Así queda la plantilla del Real Valladolid 25-26

Francisco González, Zaira Varas y Jose Antonio Sánchez Viernes, 19 de septiembre 2025, 17:42 Comenta Compartir

El Real Valladolid ha cerrado una plantilla que en poco se parece a la última que le llevó al descenso de categoría. Con el cambio de propiedad se ha dado la vuelta al calcetín con hasta diez incorporaciones en posiciones clave, principalmente en defensa, con el reto de volver a armar un bloque sólido y competitivo con el que poder mirar cara a cara al resto de candidatos al ascenso. Se han reforzado las bandas y el centro del campo para duplicar puestos y atender al estilo que defiende Almada. Debido al difícil contexto económico en el que se mueve, el club se ha dejado en el camino un centrocampista de creación y un delantero.

PORTEROS Álvaro Aceves Portero 26 de julio de 2003 Valladolid, España Guardameta formado en las categorías inferiores del Real Valladolid, donde ha recorrido todo el camino hasta llegar al primer equipo. Debutó en 2023 en un encuentro ante el Betis, mostrando seguridad pese a su juventud. En enero de este año renovó su contrato hasta 2028. Su objetivo es afianzarse como una pieza importante en la portería blanquivioleta. Guilherme Portero 28 de marzo de 2001 Lisboa (Portugal) Cancerbero portugués que llegó cedido desde el Real Betis hasta final de temporada, con opción de compra por parte del Valladolid. Pese a su juventud, ya ha asumido unrol protagonista en el arranque de la competición, siendo titular en los tres primerospartidos oficiales. Su estilo combina reflejos rápidos y buen juego aéreo, cualidades que le han permitido adaptarse con rapidez al equipo. Se presenta como unaalternativa fiable en la lucha por la titularidad. DEFENSAS Trilli Lateral derecho 9 de mayo de 2003 Ortigueira (España) Álvaro Pérez “Trilli”. Lateral derecho gallego que se formó en las canteras del Racing de Ferrol y el Deportivo de La Coruña, donde incluso llegó a debutar en 2021-22 siendo aún juvenil. Posteriormente jugó dos temporadas en el Barça Atlètic, acumulando experiencia en Primera RFEF con 29 partidos. Con recorrido en las categorías inferiores de la selección española, aterriza en Valladolid para reforzar el costado derecho de la defensa. Su juego combina solidez atrás con proyección ofensiva. Guille Bueno Lateral izquierdo 18 de septiembre de 2002 Vigo (España) Lateral zurdo formado en el CD Areosa y en las categorías inferiores del Deportivo de La Coruña, donde llegó hasta el filial. En 2021 dio el salto a Alemania para unirse al Borussia Dortmund II, con el que disputó varias temporadas, y también pasó por cesión al Darmstadt 98. Ahora llega al Real Valladolid con el objetivo de afianzarse en el fútbol español. Se caracteriza por su potencia y su gusto por el uno contra uno en banda. David Torres Defensa central 5 de marzo de 2003 Valladolid (España) Canterano vallisoletano que representa el modelo de jugador de casa que consigue asentarse en el primer equipo. Debutó en Primera RFEF con apenas 18 años y dio el salto a la élite en enero de 2023, a punto de cumplir los 20. Desde entonces ha seguido ligado al primer equipo, consolidándose como titular en este inicio de temporada. Javi Sánchez Defensa central 14 de marzo de 1997 Getafe (España) Formado en la cantera del Real Madrid, donde llegó a ser capitán del Castilla y debutó incluso en la Champions League, Javi Sánchez es uno de los jugadores con más experiencia de la plantilla. Llegó cedido al Real Valladolid en verano de 2019 y, tras rendir a buen nivel, firmó en propiedad en 2020. Desde entonces se ha convertido en un fijo en el centro de la defensa. Con esta, ya son siete temporadas defendiendo la camiseta blanquivioleta. Pablo Tomeo Defensa central 23 de enero de 2000 Alloza (España) Central versátil, capaz de adaptarse a diferentes posiciones en la defensa. Se formó en las categorías inferiores del Andorra CF y de la SD Huesca, y dio un paso adelante en su carrera con el CD Mirandés, club con el que rozó el ascenso a Primera la temporada pasada tras disputar la final del play-off contra el Real Oviedo. Su polivalencia le permite actuar tanto en el eje central como en banda, lo que le otorga un valor añadido para el esquema del Valladolid. Jaouab Defensa central 14 de mayo de 2002 Kasba Tadla (Marruecos) Central marroquí de gran envergadura procedente del Rennes francés, club con el que no alcanzó a debutar en el primer equipo. Firma contrato por tres temporadas con el Real Valladolid, donde busca consolidarse como un defensa de presente y futuro. Diestro, potente en el juego aéreo y con una intensidad en la presión, se perfila como un zaguero preparado para ganar duelos y dar contundencia a la retaguardia. Iván Garriel Lateral izquierdo 