Guilherme: «Un buen vestuario gana partidos, eso se notará a final de temporada»

Luis Miguel de Pablos Valladolid Martes, 2 de septiembre 2025, 15:10

Hay confianza en el vestuario del Real Valladolid en lo que se viene haciendo, también en lo que tiene entre manos Guillermo Almada, y eso se traslada a las comparecencias de los futbolistas, que no dudan del camino y la línea que ha iniciado el equipo en este arranque de campeonato. «Tenemos un vestuario muy unido que ha trabajado a 'full'. Quien viene tiene que acompañar a los demás porque estamos a un ritmo muy alto. Tenemos una plantilla muy buena y un buen grupo en el vestuario te gana partidos. Eso se va a notar al final de la temporada», ha señalado Guilherme Fernandes en la mañana de este martes.

El portero portugués no teme que la exigencia física de la que viene el grupo acabe pasando factura cuando avance la temporada. «Vamos a llegar volando a abril y mayo, seguro. Cuando miremos atrás van a merecer la pena los kilómetros que hemos hecho, seguro. Ha sido la pretemporada más dura que he tenido, pero se está notando en el campo que el trabajo va a ser recompensado», ha apuntado Guilherme, convencido de que «las cargas» son las idóneas para «dar nuestro mejor nivel cada fin de semana», sin olvidar la exigencia que siempre marca el técnico, «siempre con el pie en el acelerador para llegar al partido al máximo nivel físico y mental».

Guilherme ha destacado el trabajo que se viene haciendo en la parte defensiva, con tres porterías a cero en el arranque de campeonato. «Somos el único equipo de Primera y Segunda con cero goles y es un trabajo de todos. Estamos trabajando muy bien, somos un equipo que está siempre corriendo. Todavía queda mucho por mejorar, pero estamos en el camino correcto», afirma, apuntando que ante el Córdoba el Valladolid mereció más. «En el vestuario sentimos que pudimos haber ganado el partido. No vamos a ganar todo y vendrán malas rachas porque el fútbol es así, pero tenemos un grupo muy unido y está preparado para que cuando empatemos en casa contra el Córdoba quiera los tres puntos el siguiente partido en Zaragoza», advierte, con el foco en el estadio modular de Zaragoza el próximo sábado. «Es un campo muy complicado y un rival histórico que ha fichado muy bien al terminar el mercado. Vamos a ir a ganar sea por la vía que sea. Será un partido difícil, pero tenemos que estar a nuestro mejor nivel para traer los puntos a casa», concluye.