El Real Valladolid Promesas deja escapar la victoria en un derbi de vértigo en Burgos El equipo de Javier Baraja no aprovechó las dos ventajas en el marcador y acabó firmando un empate que le hace caer a zona de descenso

Lucas Méndez (ADG) Burgos Domingo, 7 de diciembre 2025, 21:07

El Real Valladolid Promesas afrontaba el derbi autonómico de filiales con la urgencia de sumar tras encadenar cinco encuentros sin ganar y con el objetivo de alejar a un Burgos Promesas que le seguía a solo dos puntos. El empate final, tras desaprovechar un 0-2 y el posterior 2-3, hace caer al conjunto vallisoletano a la zona de descenso, pese a completar un buen partido, en el que mostró fases de juego dominantes.

El duelo arrancó con empuje del equipo burgalés, que ya amenazó desde el inicio. Sedano recibió en la zona central, abrió a Georges en la izquierda y éste avanzó con potencia hasta el área, donde filtró un pase de vuelta a su compañero. Sedano controló el cuero en la frontal del área y, rodeado de defensores, sacó un derechazo que buscaba la escuadra izquierda, pero Álvaro blocó la pelota en dos tiempos. La respuesta del Valladolid Promesas fue inmediata y tras una buena combinación, Riki filtró un pase a Tomy en la frontal. Este descargó de cara para Xavi Moreno y su zurdazo salió centrado a las manos de Monedero.

Burgos Promesas Monedero; Rastrilla, Dani Ruiz, Hugo Pascual, David (Toty, min. 89); Georges (Boukir, min. 89), Sergio, Lecic, Sedano (Irian, min. 66); Ethan (Memet, min. 66) y Salva (Sagredo, min. 89). 3 - 3 Real Valladolid Promesas Álvaro; Yago Rodríguez (Alin, min. 66), Aranda, Iago Parente, Hugo San; Ivorra (Mario Domínguez, min. 75), Jesús, Carvajal; Tomy (Rulo, min. 66), Riki (San Miguel, min. 85) y Xavi Moreno (César Porras, min. 75). Goles 0-1 Jesús (min. 11). 0-2 Carvajal (min. 54). 1-2 Irian, de penalti (min. 70). 2-2 David (min. 75). 2-3 Aranda (min. 78). 3-3 Hugo Pascual (min. 87).

Árbitro Alonso Infante (Comité castellano y leonés). Enseñó tarjeta amarilla a los jugadores locales Rastrilla y Hugo Pascual, y a los visitantes Jesús, Yago Rodríguez, Rulo, Xavi Moreno y Aranda.

Otros datos Ciudad Deportiva de Castañares. 200 espectadores.

En un arranque trepidante, la escuadra burgalesa dispuso de una ocasión clarísima. Ethan ejecutó una falta desde la izquierda hacia el segundo palo, Hugo Pascual empalmó de primeras con la derecha y Álvaro rechazó el balón, que cayó a los pies de Lecic, que remató a bocajarro, pero Tomy, situado entre los palos, evitó el gol con un despeje salvador.

El filial blanquivioleta dio un paso adelante y en el minuto ocho Hugo San centró desde la izquierda y Riki, libre en el corazón del área, remató con potencia, aunque se topó con un Monedero firme. Xavi Moreno, a renglón seguido, llegó por la derecha, centró al primer palo y Riki cabeceó desviado. Fue la antesala del 0-1, que llegó en el minuto once tras una acción bien trenzada: Xavi Moreno habilitó a Tomy, que alcanzó la línea de fondo, Dani Ruiz despejó su centro y Jesús, llegando desde atrás, conectó un derechazo cruzado imposible de atajar para el portero del conjunto burgalés.

Poco más relevante sucedió en el resto de un primer acto que dio paso a una segunda mitad en la que el acierto que faltó al principio se enmendó y permitió ver cinco goles.

Tras el descanso, el equipo burgalés buscó el empate mediante centros. Georges puso un envío que se paseó por el área hasta que Hugo San, atento en el segundo palo, lo desvió a córner. Poco después, David centró raso y la pelota volvió a cruzar el área pequeña sin encontrar rematador. El Valladolid Promesas respondió con contundencia a los intentos locales. En el minuto 54, Riki templó desde la derecha un centro medido entre Hugo San y Georges, y Carvajal, atacando el segundo poste, giró el cuello para cabecear al mismo lado y firmar el 0-2.

El conjunto vallisoletano tuvo a su alcance el tercer gol en el minuto 60. Hugo San filtró un balón a Tomy y Carvajal llegó a la línea de fondo y centró raso. Xavi Moreno, en el segundo palo, remató de primeras con la izquierda, pero David tapó con un cruce providencial.

El Burgos Promesas recortó distancias en el minuto 69. Tras un centro de Rastrilla desde la derecha, el balón llegó al segundo poste, donde Georges controló, recortó ante Alin y cayó derribado por la pierna que el defensor dejó en la acción. Irian ejecutó el penalti en el minuto 70, cruzando con la derecha para hacer el 1-2. El empate a dos llegó cinco minutos después, en un córner de Memet que cayó en el área pequeña. Allí David remató de cabeza sin oposición para establecer el 2-2.

La respuesta de los pupilos de Javier Baraja fue inmediata. En el minuto 78, Rulo ejecutó una falta desde la derecha y Aranda, en el punto de penalti, empaló con la derecha un remate seco que devolvió la ventaja al filial vallisoletano. Sin embargo, el Burgos Promesas volvió a empatar en el minuto 87. Tras un córner desde la derecha, el cuero llegó a Memet en la izquierda. Ganó la línea de fondo y puso un centro con la zurda al segundo palo, donde Hugo Pascual cabeceó picado y firmó el 3-3 definitivo..