3 de abril de 2005 Íscar (España) Ejemplo de canterano que ha pasado por todas las categorías inferiores del Valladolid hasta debutar en Copa del Rey en la temporada 2022-23, en un partido frente al Arenas de Getxo. La campaña pasada salió cedido al Celta Fortuna en Primera RFEF para acumular minutos y experiencia. Tras completar esa etapa de formación, el club ha decidido incorporarlo de pleno derecho al primer equipo. Lateral de recorrido, con buena proyección ofensiva y compromiso defensivo. Koke Lateral derecho 16 de marzo de 2005 Pedrajas de San Esteban (España) Canterano vallisoletano que, aunque mantiene ficha del filial, ha convencido al cuerpo técnico durante la pretemporada y se incorpora a la dinámica del primer equipo. Lateral de perfil defensivo, sólido atrás y disciplinado en el marcaje, también cuenta con capacidad física para incorporarse en ataque y llegar a línea de fondo. Su crecimiento apunta a convertirlo en una alternativa fiable para el lateral derecho. CENTROCAMPISTAS Víctor Meseguer Mediocentro 9 de junio de 1999 Murcia (España) Mediocampista con gran capacidad de lectura de juego y para ocupar espacios entre líneas. Llegó como un perfil destinado a dar equilibrio en el doble pivote, pero ha evolucionado hacia un rol más ofensivo, animándose a llegar al área y a buscar pases progresivos. Su visión de juego y claridad en la distribución lo hacen valioso en la construcción del ataque, mientras que su capacidad de trabajo asegura estabilidad en el centro del campo. Amath Mediocentro 29 de julio de 2006 Lagos (Nigeria) Mediocentro de enorme proyección que, pese a su juventud, se ha ganado un lugar en el primer equipo tras destacar en la pretemporada. Su lectura táctica precoz y su capacidad para recuperar balones sin necesidad de entrar al suelo le hacen destacar.Es un futbolista que mide muy bien los tiempos, roba en ventaja y da continuidad al juego en corto o medio alcance. Iván Alejo Extremo derecho 10 de febrero de 1995 Valladolid (España) Jugador vallisoletano con una larga trayectoria en el fútbol español. Ha pasado por equipos como el Atlético de Madrid, Getafe y Cádiz antes de regresar al Real Valladolid. A lo largo de su carrera ha demostrado ser un extremo polivalente, capaz de jugar en ambas bandas, con gol y capacidad para asistir. Incluso ha llegado a desempeñarse como lateral derecho en ocasiones (posición donde le ha probado Almada en este inicio de campaña). Su experiencia y carácter competitivo son un valor añadido para el vestuario. Mario Maroto Mediocentro 28 de noviembre de 2003 Valladolid (España) Canterano con gran capacidad para distribuir el balón y generar líneas de pase ofensivas. Siempre presente para ofrecerse entre líneas, suma tanto en la construcción como en la llegada a zonas de remate. Su inteligencia posicional le permite adaptarse a distintos roles en el mediocampo, ya sea como interior o mediocentro de base. Es una de las promesas llamadas a consolidarse en el primer equipo. Biuk Extremo izquierdo 26 de diciembre de 2002 Split (Croacia) Extremo croata con gran capacidad técnica y velocidad. Procedente del Los Ángeles FC, donde jugó antes de regresar cedido al Hajduk Split, aterrizó en Valladolid como una apuesta de futuro. Su estilo se basa en el juego de espacios, la conducción y el desborde, siendo el gran acelerador ofensivo del equipo de Almada. Su juventud y calidad le convierten en una de las piezas clave del ataque pucelano. Chuki Mediocentro ofensivo 29 de abril de 2004 Valladolid (España) Iván San José, conocido como ‘Chuki’, es uno de los talentos más prometedores de la cantera vallisoletana. Subió al Promesas en 2021 y debutó en Primera División la temporada pasada. Este año fue autor del primer gol del Valladolid en LaLiga Hypermotion, confirmando su capacidad para aparecer en momentos decisivos. Mediapunta con visión y creatividad, está llamado a ser un jugador importante en la ofensiva blanquivioleta. Ponceau Mediocentro ofensivo 28 de noviembre del 2000 Catumbela (Angola) Futbolista con formación en Francia, pasó por clubes como Concarneau y Lorient, además de cesiones a Rodez y Nîmes. Ha jugado más de 130 partidos con el Lorient, mostrando evolución desde extremo hasta mediapunta organizador. Con experiencia en las selecciones inferiores de Francia, destaca por su habilidad entre líneas y su capacidad de acelerar el juego ofensivo. Peter Federico Extremo derecho 25 de julio de 2002 Madrid Extremo formado en la cantera del Real Madrid cedido por el Getafe, que se hizo con el jugador en julio de 2024. Español con padres dominicanos, se le ha considerado en los últimos años una de las promesas más firmes de la cantera blanca. Llegó a debutar con el primer equipo ante el Athletic en San Mamés (diciembre de 2021), pero no se consolidó pese a su buen papel en el Castilla de Rául González, en Primera Federación. Sergi Tenés Extremo izquierdo 2 de febrero de 1997 Nules, Castellón Extremo procedente del Valencia que pueda jugar en las dos bandas. Su trayectoria apuntaba muy alto cuando, a los 17 años formando parte de la cantera del FC Barcelona, el Liverpool vino a por él para llevárselo para completar su formación. Después sería cedido al Brentford de la segunda inglesa, luego pasaría al Norwich City para volver un año después al Brentford, con el que lograría el ascenso a la Premier. También ha jugado en Grecia (Olympiacos). Juric Pivote 16 de agosto de 1996 Split (Croacia) Mediocentro de contención formado en Croacia, donde pasó por NK Dugopolje y Hajduk Split, llegando a jugar incluso en Europa League. En 2021 dio el salto al Parma en Italia y en la 22/23 llegó al Valladolid, siendo titular indiscutible y pieza clave en el ascenso. Se caracteriza por su solidez, lectura táctica y capacidad para dar equilibrio al equipo desde la base del juego. Alani Mediocentro 29 de julio de 2006 Lagos (Nigeria) Mediocentro de enorme proyección que, pese a su juventud, se ha ganado un lugar en el primer equipo tras destacar en la pretemporada. Su lectura táctica precoz y su capacidad para recuperar balones sin necesidad de entrar al suelo le hacen destacar. Es un futbolista que mide muy bien los tiempos, roba en ventaja y da continuidad al juego en corto o medio alcance. Xavi Moreno Extremo 5 de noviembre de 2004 Torrelles de Llobregat (España) Es habitual que los extremos terminen sus carreras como laterales, en su caso el proceso se dio a la inversa. Comenzó como lateral y fue evolucionando a extremo por su técnica y velocidad en banda. Canterano del Cornellá y del FC Barcelona, llegó a Anexos en el verano de 2023, y desde entonces ha crecido en las filas del Promesas hasta ganarse un hueco en el vestuario del primer equipo por su capacidad para desbordar y romper defensas. Tiene contrato hasta 2027. Mathius Lachuer Centrocampista 31 de agosto de 2000 Amiens (Francia) Responde al perfil de mediocentro mixto que reclamaba Almada para el centro del campo. Un jugador capaz de cubrir mucho campo como dejó patente durante su última temporada como jugador del Mirandés. Polivalente y dinámico en todas las posiciones del centro del campo, Lachuer destaca por ser un jugador completo, capaz de dotar de equilibrio a la línea de creación por su físico (1,85) y criterio con el balón en los pies. Zurdo, destaca sobremanera por su fortaleza para presionar tras pérdida de balón. DELANTEROS Juanmi Latasa Delantero centro 23 de marzo de 2001 Madrid (España) Delantero formado en la cantera del Real Madrid, con el que llegó a debutar en Primera División en la temporada 2021-22. Posteriormente jugó dos campañas cedido en el Getafe CF, acumulando minutos en la élite. Ahora, en el Real Valladolid, busca consolidarse como referencia ofensiva y aportar goles y trabajo en el frente de ataque. Marcos André Delantero centro 20 de octubre de 1996 Coroatá (Brasil) Atacante brasileño que inició su trayectoria en España en el Logroñés, donde destacó por su olfato goleador. Posteriormente brilló en el Mirandés antes de unirse al Valladolid, donde vivió una etapa prolífica con 23 goles. Tras su paso por el Valencia CF, regresó en la 23/24 para contribuir al ascenso. Es un delantero potente, con movilidad y capacidad para asociarse en el ataque. Jorge Delgado Delantero centro 9 de noviembre de 2002 Móstoles (España) Apodado ‘el Tiburón de Móstoles’, fue el máximo goleador del Promesas la pasada campaña, lo que le valió hacerse con ficha del primer equipo. Todavía pendiente de debutar en competición oficial, es un delantero con gran instinto y oportunismo dentro del área. Su reto es trasladar al primer equipo su instinto goleador y aprovechar las oportunidades que le brinde el míster. Arnu Delantero centro 4 de marzo de 2007 Palencia (España) Delantero de la cantera pucelana e internacional con las categorías inferiores de España. Pese a su juventud, ya ha formado parte de la pretemporada con el primer equipo, aunque con menos minutos que otros compañeros. Ha recibido ofertas de cesión, pero su intención es quedarse en Valladolid y luchar por un sitio. Se trata de un atacante con proyección, movilidad y capacidad de crecimiento a futuro.

El Pucela de Almada dispone ahora de más armas, y una preparación física mucho más exigente y acorde de la categoría, para afrontar una temporada larga que se decidirá en los meses de abril y mayo. Además, y tal y como ha reconocido su director deportivo, contará con un remanente para acudir al mercado invernal en caso de ser necesario.

Temas

Real Valladolid Club de Fútbol