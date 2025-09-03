El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

El blanquivioleta Iván Alejo, en pleno marcaje, durante el Real Valladolid-ADCeuta de la primera jornada. alberto mingueza Alberto Mingueza

El Real Valladolid no para de meter pierna

El equipo de Almada lidera la Segunda en 'tackles', con Iván Alejo como jugador más destacado de la categoría en este apartado

Arturo Posada

Arturo Posada

Valladolid

Miércoles, 3 de septiembre 2025, 18:44

El 'almadismo' exige un compromiso sin tregua sobre el césped y los jugadores del Real Valladolid lo aplican a machamartillo. La nueva casa blanquivioleta ... se asienta en cimientos de intensa presión y pelea constante por la pelota. Cada balón dividido supone un reto para los futbolistas del Pucela, que no sólo no rehúyen las disputas sino que las buscan constantemente.

