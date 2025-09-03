El Real Valladolid no para de meter pierna

El 'almadismo' exige un compromiso sin tregua sobre el césped y los jugadores del Real Valladolid lo aplican a machamartillo. La nueva casa blanquivioleta ... se asienta en cimientos de intensa presión y pelea constante por la pelota. Cada balón dividido supone un reto para los futbolistas del Pucela, que no sólo no rehúyen las disputas sino que las buscan constantemente.

En el libreto 'almádico', un rival con posesión del esférico es un objetivo al que desposeer de la pelota. El Real Valladolid va al choque sin desmayo y despliega sobre el césped un intenso mecanismo defensivo que cortocircuita las acciones de ataque de sus contrincantes.

Después de tres jornadas de competición en Segunda División, el Pucela aparece como el único conjunto que no ha tenido que lamentar un solo gol en contra. El guardameta Guilherme Fernandes ha edificado un muro en la portería blanquivioleta, pero los engranajes defensivos funcionan de manera de colectiva.

Los primeros datos estadísticos muestran al conjunto que entrena Guillermo Almada como la escuadra más trabajadora de LaLiga Hypermotion a la hora de 'meter pierna'. Las entradas o 'tackles' constituyen un ingrediente fundamental para mantener la coraza y ejercen un claro factor de disrupción sobre las acometidas rivales. Los ataques se frenan, la circulación se espesa y los equipos ya saben que el Pucela siempre va al combate. En este apartado, el Real Valladolid lidera la Segunda División, con 25,7 'tackles' por partido, la media más alta de la categoría. Los números colectivos plasman el ideario de Almada, con Iván Alejo como el futbolista más enérgico de la competición.

El vallisoletano, reconvertido a lateral derecho de largo recorrido, es un tormento contra los atacantes rivales, ante los que ha intentado un total de 14 entradas en los 223 minutos que ha jugado en estas tres primeras jornadas.

En el 'top 3' de este apartado estadístico figura también su compañero Stanko Juric, un feroz mediocentro que barre una otra y vez el balón en la medular. El croata, una segadora defensiva, cuenta con 13 'tackles' en su haber, la tercera mejor marca de la categoría en los tres primeros partidos. Por delante de él, sólo figuran Alejo y Unax Agote, lateral izquierdo de la Real Sociedad B, ambos con 14 entradas totales. Iván Alejo también destaca en los duelos ganados a ras de césped (23), el tercer mejor registro de Segunda División. En balones aéreos ganados, el líder de la categoría es el delantero blanquivioleta Juanmi Latasa (19).

Otro jugador del Real Valladolid se cuela en el puesto número once del 'ranking' de Segunda División que mide la frecuencia a la hora de meter la bota. Se trata de Amath Ndiaye, que suma a los dos goles conseguidos hasta el momento una intensa actividad defensiva para mantener la asfixiante presión que caracteriza por momentos al Pucela de Guillermo Almada. El extremo senegalés ha ejecutado nueve 'tackles' en diferentes posiciones del campo en este inicio del campeonato de plata.

El Pucela ha encontrado un efectivo blindaje defensivo renunciando a la posesión. El equipo blanquivioleta únicamente ha hecho acopio del balón durante el 44,7% del tiempo de juego, un porcentaje que le sitúa como la decimoséptima escuadra que menos dispone de la pelota durante los partidos. Eso no significa que no cree peligro arriba, aunque se atascase en el último partido ante el Córdoba con el 0-0 final en el marcador.

Las ocasiones claras falladas

El conjunto que entrena Guillermo Almada ocupa la novena posición en goles marcados (cuatro dianas en tres jornadas), aunque genera opciones de peligro que no acaban de cuajar. Al Real Valladolid le falta puntería para definir arriba porque ha dispuesto de un total de 14 ocasiones claras, la mejor cifra hasta el momento por encima de las 13 del Real Racing Club. Eso sí, el conjunto santanderino aprovecha bien ese volumen ofensivo y luce su efectividad con diez tantos totales, con Asier Villalibre como el delantero más punzante de la competición (el Búfalo acumula cuatro goles y es el pichichi de la categoría).

El rocoso Real Valladolid aspira a mantener su capacidad para 'meter pierna' con una mejoría para 'meter goles'. Porque el sí Pucela llega a las metas rivales. Sólo el Racing supera al Pucela en tiros a puerta por partido (6,7 de los cántabros por 6,3 de los castellanos), pero las prestaciones de sus referencias ofensivas difieren. Juanmi Latasa, autor de un gol, ha malgastado seis balas muy claras para aumentar su cuenta. Villalibre sólo ha desperdiciado dos ocasiones claras. Con más precisión y la misma intensidad en los 'tackles', los resultados exitosos se sucederán en Zorrilla.