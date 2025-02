Moro: «Después de tres entrenadores... algo estamos haciendo mal nosotros»

El Norte Valladolid Domingo, 23 de febrero 2025, 17:37 | Actualizado 18:37h. Comenta Compartir

La única nota positiva, si es que hubo alguna en San Mamés, la protagonizó la vuelta de Raúl Moro poco más de un mes después de su lesión en Cornellá. El extremo, satisfecho con su respuesta física, pidió perdón «por la imagen que hemos dado hoy», instando a la afición a que no abandone al equipo en estos momentos tan duros. «Les pido que estén con nosotros hasta el final porque nos vamos a dejar todo».

El extremo, pese a los visto sobre el césped en Bilbao, está convencido de que no es tanta la diferencia entre uno y otro equipo. «No hay tanta diferencia, de verdad. Si no, no lo diría. Hay que dar ese pasito más y vamos a trabajar para ello», comentó al término del encuentro, entonando el mea culpa en nombre del vestuario. «Después de pasar tres entrenadores, quiere decir que algo estamos haciendo mal nosotros. No estamos consiguiendo dar la cara y hay que conseguir girar esto pero ya», subrayó, instando a sus compañeros a voltear la imagen el próximo viernes ante Las Palmas (21:00 horas en Zorrilla).

«Creo que estamos todos al cien por cien, la dinámica no es nada buena, no digo nada nuevo, pero estamos todos en lo mismo», concluyó en relación a que no hay jugador en el vestuario que no muestre compromiso.