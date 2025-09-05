El Real Valladolid, a exhibir pegada en Zaragoza

El Real Valladolid presentó rápidamente su candidatura a ocupar la zona más alta de la tabla, con dos victorias iniciales que le auparon al liderato. ... Con cuatro goles a favor en las primeras dos jornadas la producción ofensiva no pareció un problema y el estreno realizador de Juanmi Latasa en el SkyFi Castalia se celebró como la constatación de la necesaria irrupción del 'nueve' . Sin embargo, los buenos aromas atacantes desaparecieron en la tercera fecha del calendario frente a un Córdoba que salió de Zorrilla sin encajar goles (0-0). El Pucela perdió 'punch' porque no fue capaz de convertir en dianas las ocasiones que generó. Por eso, el primer mandamiento del equipo de Guillermo Almada este sábado ante el Real Zaragoza (Ibercaja Estadio, 18:30 horas) pasa por recuperar la efectividad y volver a la senda del gol.

El Real Valladolid quiere sentirse protagonista en el campo, aunque la renuncia a disponer del balón de manera continuada ha chocado contra esta idea. A la espera de la disponibilidad de los nuevos fichajes, el técnico blanquivioleta optará por mantener por cuarto partido el mismo once inicial que ha llevado a sumar siete puntos y que no ha permitido tantos en contra. Guilherme Fernandes brilla en la portería del Pucela y el central Pablo Tomeo es la pieza clave de una zaga que empieza consolidarse con David Torres a su lado y los laterales de largo recorrido Iván Alejo y Guille Bueno. Habrá que comprobar si Almada sigue con la idea de que los extremos también percutan por espacios interiores para crear superioridades, lo que ofrece diversas opciones para Amath Ndiaye y Stipe Biuk, dos claras amenazas para los rivales partiendo desde la zona de tres cuartos.

Alineaciones probables Real Zaragoza Adrián; Juan Sebastían, Radovanovic, Insua, Pomares; Paulino, Fancho Serrano, Saidu, Sebas Moyano; Soberón y Dani Gómez.

Real Valladolid Guilherme; Alejo, Tomeo, Torres, Bueno; Juric, Meseguer; Amath, Chuki, Biuk; y Latasa

Árbitro: José Antonio Sánchez.

Estadio, hora y TV Ibercaja Estadio, 18:30 horas, LaLiga Hypermotion TV

El foco ofensivo volverá a estar puesto en Juanmi Latasa, el jugador de la categoría que más tiros intenta y el segundo que promedia más lanzamientos a puerta (por detrás del vallisoletano Miguel de la Fuente en el Leganés), pero que también figura como el atacante que más ocasiones claras ha fallado en este tramo inicial de la competición en Segunda. El desafío es claro: Latasa necesita afinar la puntería para descorchar goles de manera continuada y sumar a sus labores de presión el sustento que necesita todo delantero centro. Javi Sánchez es la gran novedad de la convocatoria, al no haberse consumado su salida en el mercado de fichajes. Fuera de la lista se han quedado los lesionados Mohamed Jaouab y Marcos André, así como los recién llegados Sergi Canós Tenés, Peter Federico y Mathis Lachuer, a falta de coger el mismo ritmo físico que el resto. Tampoco está Arnu tras su participación con la selección española sub 19.

El Real Zaragoza llega a esta cuarta jornada con paso muy titubeante y en zona de descenso a Primera RFEF. El empate a uno a última hora en Castellón, con suspense del VAR incluido, le ha concedido cierto sustrato anímico después de dos derrotas iniciales frente a la Real Sociedad B en Anoeta y en casa ante el Andorra. El equipo que entrena Gabi Fernández se aferra también a las últimas incorporaciones en el ya cerrado mercado de fichajes: el delantero exblanquivioleta Kenan Kodro, el lateral derecho Martín Aguirregabiria, el centrocampista Paul Akouokou y el portero Esteban Andrada.

Si el Real Valladolid no prevé cambios en el dibujo habitual 4-2-3-1, en el Real Zaragoza Gabi Fernández medita cambios en la formación para apuntar hacia un 4-4-2, otra vuelta de tuerca para sobreponerse a un mal inicio y diferentes esquemas hasta la fecha (4-2-3-1 ante la Real B, 4-3-3 frente al Andorra, 5-4-1 contra el Castellón). La vuelta del sancionado Carlos Pomares le devolverá previsiblemente a la titularidad en la línea defensiva como lateral izquierdo. El técnico zaragocista posiblemente introduzca cambios en la medular, demarcación a la que puede volver Francho Serrano tras jugar como carrilero ante el Castellón e incorporarse Saidu, tras jugar como central en ese choque. Ya sin Ager Aketxe, traspasado por sorpresa al Johor de Malasia, y sin la presencia de Samed Bazdar, convocado con Bosnia, las posibilidades se abren para Mario Soberón y Dani Gómez en la punta del ataque, con el exoviedista Paulino de la Fuente y Sebas Moyano partiendo desde las bandas ofensivas.