La previa

El Real Valladolid, a exhibir pegada en Zaragoza

El Pucela, con Javi Sánchez en la lista, busca retornar al camino del gol en el Ibercaja Estadio sin perder su solidez defensiva

Arturo Posada

Arturo Posada

Valladolid

Viernes, 5 de septiembre 2025, 19:14

El Real Valladolid presentó rápidamente su candidatura a ocupar la zona más alta de la tabla, con dos victorias iniciales que le auparon al liderato. ... Con cuatro goles a favor en las primeras dos jornadas la producción ofensiva no pareció un problema y el estreno realizador de Juanmi Latasa en el SkyFi Castalia se celebró como la constatación de la necesaria irrupción del 'nueve' . Sin embargo, los buenos aromas atacantes desaparecieron en la tercera fecha del calendario frente a un Córdoba que salió de Zorrilla sin encajar goles (0-0). El Pucela perdió 'punch' porque no fue capaz de convertir en dianas las ocasiones que generó. Por eso, el primer mandamiento del equipo de Guillermo Almada este sábado ante el Real Zaragoza (Ibercaja Estadio, 18:30 horas) pasa por recuperar la efectividad y volver a la senda del gol.

