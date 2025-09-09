Tomeo brilla sin faltas en la zaga del Real Valladolid

«¡Contigo nos ha tocado la lotería!», espetó un aficionado a Pablo Tomeo tras la sesión a puerta abierta del Real Valladolid del pasado lunes.

«Qué poco nos va a durar aquí…», suspiró otro seguidor, con esa idea recurrente de que cualquier jugador que destaque en las filas del Pucela acabará traspasado de manera invariable a corto plazo.

La hinchada blanquivioleta tiene un nuevo ídolo en el eje de la zaga después de cuatro partidos en los que Tomeo ha exhibido la calidad que ya destapó durante el pasado curso en las filas del Mirandés.

Porque Pablo Tomeo Félez (Alloza, Teruel, 2000) se ha convertido en un valor seguro para la línea defensiva del Real Valladolid. Basta verle en acción unos minutos para comprobar la calidad que atesora, su posicionamiento seguro y el marcaje sin mácula sobre los puntas rivales.

Tomeo fija desde atrás la temperatura de un Pucela que sólo ha encajado un tanto en 360 minutos gracias a las habilidades del portero Guilherme Fernandes, pero también al blindaje en la línea de cuatro que comanda con bota de hierro. David Torres juega más arropado junto a él y los errores colectivos se minimizan.

Pablo Tomeo es, además, un central limpio que ha aprendido a no cometer infracciones graves, lo que redunda en un bajo número de tarjetas amarillas en esta etapa de su carrera.

La pasada campaña, con el Club Deportivo Mirandés, no llegó a cumplir ningún partido de sanción por acumulación de cartulinas, a pesar de los más de 3.000 minutos que permaneció sobre el césped en la temporada regular (sólo recibió cuatro amarillas antes de jugar los cuatro partidos del 'play-off' de ascenso, en los que vio otra amonestación).

Por el momento, Pablo Tomeo no ha cometido ni una sola falta con el Real Valladolid, lo que habla de su pulcritud defensiva y capacidad para mantener la coraza atrás sin dar el más mínimo resquicio a los rivales en el balón parado. Sólo hay otro central en Segunda que, habiendo disputado los cuatro primeros choques en su totalidad, también presenta vacío el casillero de faltas cometidas. Se trata de Pablo Vázquez, del Real Sporting de Gijón, el segundo equipo tras el Pucela que menos goles ha encajado hasta ahora (dos tantos recibidos por uno de los blanquivioleta).

Tomeo añade a sus grandes virtudes defensivas la capacidad atacante que le conceden sus 186 centímetros de estatura para incorporarse al área rival en acciones a pelota parada y ya ha tenido opciones para perforar las porterías rivales, aunque los goles no hayan llegado a cuajar aún con el escudo del Pucela. La pasada campaña colaboró también en esa faceta al éxito del CD Mirandés con cuatro tantos que contribuyeron de forma efectiva a tres victorias del conjunto jabato.

Además, Tomeo ya ha demostrado que puede sorprender a las escuadras rivales con salidas desde atrás, como sucedió en el último choque a domicilio ante el Real Zaragoza, cuando desbarató una acción de ataque local con un buen robo de balón y se proyectó hacia campo contrario, con dos sublimes regates y un medido centro al área que estuvo a punto de conectar con la cabeza de Juanmi Latasa. En un pestañeo, Tomeo se convirtió en un improvisado extremo que burló todas las vigilancias en otra muestra de lo que puede hacer uno de los grandes fichajes del director deportivo Víctor Orta para esta campaña en el Real Valladolid.

La precisión del central turolense en los pases se refleja en los envíos a campo rival que permiten saltarse de un plumazo líneas de presión. Tomeo es el futbolista blanquivioleta más preciso en los balones largos completados por partido, con un promedio de 5,3, muy por encima de David Torres, su compañero en la zaga (1,8) y del mediocentro Stanko Juric (3,3).

Despejes

Adicionalmente, Pablo Tomeo y David Torres se reparten la función de despejar balones a partes iguales (26 cada uno de ellos en los cuatro partidos disputados) y los dos centrales del Pucela aparecen en el top 10 de la categoría en este apartado. Tomeo es la pieza clave en la seguridad de un Real Valladolid muy férreo atrás.