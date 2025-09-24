Pablo Tomeo se reencuentra con Ziganda, ahora como rival

Los caminos del fútbol se cruzan cuando menos te lo esperas. Para Pablo Tomeo, el choque del Real Valladolid ante la Cultural Leonesa de la ... próxima jornada en Zorrilla (domingo 28, 18:30 horas) estaba fijado en el calendario de la temporada como un partido más, por mucha condición de derbi autonómico que se le conceda desde los dos entornos. Sin embargo, la llegada de José Ángel 'Cuco' Ziganda al banquillo leonés tras la destitución de Raúl Llona activó inmediatamente ecos del pasado en Tomeo. Ziganda fue el entrenador que le hizo debutar en Segunda con el Huesca en el inicio de su carrera en la categoría de plata y el que le permitió asentarse. «No puedo decir nada malo de él porque gracias a Ziganda llegué a jugar en el fútbol profesional. Tiene un estilo parecido a nuestro míster [Guillermo Almada], ya que le mete mucha intensidad a los partidos, no quiere pérdidas cerca del área propia y quiere ser letal en la otra. Al juego quizá no le dé tanta importancia, sino a controlar el partido, a ser sólidos atrás y eficaces en el área contraria», apuntó este miércoles el defensa central del Real Valladolid, que jugó 19 partidos a las órdenes del Cuco en el Huesca durante el curso 2022-2023.

La llegada de un nuevo entrenador a un club siempre complica las cosas para el técnico rival ya que dispone de menos elementos para prever cómo será el juego del contrincante. ¿Cómo impactará la llegada de Ziganda en la Cultural? ¿En qué se diferenciará el planteamiento del Cuco con el de su antecesor? Tomeo explica que Almada analiza «mucho los detalles del rival, el estilo de juego y todas las variantes que se puedan trabajar», pero también resalta que el entrenador del Real Valladolid ofrece «una idea muy clara de juego» ya que el cuadro blanquivioleta está obligado a desplegar una «identidad» propia que obligue a los rivales a «acoplarse» a los planteamientos del Pucela.

Internamente, el hecho de jugar un derbi ante la Cultural no supone un plus para futbolistas como Pablo Tomeo. «No hemos comentado nada dentro del vestuario, aunque desde fuera y para la ciudad sí es una semana bonita que se puede vivir con más ilusión y ganas. Dentro del vestuario debemos darle tranquilidad y jugar igual que siempre. En los derbis siempre se dice eso de 'hay que dar un poco más'. Yo no soy partidario de esa idea porque debes dar todo en todos los partidos. Si en un derbi das más es porque en otros partidos estás dando menos. Debe ser un partido igual que todos y salir a muerte, como siempre», apuesta el defensa blanquivioleta.

Si la Cultural llega con la idea de revertir su crisis tras el cambio de entrenador, el Real Valladolid comparece tras sufrir la primera derrota del curso en Albacete. «La sensación nunca es buena cuando se pierde», admite Tomeo, «pero hemos analizado las cosas en frío y creo que el equipo compitió la pasada jornada; ahora debemos mejorar los pequeños detalles que nos hicieron perder».

Pablo Tomeo entiende que el Real Valladolid se había caracterizado hasta ese momento por «conceder poco al rival y ser letales en área contraria». «Nos faltó matar el partido cuando tuvimos nuestras ocasiones y ser más sólidos atrás». La reunión de este pasado martes en los Campos Anexos permitió insistir en esas ideas. «Debemos tener el hambre y la 'maldad' de hacer gol cuando pisemos el área contraria. No se puede perdonar. Los rivales te conceden poco en su casa y, cuando llegas arriba, tienes que 'matar'. En Segunda te puedes llevar resultados igual de fácilmente jugando bonito o no bonito, pero ser contundente en las dos áreas es un claro punto de mejora».

La apuesta del Real Valladolid pasa por recuperar las virtudes más efectivas. Tomeo constató cómo el equipo no robó ante el Albacete «los mismos balones arriba que en otros partidos» ya que el rival «jugaba más directo». «Nos impedían robar en campo rival, pero creo que todos estamos trabajando muy bien. Es una locura las ganas y el hambre que hay en el vestuario. Vamos a seguir con eso».

Almada ha hecho «hincapié» durante estos días en la importancia de ganar los duelos cuando el equipo se despliega para presionar. «El Albacete nos ganó duelos en las segundas jugadas y ahí fue dónde nos crearon peligro. En cada balón dividido y en las segundas jugadas debemos ser más ganadores que el rival», detalla Tomeo.

El central, que ya cuenta con una sólida experiencia en Segunda, sabe que «hay días que no eres superior al rival, que llegas un pelín tarde al duelo y ves que estás siendo superado». En esos momentos, y así se lo ha hecho saber a compañeros más inexpertos, «hay que tener la cabeza fría y no conceder, ir de atrás hacia adelante». «Creo que es la clave, pero por actitud y ganas, el equipo va a salir igual a todos los partidos».

Pablo Tomeo ha tenido impacto inmediato en el Real Valladolid, con una adaptación muy rápida en los esquemas de Guillermo Almada. «Estoy muy contento con mi inicio de temporada. Desde que llegué aquí todo son facilidades. Todo lo que rodea al club, la ciudad, las instalaciones, el cuerpo técnico… Hay muchas facilidades para seguir creciendo. Llevamos seis jornadas. Espero seguir manteniendo el nivel e incluso dar más. Pero, como suelo decir, la liga es muy larga y siempre habrá altibajos».