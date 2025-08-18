El susto de Marcos André en el regreso al trabajo del Real Valladolid

El regreso al trabajo de este lunes del Real Valladolid ha estado marcado por la retirada por adelantado de Marcos André, y la ausencia de ... Mamadou Sylla, que ultima su fichaje por la liga árabe.

André se ha tenido que marchar de los Anexos con un golpe en el tobillo, que complica su participación en el encuentro ante el Castellón de este viernes (21:30 horas).

El ariete brasileño, que hasta entonces se había mostrado muy participativo, ha recibido un golpe, y está pendiente de las revisiones médicas pertinentes para conocer el alcande de su lesión, y en el caso de ser esguince, precisar de qué grado, para ver el plan de recuperación a seguir.

La buena noticia del entrenamiento ha estado en el regreso de Jules Ponceau, que ha completado la primera parte de la sesión junto al resto de sus compañeros. No se espera que el francés esté listo para el partido en la capital castellonense -además, que está pendiente de inscripción-, pero sí para la próxima semana, dada su evolución favorable.

Por su parte Chuki y Amallah, con trabajo específico, se ejercitaron al margen.