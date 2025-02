Ningún jugador del Real Valladolid logra el aprobado en el ridículo ante el Sevilla

Arturo Posada Valladolid Domingo, 16 de febrero 2025, 21:23 Comenta Compartir

4,5 Mario Martín

El mejor del Real Valladolid. De lo poco mínimanente potable. En un partido para el museo de los horrores, el medio creó una gran ocasión con un excelente control en el área que Anuar tardó demasiado en rematar. En el pase mantuvo una alta efectividad, aunque no sirvió de mucho, y cometió algún error.

3 Karl Hein

Su portería es un coladero constante y parece resignado a recoger el balón de las mallas una y otra vez. Sólo paró un remate y acabó encajando cuatro goles. Son ya 52 tantos en contra en 24 jornadas, casi nada.

3 Luis Pérez

Pitado por la grada por sus declaraciones, el lateral trató de abstraerse de la silbatina con poco éxito. Despejó un par de balones y salió perdedor de los duelos. Sus dos centros resultaron completos.

2 Joseph Aidoo

Muy flojo partido del central ghanés, que sufrió ante las oleadas atacantes sevillistas y dejó más metros de los recomendables en los disparos rivales. Sus pases en largo sólo fructificaron a medias.

2 David Torres

Tampoco fue el día del vallisoletano en el eje de la zaga, donde se vio muy expuesto y con fallos tácticos que acabaron resultando decisivos atrás. Por bajo, no disputó ningún duelo.

2,5 Antonio Candela

Quedó retratado en el 0-1, con una marca muy débil sobre Juanlu Sánchez, y se equivocó gravemente en el pase que originó la jugada del 0-2. Jugó a banda cambiada y se proyectó arriba por momentos.

3,5 Tamás Nikitscher

Su misión es dar equilibrio en el centro y ayudar atrás y el centrocampista austriaco no lo logró. Por momentos se le vio despesperado sobre el césped, aunque al menos estuvo preciso en sus pases.

3,5 Anuar Mohamed

Tuvo un par de ocasiones para marcar, pero las desaprovechó. En una de ellas, recortó cuando no debía y en la otra tardó demasiado en disparar tras una gran acción de Mario Martín.

2 Florian Grillitsch

Flojísimo partido del centrocampista austriaco, que trató de ocupar en vano posiciones de ataque. Su participación quedó reducida a la insustancialidad con el paso de los minutos y Cocca le quitó al descanso.

4 Adam Aznou

Cocca le colocó como extremo y el hispano-marroquí buscó algunas perforaciones por la banda izquierda y ejecutó un par de regates exitosos. Pagó los platos rotos de la primera mitad y fue relevado en el 45.f

3 Juanmi Latasa

El madrileño sigue negado ante el gol y aún está por llegar el día de su primer tanto en Liga con el Pucela. Ejecutó un par de remates, uno tras ganar un duelo de cabeza. Dejó su sitio a Sylla en la segunda parte

El entrenador:

3,5 Diego Cocca

No sólo no logra hacer carburar al equipo, sino que la versión que ofrece sobre el césped es cada día peor. El Real Valladolid sigue siendo un coladero atrás y no es capaz de mejor. Ante el Sevilla, fue un desastre sin paliativos.

También jugaron:

3 Selim Amallah

Generó alguna acción de peligro tras entrar en el descanso asociado con Machis. Sin embargo, fue perdiendo fuelle rápidamente.

3,5 Darwin Machis

Tuvo un efecto espumoso:un par de disparos al inicio de la segunda parte parecieron darle alas, pero luego despareció en pleno naufragio colectivo.

3,5 Mamadou Sylla

Entró por Latasa para jugar la última media hora. Armó un disparo que se marchó fuera y únicamente tocó 12 balones

3 Stanko Juric

Suplió apresuradamente a Mario Martín, que se retiró con problemas fisícos, en pleno proceso de descomposición del Pucela.