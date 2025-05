Álvaro Rubio, sobre la cantera: «No le voy a regalar nada a nadie porque estemos en esta situación»

Luis Miguel de Pablos Valladolid Jueves, 8 de mayo 2025, 16:28 Comenta Compartir

En algo menos de tres meses, dos semanas desde que el descenso es matemático, ha habido tiempo suficiente para preguntarle a Álvaro Rubio todo tipo de situaciones y escenarios que afectan a la actualidad al Real Valladolid. Lesiones, aspectos contractuales de los jugadores, el futuro -propio y ajeno-, la falta de objetivos, la venta del club,... Temas que han estado y siguen encima de la mesa, y que van estrechamente vinculados a la planificación que debería haber iniciado el equipo la próxima temporada... y que nadie parece dispuesto a asumir.

Tampoco el entrenador tiene respuestas concretas al respecto. Da igual que se le pregunte por jugadores con ficha profesional que por los del filial, pendientes de poder demostrar para dar el salto.

«Voy a seguir en la misma línea no puedo pensar en la temporada que viene. Hay tantos condicionantes en los jugadores que en realidad no puedo mirar mas allá de quien está mejor en cada partido», señala tajante Álvaro Rubio. «Y me da igual que acaben o sean cedidos.,.. porque si mirara esos aspecto, al final no podría contar con la mayoría. Voy día a día, partido a partido, las circunstancias cambian y veremos a ver lo que es mejor para el club», añade el técnico riojano, que tampoco cuando habla del filial -de donde procede- parece dispuesto a mojarse. «Si se lo ganan, por supuesto que lo haremos», comenta con la boca pequeña, agarrándose al escenario de las cuatro fichas del filial en el campo, «y con las fichas de Adam [Aznou] y Chuki ya son dos]».

El técnico sí reconoce, en cambio, que cruzar ese puente es complicado para los que vienen de abajo. «Es verdad que el ver a más o menos gente de la cantera depende muchas veces de los ciclos que hay en los clubes. No se puede jugar con todos los chicos del Promesas, pero yo también soy partidario de que se lo tienen que ganar. No le voy a regalar nada a nadie porque estemos en esta situación», espeta, rotundo, hablando con la misma naturalidad de otros nombres propios. Caso de Jorge Delgado, el goleador del filial blanquivioleta. «Jorge puede ser una de las alternativas para disputar algún minuto porque es verdad que se lo ha ganado con el Promesas».

O caso de Nikitscher, y su ausencia en los últimos partidos. «Niki es como cualquier otro, ahora no ha participado tanto pero eso no quiere decir que no cuente con él. Sigue trabajando igual de bien, pero en este caso Juric tiene un perfil parecido y he considerado que tenía que jugar».

O el caso peculiar de Luis Pérez y Candela en banda derecha. «Valoro todas las circunstancias, tanto las deportivas como las anímicas. Siempre he dicho que hay mucha competencia en esa posición, y ahora mismo en casa es difícil que juegue Luis», conclusión de la que se deduce que Luis Pérez jugará en Mallorca (sábado, 18:30 horas).

Precisamente en Son Moix deberá decidir el técnico entre la continuidad de André ferreira o la vuelta de Karl Hein a la portería. «Es una decisión que tengo que tomar. Karl ya está recuperado, la semana pasada era prematuro pero en esta ha entrenado con normalidad, y veremos mañana que decido porque André está demostrando que puede competir. En el último partido estuvo a buen nivel», admite Rubio.

También se ha referido el técnico a la decisión de Anuar de abandonar el club al final de temporada. «Es una pena la noticia, he vivido muchas cosas con él, incluso de jugador, y es un jugador muy importante para el club por como es y por su sacrificio. Se merece todo nuestro respeto la decisión que ha tomado», comenta, intuyendo la presiçon añadida que ha debido soportar Anuar en esta temporada por su condición de canterano. «Cuando pasas mucho tiempo en un club llega un momento en que tienes que tomar más responsabilidad que los demás y el desgaste es mayor. Más en situaciones como esta cuando no van bien las cosas», ha explicado, dedicándole más bien poco tiempo al rival al que se mide este sábado. «Nos enfrentamos a un rival muy complicado que se juega cosas importantes. Un equipo equilibrado con una base muy sólida desde hace tiempo y con gente que sabe de qué va esto. Es difícil igualar todo eso, pero hay que dignificar la camiseta».

Por último, se ha referido a la posible venta del club en las próximas horas o días. «Sinceramente no hablamos ni del tema. Creo que es algo que no depende de nosotros, no tenemos poder de decisión. En el día a día ya hay gente suficiente en el club, nosotros estamos respaldados, y que se pueda vender o no, te preocupa como a cualquier otro aficionado, pero no podemos hacer nada. No depende de nosotros», ha concluido.