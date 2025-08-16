Guilherme pone los pelos de gallina al vestuario del Real Valladolid
El meta luso se gana al equipo en menos de dos meses y Juric será el capitán blanquivioleta
Valladolid
Sábado, 16 de agosto 2025, 22:52
Stanko Juric ejerció de capitán en el encuentro inaugural de la temporada 2025-2026. A falta de confirmación oficial, el pivote croata portará el brazalete ... esta campaña siempre que esté en el terreno de juego. Juric llegó al Real Valladolid en agosto de 2023, con el equipo recién descendido a Segunda, y tras dos temporadas y los cambios en el vestuario se ha hecho con el brazalete. El club firmó al jugador en propiedad tras el ascenso de la temporada 2023-2024.
El otro futbolista que ha ejercido de capitán durante la pretemporada ha sido Mamadou Sylla, aunque la situación del ariete senegalés y su futuro en la entidad pueden condicionar este estatus en la plantilla.
A falta de que el cuerpo técnico designe a sus representantes de forma oficial, destaca la ascendencia en la plantilla de recién llegados como el guardameta Guilherme Fernandes, quien ya ejerce de líder dentro y fuera del vestuario, y que dejó una de las imágenes en la previa del choque ante el Ceuta, al ser el encargado de lanzar los mensajes antes de salir al terreno de juego.
