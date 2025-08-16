El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Guilherme lanza el último mensaje al equipo antes de jugar contra el Ceuta. Real Valladolid
Guilherme pone los pelos de gallina al vestuario del Real Valladolid

El meta luso se gana al equipo en menos de dos meses y Juric será el capitán blanquivioleta

Juan J. López

Juan J. López

Valladolid

Sábado, 16 de agosto 2025, 22:52

Stanko Juric ejerció de capitán en el encuentro inaugural de la temporada 2025-2026. A falta de confirmación oficial, el pivote croata portará el brazalete ... esta campaña siempre que esté en el terreno de juego. Juric llegó al Real Valladolid en agosto de 2023, con el equipo recién descendido a Segunda, y tras dos temporadas y los cambios en el vestuario se ha hecho con el brazalete. El club firmó al jugador en propiedad tras el ascenso de la temporada 2023-2024.

