Jorge Delgado Caballero (Móstoles, Madrid, 2002) se ha destapado esta campaña como el gran goleador del Real Valladolid Promesas tras su llegada el pasado verano. El club lo ha renovado hasta 2027 y la próxima campaña estará con el primer equipo.

–Quince tantos en 32 partidos disputados hasta ahora. Estará satisfecho con su rendimiento...

–Sí. Al principio de temporada quince goles me parecía una cifra lejana, pero conforme han pasado los partidos y viendo cómo estaba el equipo, confiaba en que podía ayudar con esos goles. Al final, se ha dado.

–¿Dónde está la clave de su buen desempeño goleador?

–El estilo que tenemos ayuda mucho. En el Rayo Cantabria no hacíamos el mismo juego. En el Promesas empezamos desde atrás, jugando el balón y se van creando espacios. También la asociación que tengo con Xavi [Moreno] resulta clave. Sólo hay que ver sus números y los míos. Muchas de sus asistencias han sido para mí y las dos que tengo yo se las he dado a él. Ayuda mucho tener un compañero que te busca continuamente.

–¿Cómo ve el tramo final del Promesas en las dos jornadas de Liga regular que quedan? ¿Qué sensación hay en el vestuario?

–Necesitábamos una victoria que conseguimos este fin de semana para estar más tranquilos. Con los puntos que tenemos estamos más o menos fuera de peligro, pero intentaremos ganar los dos partidos que nos quedan.

–El último triunfo ante el Real Ávila ha sido clave, con un doblete suyo. Usted no falla tampoco en los grandes momentos...

–En el primer gol, Sesé colocó un balón espectacular con el exterior y yo sólo tuve que poner la cabeza. El segundo gol fue de estar atento y metido en el partido. Sabíamos lo que nos jugábamos y que el equipo necesitaba ganar. Hacía mucho que no estábamos tan concentrados desde el primer minuto. Les pasamos por encima.

–¿Qué supone para usted que el Real Valladolid le haya renovado hasta 2027 y que vaya a formar parte del primer equipo?

–Una ilusión tremenda. Desde pequeño llevo peleando por esto, por una oportunidad. He estado ya en tres canteras, en tres filiales, y llegar al Real Valladolid supone una gran ilusión. Estoy deseando que empiece la pretemporada para darlo todo. Ahora está en mi mano ganarme un hueco. No voy a dar el cien por cien, sino el 200 por ciento.

Ampliar Jorge Delgado, en la escalera de acceso al césped del José Zorrilla Iñaki Sola-Real Valladolid

–Antes de empezar la pretemporada, ¿le gustaría tener una oportunidad con el primer equipo esta misma campaña? Debutaría en Primera División....

–Claro que me gustaría y lo deseo. Álvaro [Rubio] ha sido nuestro entrenador y le conozco muy bien. Yo estoy a su disposición cuando me necesite, pero la situación que tiene no es sencilla. Por eso no me enfado tanto. A veces pienso que con 15 goles quizá merezco una oportunidad, pero luego me pongo en su lugar y entiendo que no resulta fácil para él.

–¿Cuáles son sus objetivos personales a medio-largo plazo?

–Quiero cumplir mi contrato aquí y quedarme todo el tiempo que pueda. No barajaba otra opción este año. Es verdad que, al marcar goles, te van tocando equipos y escuchas cosas, pero lo primero que le dije a mi representante es que iba a esperar al Real Valladolid hasta última hora. Me dieron el 'sí'. Yo tenía claro que quería renovar y triunfar aquí.

–¿Se ve preparado para jugar en Segunda División de manera regular tras su debut testimonial con el Racing hace casi tres años? ¿Cree que va a tener hueco y oportunidades en el Real Valladolid la próxima temporada?

–Claro que me veo preparado. Ya hice la pretemporada con el Racing de Santander y todo es cuestión de coger el ritmo. Me veo más que capacitado para poder jugar. Lo haga mejor o peor, voy a intentar ganarme un puesto.

–Cuénteme un poco de sus orígenes. ¿Cuándo empezó a jugar al fútbol?

–Con 8 años, cuando le dije a mi padre que fuéramos a los campos de fútbol 'Iker Casillas' de Móstoles. Me apuntó a un equipo que había allí llamado Castilla Antusana, que ya no existe. Estuve una temporada y luego pasé al mejor equipo de Móstoles, el Universidad Rey Juan Carlos, el Club Deportivo Móstoles, donde jugué ocho temporadas. Aprendí muchísimo con entrenadores como Víctor González, que fue técnico del primer equipo de Móstoles, y su hermano Rubén, que ha estado como segundo entrenador del Real Madrid C. Cuando pasé a juvenil de primer año me fui a la cantera del Getafe.

