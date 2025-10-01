El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Pablo Tomeo, la pasada semana en el estadio José Zorrilla.

Pablo Tomeo, la pasada semana en el estadio José Zorrilla. José Carlos Castillo
Pablo Tomeo, el triunfo de la inteligencia en la España vaciada

«El fútbol iba a ser lo primero en sacrificar si no iban bien los estudios», explica el central del Pucela, «un chico de pueblo» que se crio en un municipio de Teruel de apenas 500 habitantes

Arturo Posada

Arturo Posada

Valladolid

Miércoles, 1 de octubre 2025, 07:11

Alloza es un pequeño pueblo de Teruel que apenas supera los 500 habitantes y un ejemplo de la España vaciada. En 1910 casi rozaba los ... 2000 lugareños, pero a partir de la década de los setenta del pasado siglo su población comenzó a emigrar hasta reducirse a una cuarta parte. En este municipio aragonés vivió hasta alcanzar la mayoría de edad el futbolista Pablo Tomeo Félez (Alloza, 23 de enero de 2000). «Sí, he vivido toda mi vida allí. Iba a jugar a Andorra de Teruel, que está a 10 kilómetros porque en mi pueblo no hay campo de fútbol. A los 18 años acabé la etapa de bachiller y me fui a estudiar fuera. Justo me salió la opción de ir a Huesca y cursar allí la carrera, que para mí era lo primordial».

Este contenido es exclusivo para suscriptores

