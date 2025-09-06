El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Pablo Tomeo cabecea la pelota durante el Real Zaragza-Real Valladolid de este sábado. Carlos Gil-Roig
Uno a Uno

Pablo Tomeo brilla en un grisáceo Real Valladolid

El central volvió a ejercer de líder en la zaga y generó ocasiones de ataque

Arturo Posada

Arturo Posada

Valladolid

Sábado, 6 de septiembre 2025, 22:26

  1. 6

    Guilherme Fernandes

Encajó su primer gol del curso y ejecutó dos paradas, una de ellas plena de reflejos tras un tiro de Cuenca.

  1. 6

    Iván Alejo

Con menos presencia que ... en partidos precedentes, sólo apareció a ráfagas en ataque y estuvo correcto atrás.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

