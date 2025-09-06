Pablo Tomeo brilla en un grisáceo Real Valladolid
El central volvió a ejercer de líder en la zaga y generó ocasiones de ataque
Valladolid
Sábado, 6 de septiembre 2025, 22:26
6
Guilherme Fernandes
Encajó su primer gol del curso y ejecutó dos paradas, una de ellas plena de reflejos tras un tiro de Cuenca.
6
Iván Alejo
Con menos presencia que ... en partidos precedentes, sólo apareció a ráfagas en ataque y estuvo correcto atrás.
8,5
Pablo Tomeo
Fue el mejor. Volvió a ejercer como 'sheriff' de la zaga y generó una clara ocasión de gol tras una gran incorporación arriba.
6
David Torres
Perdió algún balón peligroso que no tuvo consecuencias en el marcador y mantuvo el tipo en líneas generales.
5
Guille Bueno
Tuvo problemas para ganar los duelos a ras de césped y apenas puso un par de centros al área del Zaragoza.
6
Stanko Juric
Mostró algunas imprecisiones en el pase, aunque se mostró expeditivo. Ejecutó un disparo peligroso.
5,5
Víctor Meseguer
Desparecido en la primera mitad, cometió un error gravísimo que costó el 1-0. Luego, marcó un golazo.
4
Amath Ndiaye
Entró poco en contacto con el balón y fue diluyéndose con el paso de los minutos. Lejos de lo que se espera.
6
Stipe Biuk
No tuvo la presencia ofensiva de otros partidos, aunque creó la acción que permitió a Meseguer marcar el 1-1.
4
Iván San José 'Chuki'
Jugó lejos de su zona de influencia para paliar la desaparición de Meseguer y su impacto fue mínimo.
5
Juanmi Latasa
Un golpe en el tobillo en el 17 le condicionó durante toda la primera parte hasta su cambio en el descanso.
El entrenador:
5
Guillermo Almada
Mantiene al equipo sin derrotas, pero el fútbol empieza a resultar muy pobre y se sigue aferrando a un guion con pocas variaciones.
También jugaron:
5,5
Jorge Delgado
Entró por Latasa al descanso y lo intentó sin éxito.
4
Álvaro Pérez 'Trilli'
Vio una amarilla nada más entrar al campo y estuvo muy gris
5
Julien Ponceau
Dejó algún pequeño destello y algún error de compenetración en acciones con sus compañero
6
Iván Garriel
Logró probar a Adrián en el tramo final y se mostró incisivo.
Xavi Moreno
ntró de manera testimonial ya en el tiempo añadido para tocar dos balones.
