada para el debut liguero de este viernes, si el técnico lo estima conveniente.

El atacante africano se lesionó en la semana previa a la concentración en Chile tras un pinchazo que fue diagnosticado como una lesión muscular en el cuádriceps derecho.

Sylla tuvo minutos en el primer encuentro de pretemporada ante el Pafos FC, en el que salió en la segunda mitad; y desde entonces ha realizado trabajo al margen del resto del equipo. De ahí, que independientemente de su futuro en la entidad, tenga complicado disponer de minutos ante el Ceuta este viernes, a tenor de la idea del entrenador, que considera fundamental el ritmo de competición y el estado físico del futbolista a la hora de alinearle.

Mamadou Sylla es además uno de los jugadores con los que el club pretende aligerar la masa salarial, que propicia «estrecheces» a la hora de firmar. Con una ficha cercana al millón de euros por temporada, el senegalés es de los mejor pagados de la plantilla; y cuenta con mercado en Turquía; incluso el club podría mover al jugador en la Liga mexicana, donde gozaría de cartel.

Al margen del regreso de Sylla, el entrenamiento blanquivioleta también estuvo marcado por los posibles cambios que pueda introducir Almada en el once tras lo visto en el encuentro ante el Burgos el pasado sábado.

A tenor de lo visto en la sesión preparatoria, y tras la segunda parte del encuentro en El Plantío, uno de los que puede perder su puesto en el once es Marcos André para recolocar a Chuki por detrás de Latasa; y recuperar a Amath para la banda derecha. El técnico uruguayo también estuvo especialmente atento con Meseguer, otro de los futbolistas que salió reforzado del partido ante los burgaleses, y que podría también entrar en las quinielas para el centro del campo.

Por último, Pablo Tomeo también gana enteros para formar en el eje de la zaga junto a David Torres; incluso las pruebas del preparador sudamericano incluyen a Iván Alejo como lateral o carrilero en sustitución de Trilli.

Variaciones de Almada que tiene esta semana para perfilar el que será su primer once en competición oficial ante la visita del Ceuta a Zorrilla.