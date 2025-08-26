El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Solares reponde a una de las preguntas en la entrevista con El Norte. Alberto Mingueza
Partido de vuelta

Tournée bicefálica, la nueva comunicación en el Real Valladolid

«Solares y Uruñuela son dos tipos coherentes, educados, que transmiten buen rollo y que intentan predicar con el ejemplo sin salirse de su guion»

Juan Ángel Méndez

Juan Ángel Méndez

Martes, 26 de agosto 2025, 18:15

Me imagino al equipo de Prensa del Real Valladolid eligiendo a los medios de comunicación como si Gabriel Solares y Enrique Uruñuela fueran el grupo ... Indie del momento y estuvieran diseñando la gira veraniega para sacarse unas perras. Como Siloé, que lo está petando y suena en todos los festivales, pero en vez de ciudades, escogiendo destino en función del color del micro o el impacto de la cabecera, la audiencia o vaya usted a saber. A lo mejor lo hicieron por sorteo clásico, con papelitos doblados y una urna, o a través de una de esas apps modernas que te hacen un centrifugado rápido con la IA y te preparan la hoja de ruta en un pispás. El prompt (instrucción que le metes a la IA para que opere) sería algo así: «Tenemos que cumplir con los medios y debemos repartir a los dos copresidentes (porque no queremos que vayan juntos), pero que el mensaje sea más o menos el mismo. En Valladolid hay 10 medios (por poner un número), repártemelos de una forma coherente, teniendo en cuenta la influencia de cada uno o lo que consideres oportuno, que para eso eres Inteligencia Artificial». Bien, medios ubicados y presidentes colocados. Siguiente instrucción: «También tenemos a Víctor Orta, que es el director deportivo y tiene labia, se mueve bien en ese contexto. Dale funciones en el encuentro informativo». Listo, todo en marcha.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Cancelado el concierto de Camela en Laguna de Duero
  2. 2 Baja las verjas para evitar que un hombre robe en su súper de Farnesio
  3. 3 La alerta de un vecino frustra la okupación de una casa en un pueblo de Valladolid
  4. 4

    «Te voy a matar»: un vecino amenaza a la familia del alcalde de un pueblo de Segovia
  5. 5

    Desvalijan el bar de las piscinas de Fombellida y se llevan todos los dispositivos electrónicos
  6. 6 La autopsia descarta el homicidio en la muerte de un subinspector de la Policía Nacional en Valencia
  7. 7 Muere Manuel de la Calva, la mitad del Dúo Dinámico
  8. 8 Un policía reclama una medalla por salvar la vida a una joven en Gijón y acaba pagando 500 euros
  9. 9

    El vecino que devolvió 1.500 euros que se encontró en unas fiestas: «Lo que no es tuyo, no es tuyo»
  10. 10

    Un fin de semana marcado por la violencia de género en Valladolid

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla Tournée bicefálica, la nueva comunicación en el Real Valladolid

Tournée bicefálica, la nueva comunicación en el Real Valladolid