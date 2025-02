Álvaro Rubio: «Hay que levantarse para competir con dignidad»

Luis Miguel de Pablos Valladolid Domingo, 23 de febrero 2025, 16:24 Comenta Compartir

No hay palabras en el diccionario que puedan resarcir y aliviar el daño casuado tras recibir un 'siete', y la comparecencia de Álvaro Rubio en su vuelta al banquillo blanquivioleta se ciñó a lo único a lo que podía ceñirse. Pedir perdón a los aficionados, en este caso a los desplazados hasta Bilbao que agotaron en segundos las entradas a la venta, y (com)prometer trabajo diario para, al menos, acabar la competición en pie.

«Lo primero es pedir perdón a todos esos aficionados que han venido, les hemos sentido pero no han salido las cosas como esperábamos», se ha arrancado el técnico riojano en la sala de prensa de San Mamés. «Evidentemente se ha visto la superioridad de este equipo, que ahora mismo es una apasionadora. Nosotros pasamos por un momento delicado y es difícil jugar este tipo de partidos ante un rival que ha olido sangre. En la segunda parte salimos un poquito mejor pero la expulsión nos dio la puntilla. Solo decir que vamos a seguir trabajando y a esforzarnos al máximo para salir de esta situación», ha apuntado.

Las respuestas, lógicamente, se parecieron unas con otras. «Hay que ser realistas, estamos en una situación muy mala, en cuanto a ánimo y en otros factores. Solo puedo decir que seguiré intentándolo hasta el final. Es lo que hay y ahora estamos todos muy jodidos pero tenemos que levantarnos porque en cinco días tenemos otro partido vital. Hay que levantarnos para competir con dignidad», ha subrayado, evitando la palabra ridículo para explicar lo inexplicable. «Cada partido lo afrontas de la mejor manera posible, piensas que siempre tienes opciones de ganar. Este es un campo muy complicado, sabemos del buen momento que pasa el Athletic y nostros veníamos con ganas de hacer bien las cosas».

Y en última instancia, se le ha preguntado a Álvaro Rubio qué se puede hacer para revertir la caótica situación que atraviesa el Real Valladolid. «Trabajar mucho a nivel mental, trasladarle al jugador lo que muchas veces he sentido yo, porque les entiendo perfectamente y no queda otra cosa que el trabajo, estar más unidos que nunca, porque somos los primeros interesados en sacar esto. No hay que mirar más allá del partido que viene porque si no, se te viene el mundo encima. Tiene que ser este viernes», ha concluido.