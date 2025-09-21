Latasa amenaza al Albacete con Lachuer y Tenés como novedades

Después de poco más de un mes de competición y cinco jornadas disputadas, el Real Valladolid se pone un notable alto. Buena nota para ... un arranque liguero en el que el equipo de Guillermo Almada, «sin milagros», parafraseando al técnico, ha logrado tener un estilo de juego reconocible y traducir este en puntos.

Con una apuesta por la presión y un despliegue físico importante, para forzar el error del rival, el Pucela se mantiene imbatido en su regreso a Segunda, y cosecha tres triunfos y dos empates. El equipo blanquivioleta llega al encuentro ante el Albacete de esta tarde (16:15 horas) tras su importante triunfo ante un rival a priori de su Liga y llamado a luchar por el ascenso, como la UD Almería. Los pucelanos fueron capaces de superar el partido más complicado hasta la fecha, con un derroche físico que le dio un triunfo postrero (3-1) que le sirve para afianzar la confianza en su hoja de ruta.

En el encuentro en tierras manchegas se medirá un equipo con una racha totalmente opuesta. El Albacete no sabe lo que es ganar aún en este arranque de campeonato, y los nervios en el Carlos Belmonte ya se dejan sentir, con rumores sobre un posible relevo en el banquillo albaceteño.

No parece el mejor preámbulo para recibir a un Pucela que además acredita el mejor balance defensivo de la categoría, con solo dos goles encajados (uno de penalti la pasada semana), y, por contra, también es de los equipos más goleadores de la Liga Hypermotion.

Precisamente, una de las mejores noticias para el vestuario blanquivioleta está en la recuperación de Juanmi Latasa para el choque de esta tarde. El ariete madrileño se ha convertido en uno de los pilares del equipo. Después de no ser titular ante el Almería la pasada semana por problemas físicos, el '9' regresará al once, también condicionado por una nueva ausencia de Marcos André, que se cae del equipo lesionado nuevamente, en un inicio liguero marcado por su presencia en la enfermería.

Latasa, por contra, ha asumido el liderazgo del equipo, junto a jugadores como Stanko Juric y Guilherme en la portería. Los tres jugadores son fijos para Guillermo Almada, así como Iván Alejo, que se ha ganado el puesto en el lateral derecho en detrimento de Trilli y el canterano Koke. Este último es una de las novedades en la convocatoria del entrenador uruguayo para viajar a Albacete en una lista con hasta cinco laterales, incluyendo al propio Alejo.

La posición de Alejo es una de las apuestas tácticas del preparador sudamericano, con la intención de ganar en profundidad y ganar centros precisos con el canterano blanquivioleta, además de aprovechar su despliegue físico. Su capacidad para llegar con peligro y colocar el balón al corazón del área se considera una jugada clave en el equipo para que Latasa pesque algún esférico.

Almada entiende que lo que funciona no hay que tocarlo, y así lo reconoció en la rueda de prensa previa al encuentro con el Albacete. «Hay que reconocer lo que están haciendo los jugadores», valoró después de indicar que también estaba «satisfecho» con los futbolistas con menos minutos, tras lo visto en el amistoso del pasado martes en los Anexos ante el Salamanca.

En ese encuentro, jugadores como Peter Federico o Sergi Tenés se ganaron los aplausos de su técnico, pero hoy partirán desde el banquillo, a la espera de su oportunidad en la segunda mitad.

También esperará su oportunidad Mathis Lachuer, novedad en la lista. El centrocampista francés es uno de los futbolistas más esperados por la afición, después de las expectativas creadas con su fichaje y tras la gran temporada realizada el pasado año con el Mirandés. Sin embargo, Lachuer entra en la lista por los problemas físicos de Maroto, protagonista hace siete días ante el Almería, pero su participación en el encuentro es remota, a la espera de que siga progresando en su puesta a punto físicamente.

Por segundo partido consecutivo, y salvo sorpresa de última hora, su compatriota Jules Ponceau volverá a repetir en la media punta.

El galo es otro de esos futbolistas a los que se espera. La dirección deportiva espera que marque la diferencia en el momento que coja la forma y se acople al sistema de Almada.

En relación al resto del equipo, y con un sistema y nombres ya consolidados, Almada apostará por la misma defensa, con Tomeo y Torres como baluartes en el eje de la zaga; y con Biuk y Amath como extremos por las bandas. Son precisamente estos dos futbolistas y su capacidad de desborde lo que preocupa «en demasía» en el Albacete.