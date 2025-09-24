El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Pablo Tomeo, durante el último partido del Real Valladolid en el campo del Albacete. Carlos Gil-Roig

Pablo Tomeo se reencuentra con Ziganda, ahora como rival

El central del Real Valladolid empezó su carrera en Segunda en el Huesca de la mano del nuevo técnico de la Cultural

Arturo Posada

Arturo Posada

Valladolid

Miércoles, 24 de septiembre 2025, 15:15

Los caminos del fútbol se cruzan cuando menos te lo esperas. Para Pablo Tomeo, el choque del Real Valladolid ante la Cultural Leonesa de la ... próxima jornada en Zorrilla (domingo 28, 18:30 horas) estaba fijado en el calendario de la temporada como un partido más, por mucha condición de derbi autonómico que se le conceda desde los dos entornos. Sin embargo, la llegada de José Ángel 'Cuco' Ziganda al banquillo leonés tras la destitución de Raúl Llona activó inmediatamente ecos del pasado en Tomeo. Ziganda fue el entrenador que le hizo debutar en Segunda con el Huesca en el inicio de su carrera en la categoría de plata y el que le permitió asentarse. «No puedo decir nada malo de él porque gracias a Ziganda llegué a jugar en el fútbol profesional. Tiene un estilo parecido a nuestro míster [Guillermo Almada], ya que le mete mucha intensidad a los partidos, no quiere pérdidas cerca del área propia y quiere ser letal en la otra. Al juego quizá no le dé tanta importancia, sino a controlar el partido, a ser sólidos atrás y eficaces en el área contraria», apuntó este miércoles el defensa central del Real Valladolid, que jugó 19 partidos a las órdenes del Cuco en el Huesca durante el curso 2022-2023.