–Jugó con el filial del Getafe, pero luego salió cedido al Rayo Cantabria, donde acabó quedándose.

–Cuando era juvenil de tercer año debuté en Segunda B (ahora Segunda RFEF) y ya estuve en dinámica con el filial. Al pasar a sénior, estuve media temporada en el Getafe, pero yo quería salir a un equipo de Segunda RFEF porque el Getafe B estaba en Tercera RFEF. Se planteó la cesión al Racing y no lo dudé. Cuando acabó la temporada jugamos el 'play-off' con el Rayo Cantabria y tampoco dudé para quedarme allí.

–¿Qué sucedió el pasado verano con el Ourense CF? Anunciaron su fichaje, pero luego se marchó para acabar en el Promesas...

–Yo quería ir a un Primera RFEF. Se me planteó lo del Ourense y me fui para allá, pero no estaba cómodo. Llegué con una lesión y por cosas que sucedieron entre el club y yo, que se quedan ahí, no estaba bien. Pedí salir, me dejaron y se me planteó lo del Real Valladolid. Decidí ir a un filial en mi último año, gastar esa bala, y me ha salido bien.

–Era una apuesta arriesgada firmar por un año en otro filial. Si no salía bien podía estancarse...

–Cuando salí de Ourense me lo planteé seriamente. Pensé: 'Es una temporada y tengo que darlo todo porque es la última bala que me queda'. Si salía una mala campaña y no jugaba en mi último año de sub-23, recalar después en otro lado iba a ser complicado. Pero ha salido bien y estoy muy feliz.

–¿Cuál ha sido su mejor momento de la temporada? El triplete goleador ante el Guijuelo llama la atención desde fuera.

–El 'hat-trick' con el Guijuelo estuvo muy bien porque necesitábamos esa victoria en casa y fue importante. Pero me quedo más con los dos goles que le marqué al Ávila allí, porque teníamos que ganar y el partido fue increíble contra un rival así. O quizá el gol contra el Salamanca en el minuto 90 hace tres semanas en el Helmántico. Me quedo más con ese tanto y ese momento que con el 'hat-trick', porque empezamos perdiendo, marcó primero Xavi, el balón me cayó dentro del área en el minuto 95 y lo metí. Fue algo muy especial

–¿Quiénes han sido sus ídolos futbolísticos? ¿Qué jugadores ha tenido como referencia?

–Cristiano Ronaldo, por su dedicación, por los goles, por todo. Desde pequeño me he fijado mucho en él.

–¿Tiene alguna similitud con Cristiano o es una comparación demasiado arriesgada?

–No me veo nada parecido a él, quizá en el gol pero ni por asomo. En su última entrevista con Edu Aguirre hablaba de Mbappé, del delantero que no es 'nueve', que tiene que aparecer en vez de estar. Eso sí me lo he quedado, para aparecer en el momento que tienes que aparecer, en los desmarques... Es algo en lo que me he fijado. Por algo tendrá esa capacidad goleadora.

–¿Cuáles son las mejores virtudes de Jorge Delgado como delantero?

–Creo que puede ser el juego de espaldas y la capacidad para generar ocasiones. Marcar goles es lo que todos quieren y me gustaría anotar más, pero cuando tienes la racha de no marcar, lo importante es generar para el equipo, crear acciones. Aunque no tengas la suerte de meter los goles y los falles, transmites al equipo que puedes generar ocasiones para los compañeros y eso es muy importante.

–Cuénteme qué aficiones tiene en su tiempo de ocio.

–Aquí en Valladolid paso bastante tiempo por la tarde en casa, con mi novia. Nos gusta salir a pasear, ir a dar una vuelta por el centro. Intento descansar por las tardes y estar tranquilo para dar el máximo entrenando al día siguiente.

–¿Le conocen por la calle? La próxima campaña tendrá más exposición con el primer equipo.

–De momento muy poca gente me ha parado para decirme algo. A veces en eventos multitudinarios como las fiestas de Valladolid o Semana Santa, de 100.000 personas quizá una me conoce. Nadie me ha parado por la calle para pedirme una foto. Si el año que viene me conoce más gente, yo encantado de hacerme fotos, pero seguiré igual que hasta ahora, yendo a dar un paseo con mi familia cuando toque.