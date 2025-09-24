El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

La plantilla del Real Valladolid, durante la reunión con el cuerpo técnico del pasado mates en los Campos Anexos Alberto Mingueza
Partido de vuelta

El reinicio del Real Valladolid arranca en el diván

. La derrota en el Carlos Belmonte significa algo más que una racha quebrada

Juan Ángel Méndez

Juan Ángel Méndez

Miércoles, 24 de septiembre 2025, 19:27

A Guillermo Almada le cuesta salirse del sendero cuando encuentra tramo sin adoquín. Pone el piloto automático y hasta donde dé. Solo le sacan de ... la rutina los resultados. Hasta que no llega el golpe, no interpreta las señales que emiten algunos de sus futbolistas habituales, que se van marchitando al galope de los minutos acumulados y el estatus adquirido. Le sucede también durante los partidos, aunque en Albacete se anticipó al minuto 80. No atinó con la solución, eso sí. Esta situación no es nueva. Ocurrió también en pretemporada, cuando el Bristol estampó un martillazo definitivo en su pizarra. Hasta entonces, las rotaciones eran una quimera. Desde la goleada, abrió su mente y su libreta.

