Mallorca vs Real Valladolid: un día insulso menos en el calendario

A las nueve de la noche de este sábado quedarán solo tres fechas para tirar a la basura el calendario futbolístico 24-25. Girona el ... día de San Pedro en Zorrilla, Alavés el sábado 18, y visita a Leganés el fin de semana siguiente. Antes de que arranquemos la hoja de mayo habrá terminado la pesadilla, y si Ronaldo tiene a bien, estas líneas recuperarán cierta ilusión para analizar y escrutar elnuevo escenario que se le abrirá al club en la temporada 25-26.

Mientras tanto, el calvario prosigue, y al equipo blanquivioleta no le queda otra que vagar como alma en pena para cumplir con las 38 jornadas estipuladas por normativa.

El viaje de hoy hasta Mallorca –sí, el equipo se desplaza en chárter el mismo día y dormirá en Valladolid tras jugar en Son Moix–, por lo tanto, se produce casi de forma autómata. Prácticamente sin maleta y sin objetivos palpables a la vista de las declaraciones de Álvaro Rubio en su última comparecencia, de las que se deduce que está atado de pies y manos por las situaciones contractuales de su plantilla, sin ganas ni intención tampoco por imponer su criterio y dar minutos a aquellos que sí van a jugar lapróxima temporada en Zorrilla.

Posibles alineaciones Mallorca: Greif; Maffeo, Valjent, Raíllo, Copete, Mojica, Dani Rodríguez, Samú, Darder, Asano y Muriqi

Real Valladolid: Ferreira; Luis Pérez, Cömert, Cenk, Aznou, Anuar, Juric, Amallah, Iván Sánchez, Raúl Moro y Latasa

Árbitro: Pulido Santana, con Pizarro Gónez en la sala VOR

Campo y hora: Son Moix, 18:30 horas

El técnico riojano lo dejó bien claro. «No le voy a regalar nada a nadie porque estemos en esta situación», apuntó en referencia a los jugadores del filial con opciones de dar el salto la próxima temporada. «Soy partidario de que se lo tienen que ganar», añadió Rubio, que sí se ha visto obligado a convocar a Iago Parente por la escasez de centrales debido a las lesiones de Javi Sánchez, Aidoo y David Torres. Además, y con Sylla sancionado por ciclo de tarjetas, a la isla se desplaza tabién Arnu.

En este contexto, y con la más que probable vuelta de Luis Pérez al lateral derecho, el once sale prácticamente solo con la duda de si el técnico considera devolverle la titularidad a Hein en la portería. En cuanto al resto, y a la vista del rendimiento ofrecido en el último partido ante el Barça, debería parecerse al equipo que plantó cara al líder hace una semana, con el cambio obligado de Latasa por Sylla.

Enfrente, el Mallorca recupera a Muriqi y Asano, mientras que Robert Navarro, Morlanes, Abdón y Chiquinho causan baja en la convocatoria.

En la isla, muy críticos con que su equipo haya perdido cierta comba en esa pelea por entrar en puestos europeos, siguen pendientes de apurar todas las opciones para desbancar al Rayo de esa octava plaza que marca la frontera. Y sus cuentas pasan, lógicamente, por derrotar esta tarde al Real Valladolid.

«Debemos respetar al máximo al Valladolid, no estamos para pensar que va a ser fácil, para nosotros no hay ningún partido fácil, así que muchísimo respeto al Valladolid porque estos partidos no se ganan antes de jugarlos. Al revés, estamos focalizados en que tenemos qué hacer para ganar, y tenemos que hacer muchas más cosas de las que estamos haciendo, defender mucho mejor y atacar y generar más, así como tener más eficacia», recalcó ayer Jagoba Arrasate en su análisis previo del partido.

El técnico de Berriatúa es consciente de que su equipo no está fino, en buena medida por los problemas que está atravesando para convertir su caudal ofensivo. «Está claro que somos dos equipos a los que nos cuesta hacer gol y nosotros en las últimas jornadas, incluso, generarlos, llevamos tres partidos sin marcar y lo primero que tenemos que hacer es mejorar la fluidez del juego, que el balón llegue mejor a las posiciones de tres cuartos de campo y a partir de ahí tener eficacia, y aprovechar otras armas como es el balón parado», concluye, confiado en darle la vuelta a esa mala dinámica ante el Real Valladolid.