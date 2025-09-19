El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Lachuer, Tenés y Federico, el día de su presentación. Iván Tomé
Real Valladolid

La plantilla del Real Valladolid, la tercera en valor de Segunda División

El club blanquivioleta cuenta con 12,1 millones de límite salarial para la presente temporada, solo por debajo del Leganés (14,7) y de la UD Las Palmas (13,3)

Juan J. López

Juan J. López

Valladolid

Viernes, 19 de septiembre 2025, 18:56

LaLiga ha hecho público el coste de las plantillas de de Primera y Segunda División, una vez finalizado el mercado de fichajes estival. El Real Valladolid cuenta con el tercer mayor límite salarial de la Liga Hypermotion o lo que es lo mismo la Segunda División.

El club blanquivioleta cuenta con 12.165.000 euros como importe máximo para la temporada 2025-2026 tras el mercado de verano, que incluye el gasto en jugadores, primer entrenador, segundo entrenador y preparador físico del primer equipo (plantilla inscribible según el Artículo 38 de las Normas de Elaboración de Presupuestos).

Este límite incluye además el gasto en filiales, cantera y otras secciones (plantilla no inscribible, según se define en el Artículo 38 de las Normas de Elaboración de Presupuestos). De ese importe, el club dispone de un remanente para el mercado de invierno, aunque «no es importante», según fuentes del club y no llegaría a los 200.000 euros.

El Real Valladolid está por debajo del Leganés (14.773.000) y de la UD Las Palmas (13.377.000), pero en cifras similares al Racing de Santander (12.106.000), Málaga (11.718.000), Huesca (11.537.000), Sporting (11.492.000) o Deportivo de La Coruña (11.490.000).

En relación a los otros equipos de la comunidad, el Burgos cuenta con 8.507.000, mientras que el Mirandés tiene de límite 7.891.000 y la Cultural y Deportiva Leonesa, 6.898.000.

Sorprende el caso de la UD Almería, equipo cuyo límite es poco más de tres millones de euros después de uno de los mercados más activos de Segunda; o del Granada de Pacheta, con 4.298.000 millones para la presente campaña.

Te puede interesar

