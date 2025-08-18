El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Marcos André se retira del entrenamiento cabizbajo tras lesionarse. José Carlos Castillo
Real Valladolid

El susto de Marcos André en el regreso al trabajo del Real Valladolid

El ariete se retira por adelantado de un entrenamiento en el que reaparece Ponceau

Juan J. López

Juan J. López

Valladolid

Lunes, 18 de agosto 2025, 13:42

El regreso al trabajo de este lunes del Real Valladolid ha estado marcado por la retirada por adelantado de Marcos André, y la ausencia de ... Mamadou Sylla, que ultima su fichaje por la liga árabe.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

