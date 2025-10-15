El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Los jugadores de la selecciòn española forman antes de disputar el partido del pasado martes en Zorrilla ante Bulgaria Carlos Espeso

La santificación de Zorrilla

Partido de vuelta ·

«España eliminó las impurezas del estadio vallisoletano; ahora le toca al Pucela tomar nota y no desafinar»

Juan Ángel Méndez

Juan Ángel Méndez

Miércoles, 15 de octubre 2025, 19:34

Zorrilla vivió el martes una experiencia religiosa. Una especie de proceso de santificación que nació en las gradas, con una pasión coral que recordó al ... fútbol de antaño, al de las grandes ocasiones, y que se convirtió en gloria cuando tocó el césped. Los hinchas parecían el Orfeón Donostiarra afinando cada lo-lo-lo del himno nacional. Las gradas teñidas de rojigualda. La máxima expresión futbolística de una ciudad, que siente los colores como pocas y que no debería haberse quedado fuera del Mundial de España, Marruecos y Portugal. Pero eso es otro tema. Volvamos a la magia que vivió el coliseo castellano. Una exhibición de puro sentimiento que se hizo carne sobre el verde para transformarse en el Lago de los Cisnes, con estrellas de primer nivel reprogramando el FIFA para convertir el fútbol en un videojuego.

